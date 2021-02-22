自由開講》從美國藥師支援新冠疫苗注射談起

王英明

本月20日，自由時報有藥師全聯會黃理事長投書「打疫苗，藥師can help」乙文，表示社區藥局可幫忙接種疫苗；隔日（21日）兒科醫學會副理事長林醫師則於投書：「藥師打疫苗？非法、非專業」中提出幾個盲點，認為不可行。中央防疫中心前曾指出：必須符合資格、受過疫苗儲存、接種、急救訓練的「合約診所醫院」，才能接種COVID-19疫苗，否則就是非法。預防接種是醫師的專責業務，接種前的檢查與評估很重要。護理人員，仍必須在醫師的監督之下執行。

連任何「非合約診所」醫師，都不能執行公家疫苗的接種，何況是沒有接受過注射或急救訓練、也沒有急救設備、未設「疫苗專用冰箱」（要有24小時不斷電設施及連線溫度監控系統）、也沒有運送疫苗手提冰箱的一般社區藥局？顯然接種疫苗不是想做就做那麼簡單。

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黃理事長說，美國已招募萬名藥師投入接種。但美國藥師的資歷與台灣可能有些差異。筆者的一個晚輩，在華盛頓州西雅圖擔任醫院臨床藥師，其訓練過程長達10年，也就是大學四年、藥學院四年，先得到Doctor 學位（全國的藥師都是「博士」資格，與牙醫師、醫師、驗光師一樣，都是屬學士後系統），再加至少兩年的醫院臨床「住院藥師」訓練，過程已有注射與急救課程，也有病床及加護病房實習（著重藥效安全演練）。所以在美國急需人手的新冠肺炎接種支援時，他們藥師是有足夠的能力的。即使如此，在華盛頓州的藥師做接種服務，仍多只在醫院內執行。

黃理事長說，美國已招募萬名藥師投入接種。但美國藥師的資歷與台灣可能有些差異。施打疫苗情境照，人物與本文無關。（歐新社）

人口眾多、疫情慘重的加州，與西雅圖不同，為了使接種率普遍快速化，目前確實已在社區藥局（多數是購物中心內）廣由藥師執行疫苗服務。有些地方是借用球場，利用廣大的停車場讓民眾排隊等候。美國疫情嚴重性世界最糟，為加速接種進度，不得不如此。

做疫苗接種是一項吃力不討好的工作。尤其面對接種者突如其來的不良反應，甚至死亡，常會使提供接種服務者承受極大的壓力與困擾。就實務而言，有很多新冠肺炎疫苗注射死亡與疫苗無關，而是疾病的「巧合」。越是人數眾多、越是大規模的接種，這種「巧合」機會會更多。統計上台灣每天死亡人數本來就約在360人左右，部分人在接種當時很可能沒有異狀，但接種後幾天內死亡，一定有一些人會歸咎於預防針引起。這種可預見的將來，其實也是很多疫苗專家正在擔心的事情。

若台灣社會有快速群體免疫產生的需要（目前看來還沒有），就要有更多的專業人員協助，包括過去未有合約的醫院及執業診所，甚至社區藥師的加入。政府宜做好準備，開辦疫苗訓練班課程，提高醫事人員素質，特別針對從未有疫苗工作經驗的社區藥局。欲加入服務者，也該加強設備的添購，並在各層面包括心理，都先做好準備。畢竟打疫苗是有副作用的侵入性醫療，不是像販賣口罩那樣單純。

（退休醫師、家庭醫學會創會理事）

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