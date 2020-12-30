自由開講》三年國產化推動期將創造風電供應鏈三十年商機

王漢銘

自台灣開始發展離岸風電以來，離岸風電國產化的議題一直都是各方爭論的焦點之一。筆者認為，國際經驗為國內在發展離岸風電的同時是否需要兼顧並落實國產化的重要參考。英國是個與台灣有諸多地方相似的國家，除同為海洋國家外，亦都有著積極發展的離岸風電之目標。以下，筆者針對自身觀察到的英國經驗部分進行分享。

歐洲為離岸風電發展的起源地， 丹麥與英國更是最早投入並大力發展離岸風電的國家。（資料照）

英國為全球離岸風電領頭羊

綜觀過去全球離岸風電的發展，歐洲為離岸風電發展的起源地， 丹麥與英國更是最早投入並大力發展離岸風電的國家。其中，英國為歐洲現行擁有最多離岸風電的國家，擁有近10GW的裝置容量，而這個數量也是世界之冠。英國不僅具備良好的風場條件， 英國政府亦投入大量能量進行建置，並期待離岸風電相關產業能將成為英國未來的支柱產業。

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在有大量離岸風電裝置容量的情況下，離岸風電也因此在英國電力供應系統中扮演了重要的角色， 在今年的8月，英國風電（含陸域）更是兩度創下了占整體總發電量近60%的成績。然而英國政府並不以此為滿足，於今（2020）年更是提出了2030年設置量達40GW的目標，而此也顯見了英國積極發展離岸風電的決心。英國積極投入離岸風電及相關產業發展，主要是希望再生能源能夠滿足國內一部份的電力需求，並同時藉由產業建置來增加在地就業機會，藉此帶動經濟成長。

英國離岸風電裝置容量逐年成長趨勢 （資料來源：IRENA，圖片來源：作者自繪）

發展離岸風電兼顧國產化並非台灣獨有

與歐陸國家如德國與丹麥擁有的離岸風電產業鏈相比，英國的離岸風電產業鏈相對薄弱。因此，英國政府現階段是採取藉由差價合約制度（Contracts for Difference, CfD）來保障再生能源業者避免因市場價格波動的損失並同時要求相關與在地產業鏈結的規範來扶植國內的產業的做法。

根據WindTAIWAN於本（12）月27日的報導，在英國風場的招標程序中，開發商在申請投標超過300MW的案場前，必須向英國的商業能源及工業策略部（Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS）提交產業關聯性資料。而為落實離岸風電的在地產業關聯，英國政府亦透過需在差價合約中註明的截止日期前，獲得BEIS供應鏈落實報告審核的方式作為檢核。若開發商在截止日前未能獲得， 則將可能面臨解約，英國政府對於國產化的堅定與要求更是由此可見一斑。

台灣離岸風電產業未來的三十年，取決於未來三年的國產化成果

台灣作為同樣對離岸風電有著積極的目標，且對於離岸風電發展有國產化要求的國家，筆者認為，台灣政府應當學習英國政府， 堅定的落實離岸風電的國產化，因為唯有國產化才能為台灣帶來真實的產值與就業。目前亞洲除了台灣外，日本和韓國也都提出了相當具有野心的離岸風電設置目標。在離岸風電的部件都相當大且重的考量下，若進行跨洲的長途運輸將會對建置成本造成龐大負擔，故此，台灣較英國更該大力的發展離岸風電國產化。

再者，亞洲不若歐洲，離岸風電才剛處於起步的階段，亞洲的離岸風電產業聚落也尚未成形。在此情況下，台灣更是應該把握機會超前部署，儘速落實離岸風電產業的在地化，將離岸風電產業聚落留在台灣，才能避免被後方追趕的韓國以及日本搶走市場大餅。 另外，長遠來看，若在建置離岸風場時未將產業留下，未來在運維時期需要的設備、技術都將仰賴進口，該怎麼辦？因應疫情而生的口罩國家隊就是產業在地化帶來好處的最好例子。

綜上所述，筆者認為雖台灣對於國產化前期的所投入的努力已逐漸可見成效，但仍需向英國政府借鏡，嚴格執行後續若開發商未能達成承諾國產化要求的處罰機制。因為未來三年對於離岸風電國產化來說是至關重要的時刻，而未來台灣三十年的離岸風電產業發展也將會大大地受到未來三年國產化執行情況影響。

筆者認為，台灣政府應該堅定的落實離岸風電國產化，因為它不僅將為台灣產業的未來帶來全新的機會，也將為台灣未來的硬實力奠定良好的基礎。

參考資料：

再生能源資訊網

https://www.re.org.tw/news/more.aspx?cid=199&id=3337

https://www.re.org.tw/knowledge/more.aspx?cid=201&id=3359

IRENA

https://www.irena.org/wind

British wind sets new 60% power share record



（綠電工程師）

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