自由開講》「防疫保單」突顯業務員困境

林志榮

近日，台灣疫情略有震盪，造成防疫保單熱賣，出現民眾追著業務員買的「銷售亂象」，但業務員賣這張保單，可能連交通費都不夠付，也間接突顯保險業所面臨困境。

近日，台灣疫情略有震盪，造成防疫保單熱賣，出現民眾追著業務員買的「銷售亂象」，但業務員賣這張保單，可能連交通費都不夠付，也間接突顯保險業所面臨困境。（資料照）

金融監督管理日漸嚴格，保險公司因無法跟主管機關討價還價，只好犧牲業務員福利，再加上業積來源有許多其他管道，例如銀行與線上通路，因此業務部隊生存空間日益狹隘。

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面對如此挑戰，從業人員的思想維度及能力，更為重要。維度是一種觀點，也叫變數，業務工作其實相對複雜，能用「升維思考」去「降維攻擊」，對困境做進一步演繹推理與超前部署，才能面對未來局勢變化。

國立台灣科技大學資訊管理系盧希鵬教授也指出，新商業文明可以使用「弱連結」與「時間」兩個維度，因應未來產業發展趨勢。筆者認為，這正是業務員突破困境的解方。

若要提升思維層次，一定要把「時間」納入考量。Uber Eats與萊爾富便利商店合作，電商物流時間將從三個小時降到宅配物流三十分鐘到貨，解構現有電商產業。因此，時間會瓦解任何產業，科技也會瓦解業務員服務。善用科技，用最短「時間」解決問題並滿足消費需求，才能增加客戶黏著度。

另外，當我們處於更高維度，就能擁有「降維攻擊」能力。未來業務員生存之道，不能只依賴人情保，必須善用「弱連結」。思考如何連結到更多不認識的人，讓客戶關係從原本的強連結變成弱連結，藉由跨領域資源整合，提供多元與差異化服務，才能創造彼此「被利用價值」。

未來世界一定會更複雜，勝出關鍵絕對是思維而不只是知識及技術，提升思維才能因應未來局勢變化。同樣道理，也適用任何領域產業，唯有跳脫舊思維，才能面對挑戰與突破困境！

（金融保險業務主管，超過二十年資歷）

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