健康醫療網》新冠肺炎疫苗開打在即 只打一劑、混著打行不行？

新冠肺炎疫苗已於全球開打，台灣採購的疫苗也即將抵台開放施打，但面對全新的疾病及緊急上路的疫苗，民眾還是有許多疑問。

新冠肺炎疫苗已於全球開打，台灣採購的疫苗也即將抵台開放施打，但面對全新的疾病及緊急上路的疫苗，民眾還是有許多疑問，身為感染科醫師的林口長庚醫院內科部副部長黃景泰教授，便針對幾點疑問替民眾釋疑。

（歐新社）

1.請問不同廠牌疫苗是否可以混打？如打完A廠牌第一劑後接種B廠牌第二劑？

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目前未有定論，但的確是正在研究的主題，因為確實很多國家有這種情形，在劑量不足的情況下，可能面臨到需要混打，不過因為目前的疫苗型態、種類不一，怎麼搭配施打，及是否會有副作用是目前研究的重點。

2.若僅施打第一劑而未注射第二劑之保護力是否足夠？

只有更好，沒有最好。黃景泰教授表示，僅施打第一劑，一定都比未施打來得好，在情況允許下打第二劑，保護力當然會更加足夠。不過目前疫苗劑量不足以供給全民施打，在資源有限時必須妥善分配，找出最適宜的方式。舉例來說，200人中有100人打滿兩劑，以保護力95%的狀態下，會有95人受到保護；若200人每個人都施打一劑，受到保護的國民會比95人多。

不是每個人都一定會得到肺炎，因此需要在有限的資源中做分配，英國目前就是先追求全體施打第一劑，隨著時間流逝，有更多疫苗時再施打第二劑。

3.至少要多少比例的國民接種疫苗，才可能達到群體免疫？

群體免疫指的是，病毒在人群中撞來撞去，撞到這個人再傳染給另一個人，若撞到某個有免疫力人沒有造成感染時，就會停止傳染，一旦停止傳染的人數到一定比例，疾病便不會再擴散。因此需要多少比例的人施打才能達到群體免疫，這個部份很難有確切的答案，黃景泰教授指出，攸關每個地區的人口密度、社交行為等因素。

如美國也並非所有的洲都災情慘重，在全球疫情肆虐時，其實僅有紐約和武漢算是重災區，其他例如奧克拉巴馬洲，地廣人稀，確診率就不比紐約，合理推斷紐約因為每天有千萬人通勤，病毒才會迅速擴散。目前大部分認為施打率須涵蓋50%-60%，但在地狹人稠的地區，施打比例必須高一些，黃景泰教授認為如紐約、台灣這種人口密度高的地方，施打率必須高於60%。

4.若於他國施打疫苗後，來台灣是否還需要隔離14天？

這個就是疫苗護照（或稱免疫護照）的概念，不過還是要根據法規，目前即使在美國已施打兩劑者，回台灣還是需要隔離14天。當然隨著疫情的變化，未來可能持有疫苗施打證明、檢測無病毒並有抗體，就可以直接入境。中國已有類似作法，民眾進出須掃描健康碼，作為個人的電子通行證，可根據居住地、旅遊史、接觸史等顯示個人疫情風險等級。

5.目前在英國、巴西、日本出現變異病毒，是否會影響疫苗保護效力？

理論上會影響，所有研究單位也都在積極測試中，有些疫苗影響較多、有些疫苗影響較少。目前第一劑打完後打第二劑，此加強劑量的作法，可以提升疫苗效力，因此不排除針對變種病毒追加施打劑量，也就是說，未來有可能針對病毒變異株推出第三劑、第四劑等，或像流感疫苗的方式每年接種。

諮詢專家：林口長庚醫院內科部副部長黃景泰教授

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 新冠肺炎疫苗開打在即 只打一劑、混著打行不行？

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