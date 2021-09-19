自由開講》聽「黨」話的澳門成為了犧牲品

康駿銘

澳門地小人稀，卻因為蓬勃的博彩業及相關的旅遊業，成為了中國的金雞母。龐大的博彩業稅收也讓澳門政府幾乎每年都會向全澳門人民派發現金，使不少人羨慕不已。不過，也因為博彩業收益可觀，使得整個澳門的經濟都是以賭場為發展中心，造成了產業嚴重單一化，除了賭場相關的產業外，沒有其他的興業，也缺乏其他方面的專業人才培訓，使得澳門越來越必須依賴以中國人為主的賭客帶來的博彩及以博彩延伸出來的旅遊、住宿、餐飲及零售收入。

澳門主要的賭場以何氏家族、銀河娛樂及美商永利、金沙集團等控制，美國人、香港人及澳門人在管理及經營上扮演重要的角色，良好的管理讓澳門能夠從二十多年前黑道橫行的社會漸漸轉變成現在的東方拉斯維加斯。不過，中國日前卻放話要對澳門的賭業「進行整頓」，意味著中共之手將會直接插入賭場，澳門博彩業相關股票在消息傳出後應聲大跌，可見市場對於中國干預的恐慌及對中國管治手法的不信任。

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中國日前放話要對澳門的賭業「進行整頓」，意味著中共之手將會直接插入賭場，澳門博彩業相關股票在消息傳出後應聲大跌，可見市場對於中國干預的恐慌及對中國管治手法的不信任。（路透社）

中國的舉動主要是為了阻止資金的流出，但同時也可以作為對美國投資者的勒索方式，特別是已將業務重心從美國轉移到亞洲的金沙集團。而美國在澳門的利益也將會因此受損，長久以來的利益平衡受到中國的破壞，除了造成金融動盪，也可能會遭到美國還擊，中國最終或會得不償失。此外，賭業是澳門人賴以為生的產業基礎，產業單一的澳門難以挽回經濟因賭業受損造成的萎縮及失業人口的上升，成為了這次風暴的犧牲品。而中國這次的行動，已經反映出中國經濟早已在經歷貿易戰、天災、武漢肺炎等受到重創，加上自己摧毀了香港這個重要的資金來源，當務之急是要阻止資金的流失來應對嚴峻的財政考驗及恒大帶來的巨大危機。

澳門自「一二三事件」後，就與香港走上了截然不同的路，親中人士早已佔領澳門政府，是中國的「乖寶寶」。然而，中國並沒有因此而放過澳門，反而連最溫和的民主派成員也要被取消參選資格，加上這一次對澳門的下手，嚴重打擊外資對澳門的投資信心，也將重挫澳門的經濟，最終甚至可能導致澳門回到以前那個黑道猖獗的罪惡城市，恐怕就是澳門人需要為了親中而付上的代價了。

（台灣基進宜蘭黨部主任）

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