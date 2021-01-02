自由限時批》慎防美豬假新聞添亂！

朱安

美豬議題紛議數月，今年元旦開放進口，又給中共和同路人添亂機會，而政客又藉生產者利益和消費者食安疑慮，見縫插針，不顧國際貿易買賣公平規則，及修訂《食安法》和嚴格把關正途，恣意妄為，污腥國會殿堂，傳為國際笑話，又頻製造似是而非假新聞，混淆視聽，煽惑人心，影響國安，當局不可掉以輕心，亦應有「超前部署」作為，始能長治久安。

其實，中共和在台同路人，包括意圖牟取政治利益政客，長期利用民主打民主，猶相互呼應配合，並全方位編製和利用假新聞，積非成是，圖製造國內混亂，且刻意營造反75年來軍經挺台護台的美國，期使中共得遂「北平模式」（裡應外合）而「文攻武統」民主台灣野心，不可不慎。

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例如美豬、牛皆有萊劑問題（美牛進口6年，食安未見出事），但均須經稽核符合國際研訂的安全標準，各國才准進口，目前美豬出口已達101個國家，此乃是基於貿易平衡和公平原則處理，也均有食安把關，可由消費者自由選擇。完全合乎情理法。

再者，台灣為經貿導向的國家，豈能不遵循國際法序獨斷獨行，遭國際社會置疑，自對參與國際經貿組織活動不利，其理至明。復次，肉豬佔我國經貿比例低，而國人重食安和素食主義抬頭，可自由選擇消費與否，只要層層嚴格把關和照顧豬農權益，問題不大。

小英總統也在新年談話中首度表示，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。因此，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。因我們不僅面對貿易的問題，亦面對複雜多變的國際情勢，為台灣佈一個永續生存的局。可謂用心良苦。 至少開放美豬進口之事，美國政府十分領情（美朝野一樣有豬農的選票壓力），已多次表示肯定，有助台美關係深化。

肉豬佔我國經貿比例低，而國人重食安和素食主義抬頭，可自由選擇消費與否，只要層層嚴格把關和照顧豬農權益，問題不大。（本報資料照）

美國國家安全會議（簡稱國安會，NSC）還特別發表了2021年第一則推文，談台灣開放美豬牛進口議題，並稱期待加強美台經濟關係。美國國安會在推特發表推文指出，台灣對美國牛豬進口取消限制是相當受歡迎的一步，對美國農民是好消息，「我們期盼在2021年增強台美經濟聯繫」。足見經貿關係仍是國際政治外交重要的一環，自不容輕忽。同時，為進口美猪，政府亦有百億以上輔助豬農損益的基金，更有從上而下系統性的食安配套措施。例如進口商會自主標示有沒有萊劑，但政府仍要求進口肉商出貨時，連同產地貼紙一起出到通路，確保從量販店到小攤車，都方便落實自主標示豬肉產地國，讓人民安心、方便選擇。

有關標示問題，中央目前的做法是標示肉品的原產地。本土豬肉則有QR code溯源，消費者到肉攤消費時，可要求販售本土豬肉的攤主提供QR code，就能了解購買的本土豬肉完整履歷。另因應含萊劑美豬進口，農委會設130億元養豬基金，提升國內養豬產業，打造完整豬肉運輸冷鏈。另為了有利國產豬外銷，養豬基金將在嘉義設置示範屠宰場，國內養豬大廠台糖和台畜也將攜手在屏東蓋有屠體評級的屠宰場。在在看出政府的認真面對民意，及謀求更妥善的照顧豬農和消費者食安權益，理應實事求是的鞭策更上層樓，而非無理取鬧，或別有政治意圖，從中破壞，甚且影響台美關係的深化，呼應中共攪和讓台灣內部動盪不安。

類此的紛擾，已從諸多編製的假新聞，不難看出。 例如近有「政府不顧民意反對，美國豬肉已經確定將進口台灣」，亳無提及政府的誠意說明及嚴肅面對的認真作為，「主觀建構」指政府鴨霸，以今天的選舉制度，誰敢「不顧民意」？！無異是一種栽贜抹黑伎倆，司馬昭之心，不言而喻。還有人危言，從前兩個月開始，就已經陸陸續續開始有養豬的農民開始賣他的豬舍。此乃想當然的捕風捉影，徒擾人心，而即便是「改行轉業」，未必是壞事，乃是選擇的自由。 更有人接受香港媒體《中評社》訪問，說來頭頭是道（僅為個人少數卻代表群體發聲），其實在影響民衆對政府的不信任，製造「反美」情緒，不一而足。

所謂「假新聞」，就是編揑非（或少）事實，來「以偏概全」，得以「以訛傳訛」，混淆視聽，遂其「離心離德」，瓦解民心士氣意圖，非常厲害，中共如毛鄧者就是箇中高手。「假新聞」涵蓋諷刺性或模仿性內容、虛假的連接、誤導性內容、冒名頂替的內容、操縱內容、捏造的內容等等。據哈佛學者於2017年的一項研究指出，川普就任100天的期間，CNN和NBC有關川普的負面報導為93%，CBS為91%，紐約時報為87%，華盛頓郵報為83%，華爾街日報為70%，福斯新聞為52%；整體而言，負面報導約佔80%，這個比例遠超過其他幾位前任美國總統。而常見的8種假新聞手法包括：斷章取義，抽離脈絡；移花接木，以假亂真；焦點錯置，引人誤解；視而不見，充耳不聞；匿名來源，無中生有；急於炒作，查證不足；雙重標準，差別待遇；嚴重錯誤，誇張詭異。 故而今天中共的「網路戰」，已不只封鎖言論，更進化到積極攻勢，以真假摻混、詭造新聞來達到言論心理戰，目的就是宣傳大中國崛起，對內鞏固認同、對外削弱敵對力量。

中共整個對台邏輯就是：「台灣就是亂、就是糟、民選總統無能、民主沒效率所以還是中國那套共產黨好。」中共就是無所不用其極要讓台灣紛亂與分化。中共自己不搞民主，但是它知道怎麼利用民主來顛覆民主。」如今國內卻將和防疫不成比例的「美豬」無限上綱（按：本來食安就是要嚴格把關，而非泛政治化），竟違反國際科學論證，和製造貿易障礙等，頻鬧國際笑話。猶在國會12度杯葛蘇揆施政報告和上街頭，還拿國產豬內臟在國會血腥上演鬧劇，鏡頭出現國際媒體，丟人現眼！寧花半年時間精力搞豬事運動，卻不願為攸關民衆安危及經濟生活的防疫盡力。

像美豬放寬進口政策，現任駐世貿組織（WTO）代表羅昌發就認為，技術性貿易障礙協定規定，WTO會員國應確保其技術性規範，包括貨品標示等，不能造成「不必要的貿易障礙」。他表示，根據WTO體制下的《技術性貿易障礙協定》，貨物若標示成份對人類健康造成風險，必須以國際科學證據為基礎。 國際食品法典委員會（CODEX）已在數年前說明，一定劑量內的萊克多巴胺對人體無害。若強行標示而引發貿易爭端，恐在法律上站不住腳。國際訴訟所造成的損失更不在話下，恐怕也將留下我國存在技術性貿易障礙的紀錄。

是以，為應對中共無所不在的「假新聞」作戰，實有加强分析中共的攻勢與戰略的必要，並可兼顧國安。 儘管疫情尚未了，國際社會也看到中共霸道與極權專制惡行，但中共只要極權專制，武統台灣和買台灣，則是必然的趨勢，未來仍會對台嚴密的統戰、蠶食鯨吞，台灣唯有全方位鞏固國安，才是正辦。

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