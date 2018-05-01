自由開講》痛心！敬鵬惡火5消防員殉職，燒出公安、職安、消防等問題

◎謝宜璋

繼2015年1月20日的新屋保齡球館火災造成6名消防隊員逃生不及、英勇殉職後，於2018年4月28日敬鵬工業平鎮3廠晚間發生火災，現場火勢猛烈，造成5名消防人員遭機具壓住殉職、2移工死亡，2名消防人員仍在救治中，近年重大火災事件造成消防隊員殉職，這顯示消防和公安檢查出現漏洞，落實建築物公共安全檢查及消防搶救技術機制是否有螺絲鬆動的情形，相關單位都應該要徹底檢討並找出防範措施，以防止類似慘劇再次發生，若一再健忘不求檢討，悲劇恐怕會一而再的發生，應記取教訓千萬不要『今日公祭，明日忘記』。

敬鵬大火造成5名消防員（見圖）不幸喪生。（本報合成）

審諸當前國內經濟與人成長口情勢，在各種建築物不斷增加櫛比林立，用途亦趨複雜及多樣化，亦也凸顯了建築物公安檢查、消防設備師（士）及職安人員不足，難以應付當前眾多申報場所，事實告訴我們，災害不斷地再重蹈覆轍、須仰賴專業團體把事實突顯、事件追蹤，揭露；否則事件...總是很快就被遺忘，就像上次龍潭長照中心大火、新屋保齡球館火災…所以不能每次都用「天佑台灣」來帶過，這些都是風險機率、人禍與制度造成，多如牛毛的法規、多頭馬車的主管機關，什麼都要管，卻什麼都管不好，遇到問題卸責比執行成效都快，為維護建築物公共安全，且使人民免於火災等危險因素的恐懼，保障民眾生命財產的安全，實乃政府當務之急。

根據資料顯示敬鵬多次違反「職業安全衛生設施規則」，員工多次在危險工作場所內工作，包含勞工沒有使用適當防護具、開口邊緣未設置適當強度護欄、未設置漏電斷路器、廢水廠局限空間作業場所入口處未公告禁止無關人員進入之規定，今年亦被勞檢指出有機械之原動機、轉軸、傳動帶有危害勞工之虞部份未有相關防護設備…等等缺失問題，每個場所都有不同建築空間屬性，PCB印刷電路板是所有電子產業中，最容易發生火災的次產業，然而PCB製程複雜經常使用易燃性物質和化學藥劑，特別是「高錳酸鈉」此類氧化劑，稍有不慎便會造成極具能量的釋放，進而引發火災的危害，救災時應了解掌握工廠各樓層格局及化學易燃物品的存放位置，以免造成救災人員生命危害，建議主管機關應特別針對PCB廠加強其防火自主檢查及申報制度。

其實基層最了解也是最能貼近實際現況的，未來是否要修改法令，都須要下情上達，而非掩蓋事實，建築法、消防法、職安法、環保相關法令，審究國內事業（工廠）單位很多只要有「安全」二字業務皆由「職安衛」人員負責，殊不知建築物公共安全為建安與消安之專業範疇，卻要「職安衛」人員包山包海，只因經營管理成本，罔顧專業分工，到頭來就是災害搶救人員承擔，法規是否要真的徹底檢討修改其適法性及應變機制，除了強化課予業主職業安全衛生的責任外，還必須要讓目前已經相對完整的職安體系介入，尤其是協助建立「職業安全衛生管理系統」，不要讓行政怠惰一再奪走打火弟兄寶貴的生命。

綜觀此案例「災防」與「防災」課題刻不容緩「搶救是最後一道防線」，防災需要各單位密切配合，消防應著重事前風險管理，以降低警消救災工作風險性，可預先防範避免人為失誤事故，如何避免再次發生，是我們應建請政府單位如何去落實，尤其是工安的部分，大企業可能會去執行，甚至每月每季每年進行自主檢查及外部稽核，但是其他中小企業則未必會做，每次當重大意外發生後檢討再檢討，這些都是治標不治本，枉顧那些犧牲生命的消防隊員。

（中華民國安全防災專業技術人員協會理事長）

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