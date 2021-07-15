自由開講》開放消防組工會，讓公務機關解嚴

黃鈺翔、朱智宇

今天是我國解嚴34週年紀念日，也是我國宣告脫離威權體制邁向民主社會重要的一天。在這樣重要的紀念日，我們主張民主化的下一個里程碑，即是開放消防員組織工會。

民主化的過程當中，「轉型正義」即是相當重要的一環，針對過去釐清以及追尋被威權掩蓋的真相，對比每次消防員殉職之後的真相調查、檢討過去制度造成的疏失，或甚至避免被官方掩蓋掉真相，都有相似之處，從228和平促進會發起、到促進轉型正義委員會持續運作的現在，都是為了讓真相還原與檢討，希望行政權力不再重蹈覆轍。

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然而在現有的轉型正義工作當中，未能討論行政機關的威權結構如何也「轉型正義」。雖然法律上「特別權力關係」隨著民主化而破除，透過如〈大法官釋字785號〉揭露消防機關的長工時壓榨，以及釋字784、釋字736揭露我國對教師與學生等特別身分上保障不足，但這些釋憲的背後是都一再展現與提醒行政機關在管理上的威權身影，難以自我檢討。

威權籠罩的公務體系，已經造成消防員的高殉職、長工時的困境，以及更多基層噤聲而釀成的悲劇。（本報資料照）

現今檯面上許多行政機關諸如警政署、消防署等單位首長與高階長官，許多人正是在威權時期下接受教育與訓練、進入政府工作，成為今日決定與執行政策的重要官僚。但是公務機關長期的沉痾並未能得到檢討。2012年公務員吹哨揭發長官貪瀆遭免職、2014年高雄市消防員舉辦遊行爭取權益被免職、2016年男警留長髮遭連續懲處。雖陸續有基層勇敢自救，但無奈在威權的管理下，大多數基層不得不選擇服從不合理的指令。這也是現今許多消防員「救人卻無法自救」的荒謬處境。

開放讓基層消防員，乃至基層公務員得以組織工會，除了保障勞動者自身握有自救的權利，更是我國轉型正義現在進行式的重要一步。如何透過正當的吹哨，讓國家的公務體制具有反省的能力？以法定的勞動三權，讓基層意見能得到保障，乃是根本的解決之道。

威權籠罩的公務體系，已經造成消防員的高殉職、長工時的困境，以及更多基層噤聲而釀成的悲劇。立即開放消防組工會，讓政府從內部解嚴！

作者分別為消防員工作權益促進會 理事長、秘書長

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