自由廣場》打疫苗，藥師can help！

◎ 黃金舜

農曆年前，衛福部長陳時中證實，台灣確定為COVAX首波疫苗配送名單，取得約廿萬劑阿斯特捷利康疫苗。身為專業醫事人員，深知有些事不宜第一時間說明，也不能過早下定論。感謝政府的堅持與努力，始終謹慎前行，不懼中國的打壓，頂住內部的壓力，為終結疫情掙出一線曙光。

欣喜之餘，仍提醒在疫苗的諸多討論，除安全性外，施打速度尤為重中之重，影響邊境管制及經濟開放，不可等閒視之。目前英、美、日與歐洲等大國已開始接種，同為小國的以色列接種率更超過四十％。

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採購進度與數量非我國可獨立掌握，如何提升接種速度則操之在我。疾管署統計，全國約有二三二○個預防接種單位，世界衛生組織估計，疫苗覆蓋率需達六十五％，才可群體免疫，按台灣人口規模，需有一五○○萬人接種，再加上此次新冠肺炎疫苗接種兩劑，總接種劑數將達三千萬劑，對接種單位是莫大負擔。不考慮疫苗配送，以去年流感疫苗單日接種四十五萬劑的極端狀況，第一劑需約卅三天，兩劑全部施打完至少約三個月。若改以二○○九年H1N1疫苗平均接種六萬劑估算，須超過一年半。

我國疫苗接種人力早已吃緊，尤其疫苗工作量既「危」且「勞」，亟需改善。按衛福部估算，最快可在六月開始疫苗接種，但實際上大規模施打可能要等到九月，屆時遇到流感疫苗接種季節，人力勢必更加短缺。

這些推算絕非唱衰政府，恰好相反，藥師身為防疫國家隊一員，僅希望能協助分憂解勞。國際藥學聯合會（FIP）研究指出，利用藥師專業、社區藥局的可近性，控管疫苗不良反應風險，且有效提升疫苗接種率。目前已有卅六國允許藥師接種疫苗，美國大舉招募萬名藥師投入接種，澳洲邀近六千家藥局加入。台灣有超過三萬名藥師與六千家健保藥局，去年投入口罩國家隊就是最好例子，而今亦願為疫苗國家隊挺身而出。國際上藥師can help，在國內亦如是。公部門應及早規劃，審慎思考如何補齊防疫能量，早日擺脫疫情！

（作者為中華民國藥師公會全國聯合會理事長）

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