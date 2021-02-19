健康醫療網》 別擔心，你還是可以當貝克漢！ ─漫談氣喘的最新治療

隨著醫學發展持續進步，氣喘現已進入精準化治療時代，目前台灣已有多種治療成人嚴重型氣喘且獲健保給付的生物製劑，可針對6歲以上兒童、成人嚴重氣喘進行精準治療。

主播：「寒流發威台灣急凍今入夜下探4度…」貝克漢也瘋狂嗎？

最近有一個因足球表現績優，剛入大學校隊的新鮮人來到門診，露出滿臉懊惱與憤怒。身後則站著焦慮愁容的媽媽。經過深談，才瞭解了他的困擾。因為對足球有興趣，他中學起就加入校隊訓練，立志要做「寶島足球金童」。他因為就學與訓練方便，氣喘多年來皆在家裡附近的院所求診。氣喘部分也使用多種藥物治療。大一入學後，因為加入校隊力求表現的壓力，且最近氣候變化大，半年來使他的氣喘症狀大噴發，即使每日吃三到四顆的類固醇，仍然每天都要使用急救噴劑三到四次仍控制不下來。且長期服用類固醇的副作用，使他夜眠不好，食慾大增，體重增加了十幾公斤，球場上又跑不動，已經被教練警告了好幾次。他一度以為自己的夢想就要粉碎。且怪罪家人，導致與愛他的家人氣氛緊張到媽媽每天以淚洗面。

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我在門診告訴他，你知道足球金童大衛•貝克漢（David Beckham,已知氣喘患者）也有氣喘病嗎？氣喘不是你前進的阻力，對疾病的無知才是。在經過了過敏抗體ＩgE與嗜酸性白血球檢驗，環境與吸入劑使用的衛教，並改善了他過敏性鼻炎與胃食道逆流的共病。他雖有進步，但仍未達氣喘控制良好程度。所以進一步依嗜酸性白血球結果給他使用了每月注射一劑的生物製劑進一步控制。目前他回診時舉步輕盈，笑容滿面，當然，口服類固醇也減少到快停藥了。

足球金童大衛•貝克漢（David Beckham）（路透社）

呼吸道慢性發炎疾病─氣喘

今年冬天天氣多變化且空污嚴重，如果足球金童貝克漢在台灣，對他來說，這可能也是他一年中最難熬的時光。民眾每逢寒流便咳嗽、噴嚏不斷，胸悶，喘鳴，這些常被誤認是感冒、著涼的症狀，其實也可能是氣喘發作所致。氣喘是一種長期反覆發作的呼吸道慢性發炎疾病，常見症狀如慢性咳嗽（尤其是夜間咳嗽）、胸悶、呼吸困難、喘鳴等。臨床上氣喘的治療藥物組合共分五級，輕度及中度氣喘通常以前三級的治療就能獲得控制。若升級到第四、五級的藥物組合來治療，而仍持續有氣喘症狀，則符合嚴重型氣喘定義。根據研究，嚴重型氣喘約占總氣喘人口的3.7%，比例不高。但醫藥負擔遠遠比起一般氣喘要高出60%。且這些病人，需要花更多的時間精神在急性發作、急診就診、住院、並可能得要和口服類固醇長期相伴。

精準化治療時代來臨！病患可靠生物製劑重獲新生

嚴重型氣喘約占總氣喘人口不到4％，但可分為數種不同的類型，有的病人免疫球蛋白E過高，有的病人嗜酸性白血球數目過多，有的病人兩者都高，或都不高。幸好隨著科技進步,我們對這些不同的氣喘亞型有了更多的了解，同時也有應對的生物製劑。

既然這些不同類型的氣喘，用藥的原則都不一樣。建議嚴重型氣喘病人應應主動尋求專業的胸腔內科專科醫師治療，並了解自身屬於哪一種嚴重型氣喘亞型，以利對症下藥，有效控制。隨著醫學發展持續進步，氣喘現已進入精準化治療時代，目前台灣已有多種治療成人嚴重型氣喘且獲健保給付的生物製劑，可針對6歲以上兒童、成人嚴重氣喘進行精準治療。很多大型臨床研究（MENSA,MUSCA等）顯示中顯示，嚴重型氣喘在使用生物製劑治療後，每年可降低50-60%的氣喘惡化率，且可減少病患因氣喘而需要急診或住院的次數；上市後的臨床研究（REALITY-A）更顯示可幫助病人減少52%的口服類固醇劑量，甚至在另一臨床研究（Franceearlyaccessprogram）顯示可讓65%的病患不用再依靠口很類固醇控制氣喘，幫助病患重返往日正常生活。

生物製劑發展已漸趨成熟 每月注射一次即可有效控制疾病

不僅是氣喘，目前生物製劑的研究已擴展到其他疾病，不論是因嗜酸性白血球數目過多而造成的嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎，甚至是鼻息肉，或是嗜伊紅性白血球增高衍生其他疾病的研究也在進行中。不同劑型-靜脈注射或是皮下注射，不同給藥頻率-兩週一次到兩個月一次的生物製劑皆已上市，建議病人可與醫師討論選用施打週期與回診頻率相近之藥物，避免忘記回診施打而影響服藥順從性，導致疾病控制效果降低。

氣喘和高血壓，糖尿病一樣，是一種慢性疾病，千萬不要用治療感冒的態度去面對它！唯有積極的面對，專業的治療，環境的控制，與共病的處理，才會使疾病獲得良好控制。貝克漢也不需要再瘋狂了。而嚴重型氣喘病人更應積極正視氣喘，主動尋求具氣喘專業的胸腔內科醫師治療，避免氣喘更為惡化。唯有積極配合醫師治療、定期回診追蹤，才能穩定控制氣喘，保有良好生活品質。

（文章授權提供／振興醫院內科部主任陶啟偉）

本文經授權轉載自健康醫療網別擔心，你還是可以當貝克漢!!─漫談氣喘的最新治療

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