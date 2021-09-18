自由開講》國土發展，長遠規劃！

蕭嘉弘

新竹縣市合併議題延燒，竟又成了政治口水，令人民厭煩。國民黨苗栗縣長徐耀昌轟民進黨新竹市長林智堅機關算盡，林則反批國民黨抹黑，立委邱顯智，賴香伶則表示，反對因人設事；但批評林智堅是為了個人想參選第一屆大新竹市長的國民黨，突然改成竹竹苗合併議題，不也是為黨勝選的私心和話術！

最新公佈的民調結果，新竹縣市合併選項支持度勝過竹竹苗合併，對地方和國家的發展較好，且依區域發展而論，考量苗栗縣一向負債居各縣之首，去年縣主計處公佈的整體債務高達近五百億，苗栗徐縣長又如何要求林市長不為市民的未來想，要求大新竹合併定要納入苗栗？

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最新公佈的民調結果，新竹縣市合併選項支持度勝過竹竹苗合併，對地方和國家的發展較好。（本報資料照）

縣市合併與區域發展本是中央政府統籌國土規劃視野，增進國家競爭力的重要議題，牽涉到選區規劃，地方行政單位和效能，民眾分配統籌分配款比例的嚴肅課題，但現今卻消極放由各地方政治人物去談，視野侷限，跨黨派順利談妥的少，以致成效停滯不前，難以打通國家發展的任督二脈，易受現有行政區劃思維的限制，難收大破大立成效。

林提的竹南、頭份劃歸大新竹、苗栗南邊劃入大台中；蔡適應立委提的新北汐止，基隆合併北市；或是桃園的中壢以北和大台北合併，平鎮以南劃入大新竹，難道都不能是選項，一定都不好？只因在地的政治人物，不願承擔切割原本縣治的罪名？而全國山地鄉值得切割原來管轄的都縣，成為一完整享有更高度自治的原民縣治嗎？花東合併成「觀光大縣」欠缺法源，那又如何促發和提升台灣後山的發展？

蔡政府應積極從法制面的公平、完備，和國土發展的細處著眼，長遠規劃，才能回應人民期待，杜絕人民厭煩的政治人物口水，突破各地長年地方發展的瓶頸！

（台北市民、台大研究生）

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