健康醫療網》長輩常胡言亂語、產生幻覺？ 恐是「譫妄症」惹禍

譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群，病患可能突然出現精神混亂、日夜顛倒、產生幻覺等現象，嚴重時可能造成生命危險。

一名82歲阿嬤，有糖尿病及高血壓病史，平時按時服用慢性病藥物控制，前年中風後造成左側肢體乏力，仍持續復健中，但常抱怨晚上睡不好，且胃口變差，甚至因精神越來越差，導致白天嗜睡，只能臥床在家，甚至一度胡言亂語、認不得人，直到某天因尿失禁且叫不起來，緊急送醫急診，確診為譫妄症。

譫妄症老人最常出現 急性發作病程時好時好

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奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師陳殿和指出，譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群，病患可能突然出現精神混亂、日夜顛倒、產生幻覺等現象，嚴重時可能造成生命危險。

此外，譫妄症是在老年病症候群中最容易被忽略的疾病，主要因病程急性發作且時好時壞，且具暫時性與可恢復性，加上民眾對於疾病認知不足，醫療人員也可能因輕忽疾病，造成低估疾病的發生率

奇美醫啟動急診高齡譫妄症篩檢 加速醫生確診病症

譫妄症均可能發生在各種場所的高齡病人，若沒有處理妥當演變成慢性，恐造成永久後遺症，尤其譫妄症會增加住院病人的死亡率、住院天數、院內併發症發生等情況，促使病患功能恢復差，增加住到機構接受照護的可能性。

陳殿和醫師表示，為協助譫妄症病患，醫學中心制定出急診「高齡譫妄症」的篩檢及介入流程，若病患急診時發現精實狀況有異，護理師可利藉由「譫妄症的檢傷篩檢」評估病人，評估結果為陽性，醫師則可透過「簡版混亂評估法」確診病人是否為譫妄症。

譫妄症早期診斷治療 避免危及生命

譫妄症雖可治療，但整體預後並不佳，因此有賴醫療人員在照護時保持高度的警覺性，才能早期診斷譫妄症，即時接受治療。陳殿和醫師強調，高齡病人往往有多重的慢性病加上突發性的急性病作為誘發因子，就可能埋下誘發譫妄症的危險因子，因此急診醫師必須先治療這些引起譫妄症的急性病，並持續找出譫妄症的危險因子，才能幫助改善患者情況。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 長輩常胡言亂語、產生幻覺？ 恐是「譫妄症」惹禍

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