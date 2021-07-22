自由開講》宜早日簽結「疫苗圖利」告發案

陳逸南

7月20日國民黨人士到台北地檢署控告衛福部主管官員，認為政府通過高端疫苗EUA是「程序黑箱不透明」構成貪汙治罪條例的「圖利罪」。同時國民黨人士也要求公布EUA審查的會議紀錄，讓人懷疑其意圖「獵巫」學者專家名單？把他們一起扯入「圖利罪」官司？藉此擴大打擊面。

武漢肺炎疫苗之研發與生產，涉及生物高科技知識，政府在辦理疫苗採購案，行政機關能力無法完全勝任，必須藉助學者專家的參與，召開審查會議，提供專業判斷，供政府決策參考。此種作業方式，廣為世界各國所採行。學者專家貢獻智慧及專業知識，圖利了全民的生命健康，根本談不上所謂「圖利罪」。

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武漢肺炎疫苗之研發與生產，涉及生物高科技知識，政府在辦理疫苗採購案，行政機關能力無法完全勝任，必須藉助學者專家的參與，召開審查會議，提供專業判斷，供政府決策參考。（本報資料照）

依7月22日《自由時報》A5版報導，昨天（21日）行政院長蘇貞昌昨天出席警政署掃黑、緝毒記者會，受訪時強調，疫苗通過EUA，主要是學者專家於各自專業領域，經過一次一次各方專業查核，最後取決於公決，這些都有嚴謹的紀錄，事後會讓大家都看得到。蘇院長的談話，相當有道理，值得贊同。

15年前發生「南科減振案」，參與採購案評審委員的蔡崇興教授，曾經說了沉重的話，「南科高鐵減振工程已完工，也發揮著應有的效能。蔡崇興信心十足地說，他的選擇經得起未來百年千年的專業考驗，『我的選擇沒有錯』。走過這段日子，從被起訴到無罪，即使最後清白，但傷害已造成，他無奈，因為遲來的正義已不是正義！」（參照《謝清志的生命振動》第393頁）

檢察官是社會公益的代表，絕不能充當政治惡鬥的工具，這在力行民主法治、保障人權的當今，非常重要。防疫如同作戰，指揮官、衛福部官員及學者專家們還有很多重要的任務及工作。千萬不能讓他們為了應付檢察官傳訊而分心及失去信心。最佳處理方式為早日行政簽結該「疫苗圖利」告發案，俾保障全民的生命健康。

（作者為仲裁人）

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