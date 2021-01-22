自由開講》司法還要爛下去？

蕭嘉弘

時代力量立邱顯智質疑，這次司法界爆發四十名現、退職官員「長年」接受富商宴請和餽贈的集體醜聞，「這樣要人民如何相信司法？」況且傳出用「五三三懲戒原則」，如此寬鬆的標準要求高官，做這些事情的高官都沒事，那基層公務員檢察官，社會又做何感想？點出現在司法從根爛起的問題核心，在於不願真心面對，又欠缺自省能力和有效監督力量所致。

時代力量立邱顯智（中）質疑，這次司法界爆發四十名現、退職官員「長年」接受富商宴請和餽贈的集體醜聞，「這樣要人民如何相信司法？」況且傳出用「五三三懲戒原則」，如此寬鬆的標準要求高官，做這些事情的高官都沒事，那基層公務員檢察官，社會又做何感想？（資料照）

社會司法界總有些自恃享有終身俸給和保障的害群之馬，這些人以坐在法庭中公正裁判的形象，職掌涉入司法訴訟人民的生殺大權，難怪民眾對司法信任程度和信心，這幾年來雖非每況愈下，但也毫無具體提升和成績可言，全面執政的蔡政府實在是愧對人民了！

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台灣的司法已經從根爛起，蔡總統難道忘了2016年首次當選，5月20號在府前廣場的就職演說，高喊積極推動的「司法改革」四字，是現場響起最多的如雷掌聲，蔡總統還需停頓一下，完全比下對宣示追求民主，經濟發展等的反應？人民的殷殷期盼有如暮鼓晨鐘，民主國家賴以撐起發展的行政，立法，司法三根樑柱，我國至少有一根已經從根爛起，連就職演說現場參與的學生也「負面的」很有感，令人憂心！

期待司法界裡的這些「老鼠屎」只是少數和異類，每年還有很多有抱負和理想的法官和檢察官，潔身自愛，投身並站上主持正義維護法紀的第一線。給外界森嚴，深不可測印象的司法界，該利用這些新進，現有內部原生善的力量「自救」，包括書記官，通譯和法警等，設立更完善的吹哨制度，鼓勵向監察院檢舉私下不法情事，或在法庭上仗勢凌人惡行惡狀的司法官員，利用吹哨和外部力量來督促推進司法界的有效革新。

蔡總統這五年來在司法改革方面繳了白卷，未來更該積極推動改革計畫，按部就班，斬除司法界的不良陋習和風氣，推動司法界的轉型正義和「除垢」工程；鼓勵司法界自我監督，保護仗義直言打抱不平的舉報者隱私，不能再讓司法這樣爛下去，將這五年來紅通通的司法改革成績單，好好訂正檢討，打造好國家發展的三根柱子。

（ 旅遊業）

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