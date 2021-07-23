魔幻拉美》【中美洲獨立200年特輯】 鬼斧神工：市集裡的美學

在我們的國史館裡，收藏了一個雕工精緻的木箱，那是宏都拉斯政要於2007年訪台時贈送總統的禮品。手雕木箱堪稱鬼斧神工之作，由雪松、桃花心木或松木由所雕刻成，除了底座之外，木箱的上蓋與四週呈現一幅立體景色。每一件手雕木箱儼然一個世界，傳遞恬靜的鄉村生活；每一件手雕木箱彷彿一個天地，闡釋居民的生活態度。

陳小雀

在前哥倫布時期，美索亞美利加文明為金字塔型的社會階級，粗分為：統治者、祭司、貴族、平民與奴隸，其中，平民階級負責部落的主要生產與建設，從農務到工藝，無所不包，尤其工匠主要投入燒陶、編織、雕刻、冶金等工作，做工講究的藝品除了供統治者所用外，也作為祭祀用途，並生產一般商品，供貿易之用。

貿易是各部落之間的重要商業活動，因貿易頻仍，各城邦均設置市集，做為貨品集散地與交易中心，交易原料或成品。市集人聲鼎沸，貨品包羅萬象，有：可可豆、棉毯、棉衣、銅斧、銅鈴、彩陶、香爐、飛禽羽毛、黑曜石、玉石、石皿、紅貝殼、寶石珠串、蜂蜜、菸草、林產品、鹽、熔岩金屬、花崗石和奴隸等。

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承襲自前哥倫布時期的工藝，再加上拓殖者所引進的歐洲工藝技術，以及各行各業的工匠，手工藝品多了服飾、刺繡、瓷器、擺飾、家具、馬具、木作、鐵件等，琳琅滿目的藝品兼顧美觀與實用，不僅展現工匠的靈巧手藝，也凸顯濃烈的區域特色。

今日，拉丁美洲各國以傳統手工藝為傲，乍看類似，其實各有各的特色，令到此一遊的觀光客愛不釋手，總會挑選幾樣當成旅遊紀念。例如，瓜地馬拉以五顏六色的傳統編織聞名，甚至將之運用至「忘憂娃娃」；尼加拉瓜也有相似的織品，還有獨一無二的「詭詭恩斯」玩偶；至於宏都拉斯，在眾多藝品中以手雕木箱最具特色。在我們的國史館裡，也收藏了一個雕工精緻的木箱，是宏都拉斯政要於2007年訪台時贈送總統的禮品。

這個手雕木箱是宏都拉斯政要於2007年訪台時贈送總統的禮品，目前收藏於國史館。（圖片來源：《總統的禮品》，國史館，2011，頁130。）

手雕木箱是安赫萊斯（Valle de Ángeles，或譯為天使谷）的特產，是當地最典型的手工藝品，也是文化標誌。安赫萊斯位於宏都拉斯中部，距首都德古西加巴（Tegucigalpa）僅22公里。在1791年，此地被稱為錫瑪龍（El Cimarrón），為野人奴隸之意，指在附近礦區工作的黑奴；又名為馬拉內拉（La Marranera），意思為山豬之地。起初，這裡只是一個小聚落，居民不到百人，依賴莊園為生，胼手胝足。1862年，主教璜．德．赫蘇斯．塞佩達（Fray Juan de Jesús Zepeda，1808-1885）前來視察時，被秀麗景色所吸引，而將地名改為「天使谷」。1865年，安赫萊斯升格為城市。

發展至今，安赫萊斯轄內有7個村莊和43個小聚落，多數居民從事手工藝，而有「工匠的搖籃」之美譽。為了推廣觀光，每年定期舉辦不同類型的市集與文化活動，向觀光客展示手雕木箱、皮革、陶器、彩繪玻璃、珠寶等手工藝品。這座城市正如其名，地形蜿蜒起伏，山區盛產松木和楓香樹等珍貴木材，景致優美，氣候宜人，頗吸引觀光客來前尋幽訪勝，同時也有不少人為手雕木箱慕名而來。

安赫萊斯地形蜿蜒起伏，山區盛產松木和楓香樹等珍貴木材，景致優美，氣候宜人，頗吸引觀光客來前尋幽訪勝，同時也有不少人為手雕木箱慕名而來。（https://www.gotv.hn/）

宏都拉斯政府為了推廣觀光而於2011年舉辦首屆「三十大奇蹟」票選活動，勝出的有馬雅古蹟區、殖民時期古城、主教堂、濱海城堡、國家公園、自然景觀，還有宏都拉斯人引以為傲的咖啡、鱈場蟹、聖週花地毯、手雕木箱、翡翠蜂鳥等；其中，手雕木箱從其他手工藝品中脫穎而出，占居第18名，顯示其獨特性。

在殖民時期，莊園是農、牧業的重要生產體系，影響居民生活形態深鉅，而藉音樂、舞蹈、繪畫、雕刻等藝術禮讚迷人的田園風光。即便莊園制度已走入歷史，但田園生活仍然是手工藝品常見的創作題材，詮釋居民與田園息息相關的生活哲學。

手雕木箱由雪松、桃花心木或松木由所雕刻成。木箱的大小取決於木材的大小，雕刻圖案則由工匠所構思，主題通常為村莊景色，偶而也聚焦在花卉或馬雅文化等題材。除了底座之外，木箱的上蓋與四週呈現一幅立體景色，宛如畫作一般，而那不僅考驗著工匠的手藝與美學素養，也是成品木箱迷人之處。雕刻時，工匠未使用任何電動工具，而是以刻刀和木槌，慢慢鑿打、刻鏤出層次深淺不同的圖樣，製作過程不容有半點失誤，否則前功盡棄。從選材、構圖、雕琢、拋光、上漆到完成作品，均有賴於工匠的精湛技術，工時視其大小及其圖案的複雜程度，從數週甚至數月不等，而且每件作品均獨一無二。

木箱的大小取決於木材的大小，雕刻圖案則由工匠所構思，主題通常為村莊景色，而且每一件均為獨一無二。（圖片來源：作者提供）

每一件手雕木箱儼然一個世界，傳遞恬靜的鄉村生活；每一件手雕木箱彷彿一個天地，闡釋居民的生活態度。以收藏於國史館的那個木箱為例，一條小路穿梭其間，一棟棟傳統屋舍散布兩旁，錯落有致，植物生氣盎然，村莊教堂就在不遠處，路上僅見兩個行人，模樣十分悠哉，時光彷彿凝固在當下。

在安赫萊斯的藝品店、市集，可發現各種尺寸與各式村莊景象的手雕木箱。有小到只能放下一兩枚戒指的小盒，但整體圖案一點也不馬虎；有寛度約二十公分的珠寶手飾箱，彷彿潘朵拉的盒子，令人不敵好奇心的誘惑而打開一看；有儼如海盜藏寶箱，大到可放在客廳當作家具擺設，或放在臥室做為衣箱，不僅美觀且實用。

為了慶祝獨立建國兩百週年，宏都拉斯政府目前正在進行第二屆「三十大奇蹟」票選活動，雖然此次計有六百多件參加票選，但手雕木箱為鬼斧神工之作，應有機會再度蟬連這項殊榮。

更多【中美洲獨立200週年】相關活動，請參考中美洲經貿辦事處網站

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