自由開講》不當黨產補償政治受害者 剛好而已

陳啟濃

行政院促轉會預計以收歸國有的不當黨產支付賠償金額，卻惹來國民黨主席江啟臣不滿的質問「不曉得為什麼一定要扯到國民黨的黨產？」這樣的質疑，顯見國民黨還不知檢討過往的罪惡，甚至還沒準備好成為「民主政黨」。

行政院促轉會預計以收歸國有的不當黨產支付賠償金額，卻惹來國民黨主席江啟臣

不滿的質問「不曉得為什麼一定要扯到國民黨的黨產？」這樣的質疑，顯見國民黨還不知檢討過往的罪惡，甚至還沒準備好成為「民主政黨」。（資料照）

轉型正義的主要精神就在於化解當年國民黨對台灣人的迫害，對於人民受到精神、物質甚至生活上的傷害，能夠藉著回復名譽，金錢賠償，或是歸還財產，彌補當年造成的既有侵害，讓受害人早日回復正常的生活，讓社會走向和諧安定。

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既然這些歷史的悲劇都是由當年執政的國民黨所造成，由現在追回的不當黨產，來補償政治受害者，因當年的迫害造成生活上的損失。這樣的安排不僅非常合理，更能突顯政府成立「促轉會」，推動轉型正義的國家工程，不僅是為了討回屬於國家的財產，更是為了照顧當年受迫害者的生活。而將當年用不當手段取得的黨產，拿來做為受害者的補償，更是符合社會公平正義的法則。

國民黨的反對應該是認為繼續搬出不當黨產，是在國民黨的傷口上面撒鹽，特別用來作為補償政治受害者，將會激起人民更加認識當年的罪行。這樣亟欲背棄歷史事實，自私的想法，只會讓人民對國民黨的不知反省，更加印象深刻。

面對既有歷史真相，真心悔改當年罪惡，全力配合政府彌補政治受害者，才是國民黨該做的，逃避只會讓人民更加失望。

（教育人員）

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