健康醫療網》過年迎接好氣色！ 按摩二穴位中藥飲品「美容養顏」

農曆春節即將到來，想要擁有好氣色！知名中醫師彭溫雅教大家，只要按摩臉上2個穴位「顴髎穴」+「迎香穴」，能促進血液循環又能排毒，使臉部氣色更紅潤。另外一帖養顏美容中藥草飲品，適用於氣色不佳的族群，重新找回亮白臉色。

過年迎接好氣色！ 按摩二穴位中藥飲品「美容養顏」 （圖片來源：https://photo-ac.com/）

農曆春節假期，想要擁有好氣色！知名中醫師彭溫雅教大家，改善因過敏引起的臉色暗沉，只要按摩臉上2個穴位「顴髎穴」+「迎香穴」，能促進血液循環又能排毒，使臉部氣色更紅潤。另外，醫師開出也一帖養顏美容中藥草飲品，適用於氣色不佳的族群，重新找回亮白臉色。

美白抗斑必按顴髎穴 小腸經排毒促進血液循環

請繼續往下閱讀...

彭溫雅醫師指出，其實透過臉部按摩，也能減緩臉上斑點。對齊眼尾的位置在顴骨下方，即是顴髎穴。這時兩手握拳由下往上推，以一秒一下的速度，每天早晚推3至5分鐘。醫師說明顴髎穴是小腸經的穴位，此穴位能增加營養吸收，按摩跟刺激時，使經絡循環更佳。

容光煥發必按迎香穴 大腸經穴位減緩臉部暗沉

以美白來講，迎香穴位在口唇位置，屬於大腸經穴位，主要為促進皮膚排毒的功能，可以減緩臉部暗沉，以及一些循環不佳的物質，透過按摩迎香穴來排除，因此能使臉色看起來比較亮白；此穴位在鼻翼兩側，故使用食指或大姆指按壓，一次連續3分鐘左右。

養顏容美中藥草飲品 刺五加、當歸抗衰老

另外，彭溫雅醫師也提供一帖養顏美容中藥草飲品，適合平日看起來無精打采，臉色蒼白，容易疲倦且經常感到氣色不佳的族群；許多抗衰老中藥也具有增強免疫功能作用，如刺五加、當歸等，照著以下的中藥草比例加水煮沸泡製，平常做為茶飲來喝，即可讓人重新找回好臉色。

藥材：黨參3錢、丹參1錢、當歸1錢、刺五加1錢。

作法：

1. 先將所有的藥材洗淨。

2. 加入 1000 cc 的沸水煮 20 分鐘後即可當作茶飲飲用。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者李依如 過年迎接好氣色！ 按摩二穴位中藥飲品「美容養顏」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法