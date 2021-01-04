自由開講》接待外賓搭紅色雨棚 國會認真該改建

洪人聿

去年九月，立法院迎來捷克議長韋德齊，理當如國賓般接待，但受限於場地與防疫需求，韋德齊議長的媒體聯訪，是在紅樓的走廊上舉行，而媒體記者的區域，則在停車場上搭起了一頂喜宴或普渡會用紅棚子遮陽。



看到紅棚子，任誰也不會想到這是「東亞第一個民主共和國」的國會，立法院就這樣將就用了五十年的時間，在戒嚴時期，立法院不受重視倒還說的過去，解嚴將近三十年，代表民意的國會還要繼續將就嗎？

每一次的國會遷建，總會有人提到立委先提升問政品質，再來講國會改建，但立委的問政品質，與立院建築有相當大的關係，就以立法院會期間每週一、三、四要開的委員會好了，除了財政委員會在九樓大禮堂，其他委員會多在紅樓會議室召開，官員、委員、助理、記者超過百人同處一室，空間狹小，委員問政容易受到干擾，記者採訪更是不便，散落地上的各種線材，更有安全上的隱憂。

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去年立法院接待來台參訪的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）佈置一景。（資料照）

而每次的民眾陳情、抗議，都需要借用台北市中山北路等立院週邊道路，人車爭道時有所見，安全堪慮，對隔街台大醫院靜養的病人亦是困擾。



國會改建不需預設就一定要蓋的豪氣奢華，過去華山案的設計，並不符合國人對國會的期待，新國會建築應著重在務實導向，包括立委、官員、記者在工作時都有適切的空間與設備，另外也要規畫民眾請願陳情抗議空間。



立法院長游錫堃任宜蘭縣長時，曾經規畫縣政府大樓改建，以實用與綠建築為核心，縱使用了近三十年，至今仍然是國內備受稱讚的政府建築，以他的經驗與執行力，這次國會改建提議，是近二十年來最佳時機。



國會改建是國之大事，朝野應該共同面對，國事如麻，為政者要做大事，就不能憂讒畏譏，立院遷建已經等待二十年，不該再被「先做好〇〇」這種理由繼續推拖。

（國會助理）

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