自由開講》「乾淨網路標章」迫在眉睫

趙汝穎

台灣大哥大驚傳旗下中國製手機，遭惡意植入木馬程式，詐騙集團藉此將用戶門號作為遊戲點數詐騙帳號，已有多位民眾無辜受害。雖然已經緊急召回，但用戶個資是否因此遭中國掌握，並作為統戰工具，實在令人擔憂！

中國透由網路科技監控人民是時有所聞，例如「武漢肺炎」期間，進一步引進「健康碼防疫系統」掌握人民行蹤，甚至結合「人臉辨識」與「社會信用分數」，打造24小時的控制網絡。

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圖為二○一七年中國國際公共安全博覽會上，中國人工智慧研發公司「曠視科技」展示人臉辨識技術。（路透檔案照）

因此，美國將參與新疆維吾爾再教育營的相關企業，包含華為與海康威視等公司，列入黑名單。美國國務院並委由美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS），於去年8月提出「乾淨網路」計畫。美中對峙繼續升高，通訊網路科技的國界穿透性，藉此穿越國境進入對手國家內部，滲透敵國，也就是「敵人在境內」的意思。

「乾淨網路」計畫的目的是追求乾淨的數位渠道，讓個資、人權不受專制極權或惡意攻擊者侵害，現已有50國、180個電信商加入，台灣的5大電信商，包含中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太電信及台灣之星皆在列。

直接禁止或全面審查相關產品並不容易，我們或許可以採取認證標章的做法，諸如推廣食安、優良農產品、省水、節電等皆有相關標章，或是知名的ISO9000、ISO14000等國際標準，資訊安全其實也有相關標準及標章，例如去年12月推動的「物聯網資安標章」，但因為推廣不夠確實，並不被社會大眾認識。

台灣電信商應有具體作為，例如推動經過核可的「乾淨網路標章」，整合現有資安標準，結合乾淨網路理念，對各項通訊設備軟硬體檢測，符合標準就能取得「乾淨網路標章」。透由宣傳，類似有機農產品等標章廣為人知，消費者能有更具保障的選擇，市場形成一股非標章不買的風氣，政府更能在防範中國滲透上有實質作為，並在資訊安全超前部署！

（台南市民，台灣基進政經私塾學員）

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