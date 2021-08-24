自由開講》台灣人，你怎能容忍啃咬民主自由的「蠹蟲」？

陳行

蠹蟲比寄生蟲更可怕，寄生蟲與寄主共生，蠹蟲則是蠶食寄主！

身在民主自由的台灣寶島，有些國民，因台灣的民主不如期待中的完美，提出批判。建設性的批判，求之不得。爭議性的批判，值得檢驗。負面性的批判，予以尊重。有些國民，卻進而歌頌極權中國的言行，則須嚴厲唾棄譴責！

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宣揚極權中國的台灣人，就是民主自由下的「蠹蟲」，藉著言論自由，挾極權打民主。蠹蟲雖小，但成群結隊横行時，熱愛民主自由的台灣人若仍沈默應對，蠹蟲的統戰言論是可煽動庶民，造成社會對立、仇視異己，製造中國犯台的藉口與機會。台灣的友邦也會質疑台灣的自主意識，進而猶豫支援台灣、抵抗中國的侵略。

蠹蟲的統戰言論是可煽動庶民，造成社會對立、仇視異己，製造中國犯台的藉口與機會。圖為示意圖，人物與本文無關。（歐新社資料照）

自己的國家，自己掌握。熱愛民主自由的台灣人，若漠視「蠹蟲」的蠶食，而平白斷送先人流血所爭取的民主與自由，不就是自我作賤、對不起自己及下一代嗎？寧為紅色馬前足的蠹蟲，自以為「陣前起義」，完成「祖國」的使命，即可成為習大大的紅人。那我真的要冷笑：這也太小看中國共產黨！勿忘中共對台的定調——留島不留人！！

「蠹蟲」橫行，絕非一日造成。多家中國資助的台灣媒體，時時為中國喉舌是主因。當美化極權中國、醜化民主台灣的洗腦資訊充斥，善良的庶民不被誤導也難。台灣紅色媒體至今仍能大聲宣揚中國，應該是規範外資媒體的法令不過完善所造成。請大家善用憲法賦予的權利，要求選區的立法委員，完備法令。同時，主權獨立的台灣應平等對待鄰國。台灣理應對等要求中國：台資媒體也可在中國合法宣揚台灣的民主。中方若拒絕，台灣同理禁止中資媒體在台活動。啃咬民主自由的蠹蟲一日不根除，台灣人，我們對不起自己！

（北美的大學教授）

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