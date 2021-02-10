自由開講》從苦瓜到芥菜，各國年菜中的「苦盡甘來」

許嘉恬

飲食是文化中相當重要的一環，飲食料理中總能一窺各國文化之精彩。農曆春節將近，台灣隨著新住民數量日增，圍爐桌上除了本省菜、外省菜、客家菜等傳統菜色，這幾年更出現東南亞美食菜餚，豐富台灣飲食，也充分呼應台灣的多元文化。但東南亞各國有過農曆新年嗎？而桌上必備年菜又是什麼呢？

越南及馬來西亞的農曆新年，「苦瓜包肉湯」代表苦盡甘來

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越南及馬來西亞跟台灣一樣過農曆春節。越南年夜飯的必備菜餚是「苦瓜包肉湯」，剖開苦瓜挖出籽放入絞肉下鍋煮，煮的軟濫的苦瓜不僅不苦還帶出甘甜之味，喻意新的一年苦盡甘來。馬來西亞的春節大菜為「撈魚生」，加入綜合食材配料的撈魚生，紅蘿蔔絲代表「鴻運當頭」、白蘿蔔絲代表「風生水起」、青木瓜代表「青春永駐」、生魚片象徵「年年有餘」，醬汁「酸柑汁」及醬料「酸甜醬」意涵「大吉大利」、「甜甜蜜蜜」，而且吃法相當特別，要用筷子將食物高高挑起，挑的越高代表步步高升，願望更容易實現。

撈魚生情境圖。（資料照）

泰國、緬甸、柬埔寨四月的「潑水節」，菠蘿蜜喻意貴人相助

泰國、緬甸、柬埔寨不過農曆春節，他們過的是「佛曆新年」，也就是四月的「潑水節」，用乾淨的水潑向彼此，以洗去過往一年的不順利，並祈求來年的平安。主要準備的菜餚是「棕櫚湯圓」、「糯米飯團」、「波蘿蜜咖哩」及「涼拌菜」，祈求新的一年好運當頭、順利平安。其中波蘿蜜泰文有幫助、支持之意，因此有盼事業得貴人相助，可以更上層樓。印尼五月的「開齋節」，「薑黃飯塔」祈眾神庇佑印尼五月的開齋節類似華人的農曆春節。穆斯林們會準被薑黃飯塔，黃色代表吉祥，而疊成高高的塔狀象徵眾神庇佑，開動前要將塔尖取下，敬重的遞給家中地位最高者先食用。席間搭配巴東牛肉、爪哇炸雞一同熱鬧享用。

台灣「長年菜」，北芥菜南菠菜

台灣春節必備的佳餚為「長年菜」。但是，代表長年之意的蔬菜則南北有異。一般而言，基隆以南到嘉義地區，以及東部（宜蘭花蓮台東），是將芥菜視為長年菜（南部客家人長年菜也是芥菜），而台南、高雄、屏東等地的長年菜則是小菠菜。以芥菜代表長年菜，主要因為其「煮不爛」的特性，芥菜的葉片大又長且苦，有長命百歲、苦盡甘來之意；至於菠菜，根據臺灣文獻叢刊《安平縣雜記》表示：「隔年菜以菠薐菜為之，一根而已，不折斷，名曰長年菜，過年每人須食一根。」我是高雄人，小時候年夜飯一定要吃一條有頭有尾、帶著根的小菠菜，象徵一整年豐衣足食，長命百歲、平平安安，但後來到台北定居，年夜飯桌上的「長年菜」就換成一鍋煮的爛爛黃黃的「芥菜雞湯」，台灣飲食南北大不同。其它諸如「蘿蔔糕」代表好彩頭，取其「蘿蔔」台語音為「菜頭」之故，「一整尾魚」代表年年有餘，因「雞」台語音近「家」，年夜飯中的「雞肉」代表家庭興旺和樂，「甜糕」則祈願來年甜甜蜜蜜。

芥菜雞湯。（資料照）

從苦瓜到芥菜，從薑黃到菠蘿蜜，雖東南亞各國的「年菜」大相逕庭，但飲食文化中去苦得甘、好運當頭、身體健康的共同祈願仍是各地一致。牛年將至，希望大家都能飽嘗美味家鄉菜，並且吃得苦盡甘來、鴻運當頭。

（作者為民進黨婦女部主任）

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