自由限時批》龐皮歐莫非高人

杭東

美國國務院今突宣布，為確保政權交接平穩，取消國務院接下來8天內所有原定訪問計畫，包括國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的歐洲行，及取消預定今訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），並不讓人意外。

主要在，龐皮歐近來使出抗中挺台港的高招，不但務實高妙，又不為難拜登新團隊如期順利接班，還讓北京焦慮、崩潰，令人稱快。且又讓國際盟友獲得更多中共欺瞞暴虐罪行的資訊（含武漢肺炎病毒隱匿延誤害全球世人），同仇敵愾，更形成「天下圍中」氛圍與美緊密合作，猶給了拜登新團隊的抗中指引（按將接任國務卿的布林肯，自去年12月18 日即到國務院首訪，進行政權過渡工作），得以延續鞏固美國全方位的國家利益，公私分明，功成身退，讓人佩慰。

請繼續往下閱讀...

從近來龐卿援港挺台舉措，不斷揭發中共「稱霸」醜陋的面目和種切惡行無遺，猶引來《人民日報》全版辱駡，反突顯中共的下三濫，披著羊皮的野狼！國際媒體更讚譽此等於頒給他「榮譽勳章」！

龐皮歐近日復於美國之音（VOA）總部發表演說時強調，美國對中政策必須採取「不信任且要核實（distrust and verify）」，才能保護美國自由的戰略核心。面對中國共產黨構成的挑戰時，更須維護此攸關美國人民自由的重要環節。

這位擔任過美國中情局長的國務卿，且以北京在香港、南海與台灣議題食言，且幾乎未付出代價為例，就是用武恫嚇鎮壓為能，詐欺偷竊無所不為，反覆無常，難以相信。誠是一針見血，說得十分透澈真切！

美國國務卿龐皮歐。（歐新社）

再如，美中貿易緊張與中國營運成本的上升，已促使數十萬台企一反過去積極西進，開始出走中國。

英國《金融時報》報導，據中華徵信所對一千家中國最大台企調查發現，營收成長家數不到半數，稅前淨利總額慘跌逾五分之一、創九年最低。並指「中國的台資企業出現結構性崩解，兩岸產業共榮的時代已經結束」。

《金融時報》並報導，自1980年代末以來，台企在中國投資總額達1910億美元（5.49兆新台幣），成為中國最大的海外投資者之一，中國是台灣最大的外國直接投資目的地。而今西進，皆亦巳成往事。

當美國國務院9日宣布取消美台交往限制，就被視為雙邊關係一大進展。

龐皮歐就強調，這是經過審慎考量後的作為，美方早就該這麼做。在川普總統對中採行一系列制裁政策後，龐皮歐也重申，美國對中政策是共和、民主兩黨的共識，（俗稱「華府共識」），因為共和與民主兩黨在很多重要議題合作過，包括香港反送中及維吾爾和新疆少數民族的議題等，將不會因政黨輪政更迭影響，且受到國會媒體民意的監督，中共不要天真以為老美是「二百五」！

由於川普即將卸任，其任期內多項政策被視為挺台、抗中，今澳洲媒體稱提前取得一份有關美國國家安全文件的解密資料，內容透露川普政府的印太戰略秘密細節及重點，其中提及，美國將台灣視為第一島鏈的合作夥伴，而保衛第一島鏈的國家包括台灣，免於中共入侵，也在印太戰略內的一部分。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導 ，川普在2018年初批准了國家安全委員會在2017年制定的印度太平洋戰略，該文件被歸類為「機密」，於上週正式解密，比正常情況早了30年。

《澳廣》則搶先報導，並引述澳洲國立大學國家安全學院院長梅德卡夫（Rory Medcalf）說法，他認為這是一份非常重要的文件，「提前30年發布很不尋常」，他認為這是一個信號，也可以說，是大家希望看到美國與印太地區的關係有怎樣的連續性，包括在應對中國方面。

文件其中對於中國的態度非常直白，包括三項要點：首先，在衝突中不讓中國在第一島鏈內有持續的海空優勢；第二，保衛第一島鏈國家包括台灣；第三，美軍也要主導第一島鏈以外的所有領域。

梅德卡夫分析，這份戰略框架對中國的態度非常直接，雖然不是非常對抗性，但相當堅定。且是非常明確的訊息，美國與台灣、南海的夥伴和盟友、及與日本、韓國保有立場，要保護它們不受中國的侵略。

有消息稱，文件中關於台灣問題的措辭，可解讀為美國承諾，有能力遏制中國對台灣的入侵，而不是一種意向。

文件也提及，美國有必要與澳洲、印度、日本的戰略保持一致，加深與日、澳的三方合作及與印度的四邊安全關係，透過軍事、外交和情報管道，支持印度應對中印邊界爭端。

諸此，印太區域的「小北約」，當是歐巴馬政府後期亞太政策的延伸，川普政府則予深化，此對即將上台的拜登政府是現成的一大利多，得以順理成章擴大加深。

其實，像加拿大參謀總長范斯（Jonathan Vance）就深有同感。他在接受加拿大《環球郵報》（the Globe and Mail）專訪時表示，西方國家須制定「大戰略」以對抗中國及俄羅斯的擴張主義，他也認為要讓中國明白對台動武會有什麼後果；這也是加國軍方高層罕見針對中國對台威脅現況明確表態。

范斯指出，由於美國總統川普自阿富汗、伊拉克、敘利亞，索馬利亞，甚至從德國撤軍，皆讓西方政治領袖感到困擾，導致得設計出一套因應北京和莫斯科的大戰略，更加困難，但是「美軍對北大西洋公約組織（NATO）和其他西方聯盟的支持始終堅定」。

針對新任總統拜登日前已表態要恢復與盟國關係，對抗日益好戰的中國和俄羅斯，范斯認為，「西方政治領袖須制定『大戰略』來對抗中國的擴張主義」。可見人同此心，心同此理。

又如，香港政府不久前根據「港版國安法」大舉逮捕當地泛民派人士，龐皮歐即與英國、澳洲與加拿大的外長發表聯合聲明，對此大規模捕抓表達「嚴正關切」，並呼籲北京當局尊重港人的權利與自由，雖未提及制裁，但批港版國安法成剷除異議工具。並呼籲香港特區政府與中國中央政府尊重受法律保障的權利，以及港人免於被捕與拘禁之恐懼的自由。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）近日報導，繼川普政府自2019年陸續發動了幾次針對中國迫害人權的相應制裁後，龐皮歐又再度預告將對中國在港的侵權作為實施新一輪制裁行動，將取消香港在國際社會的「特殊待遇」。

他向世界各地的商業領袖發出警告說，由於香港已徹底淪為中國共產黨所經營的城市，因此，從今往後，美國將取消香港的「特殊待遇」，「將像對待中國般對待這座全球貿易與金融中心的城市。」此外，他還透露，有很多企業高管私下跟他投訴在中國遭到剝削、敲詐（Rip off）等行為。

為此，美國先後在2019、2020年7月宣布了對新疆官員的兩波制裁；2020年8月又進一步凍結了香港行政長官林鄭月娥及多名香港高層官員的銀行帳戶，並禁止受制裁者與其直系親屬入境美國；到了11月，華府再度以中國泯滅香港人權為由，對中港人士進行了第四波制裁。當時，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）就曾警告，不排除對參與損害香港自由的人士施加進一步制裁。

歐布萊恩近日更發表聲明稱，北京和香港當局使用國安法濫捕民主人士，以及北京當局繼續隱瞞武漢肺炎病毒的起源，美國正在研擬對中國及中國共產黨採取進一步行動予以回應。

在龐皮歐宣布取消美台交往限制後，友台立場鮮明的前白宮國安顧問波頓（John Bolton）美東時間12日上午參加美國外籍記者協會（FPA）視訊座談會，與FPA會長威廉斯（Ian Williams）討論美國政局，並談及國務院取消限制美台官員互動的交往準則。

波頓直言，美國對外交人員或官員與台灣官員會面設限是不恰當的。相關內規可回溯至1979年美國與中華民國斷交、和中華人民共和國建交，時任總統卡特顧慮北京極度敏感，定下美國外交官不得在國務院和台灣官員會面等規矩。

波頓回憶：「我必須從國務院過馬路到附近一家糟糕的咖啡廳和他們喝咖啡，我也曾和台灣官員在紐約等地吃早餐。這很荒謬，且為美國製造不便。」

他表示：「沒有人可以指使我們要和誰見面、要我們官員去哪裡。美國對自身施加這些限制簡直是恥辱，早該解除了。」

波頓曾任美國駐聯合國大使，長期主張美國應全面外交承認台灣。他2018年4月出任白宮國家安全顧問，2019年5月在華府會晤時任中華民國國家安全會議秘書長李大維，並於事後透露兩人是在聯邦政府的新行政辦公大樓（NEOB）會面。

綜上簡要，不難了然，龐皮歐挺台港及伸援藏疆受廹害人民的決心和毅力，乃在傳遞維護普世民主自由人權核心價值和信念，且有勇有謀，有為有守，面對中共逆流，不憂不懼，不愧是西點軍校第一名畢業的傑出政治人物！能以大無畏和智慧面對橫逆，歷史將不會忘記他抗中共的貢獻，民主台灣有情有義，將更歡迎他卸任後的來訪！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法