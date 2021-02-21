自由廣場》藥師打疫苗？ 非法、非本業！

◎ 林應然

自由廣場二月二十日刊出藥師公會全國聯合會黃金舜理事長文章，希望能協助分憂解勞，協助施打COVID-19疫苗，本人非常肯定其想為疫苗國家隊挺身而出的心意，但也為其可能發生的風險十分擔憂。有意願不等於有能力，這絕對不是類比投入口罩國家隊那麼簡單、無關人命風險的事。

打疫苗是有絕對風險的舉動，小者發燒、頭痛、暈針、肌肉痠痛、倦怠，大者過敏休克甚至死亡，因此施打場所必須有急救設備及藥物，包括氧氣、腎上腺素、類固醇、抗組織胺等，施打者也必須有急救知識與技術，甚至要上足疫苗接種專業課程，更別說保存疫苗必須有疫苗冰存設備，包括專用冰箱、不斷電系統、溫度紀錄監控設備，這些都不是臨時抱佛腳可以倉促上陣的事，也絕對不是像發口罩不涉人命的事可以比擬。

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雖然打疫苗發生嚴重休克死亡的副作用不是很多，但若是在施打過程中發生過敏性休克，我不知道藥師要如何處理？會不會處理？之前打流感疫苗只因幾例嚴重副作用發生，全台流感疫苗瞬間就乏人問津面臨報廢，如果COVID-19疫苗一開打也發生類似案件，以台灣目前疫情緩和民眾不迫切施打之情況，恐怕COVID-19疫苗會再次躺進冰箱至報廢。

幸好目前台灣法令禁止藥師執行醫療診治行為，否則一旦出事，核准此政策的衛生行政單位絕對會成為眾矢之的。不要以為外國藥師可以做我們為何不行？人家國外地廣人稀，蜀中無大將，廖化作先鋒，無魚蝦也好，是不得已的措施。台灣地小人稠，診所醫院林立，還有各縣市轄下的衛生所及健康中心，醫療資源可謂相當便利豐沛，只要中央發令，短時間內完成接種絕非問題，藥師們若願意幫忙，大可至醫療院所提供衛教諮詢，發揮其衛教專業功能。醫師護理師藥師雖同為醫事人員，但術業有專攻，請勿做非本業之事。

（作者為醫師，中華民國基層醫療協會理事長，台灣兒科醫學會副理事長）

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