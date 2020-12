漫遊藝術史》消失的臉！為何馬格利特愛畫看不見的人臉？

馬格利特曾說:「事物底下總有所隱藏,人們對隱藏的、無法看見的東西有著很大的興趣,總是想要探究這背後到底藏著什麼。」

程郁雯

一般時候,我們在觀看以人作為主角的作品時,人物的表情能提供我們許多關於作品的線索,包括藝術家想傳達的情感思想、人物關係、故事內容。然而在比利時超現實主義藝術家雷內.馬格利特(René Magritte, 1898-1967)的作品中,表示情緒的五官消失了,人物的臉部總被不相干的物品遮擋,或是被其他事物替代而形成詭異的生物。

多數人會把這項特殊的喜好歸因於馬格利特不美好的童年,其母親長期受憂鬱症所困,最終在消失數日後被發現已投河自盡,被白布覆蓋的屍體對年幼的馬格利特造成了強力的衝擊,進而影響了他日後的創作。像是著名的《愛人》(The lovers)【圖1】:我們看到的不是戀人的真實面貌,而是白布蒙面後接吻的輪廓,這是否與母親屍體被白布覆蓋的童年回憶有關?

【圖 1】René Magritte, The Lovers, 1928. Oil on canvas, 54 x 73.4 cm. Museum of Modern Art, New York City.圖版來源:Wikiart: https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-lovers-1928

然而馬格利特本人並不喜歡此說法,(1)一位藝術家特別喜愛使用某一種意象,並非三言兩語可以做出結論。對馬格利特而言,藝術是一場哲學的辯證,(2)畫中看似平常的符號,如白布、蘋果、鏡子、文字等,皆會經過他的「變化」——對大眾認定的符號意義加以轉換,這些「變化」是他嚴謹思考過後運用至畫作上的結果,比起兒時的衝擊性記憶,馬格利特的哲學思想更能為畫作中「人臉總是被遮蔽或取代」提供線索。

窺視的慾望

我們不會輕易相信《愛人》【圖1】中正在熱吻的戀人彼此相愛(然而這清楚易見),反而會懷疑他們享受愉悅嗎?他們真正的表情是什麼?白布蒙面的確給人窒息感與不確定性,冷色調的使用也暗示著再熱烈的戀情,戀人間仍有著距離,但這仍舊無法否認我們確實想探究被蓋住的是什麼;馬格利特曾說:「事物底下總有所隱藏,人們對隱藏的、無法看見的東西有著很大的興趣,總是想要探究這背後到底藏著什麼。」(3)這裡,馬格利特巧妙地運用顏色在文化中形成的規約符號——西方世界中象徵婚禮的「白色」;(4)同樣身為「白色」的符號,比起更適合戀人的白紗(大眾常將白紗與婚禮、婚紗作聯想),馬格利特反而選擇了白布,藉由矛盾的元素——「白色」與幸福的連結、「白布」蒙臉帶來的不安全感、戀人熱吻的「輪廓」、作品名稱「戀人」,卻又不直接畫出戀人的表情,誘發了觀者窺探的慾望。

根據完形心理學研究的發現:人類的視覺建構似乎具有一種傾向,會很自然的將某些殘缺的訊息加以組合,形成一個整體的知覺經驗。(5)當我們看到突兀、不適當的物件出現在畫面時,會試圖找出其中的關連性以達到視覺上的平衡;然而馬格利特的作品並不允許我們這麼做,如《人子》(The Son of Man)【圖2】雖為馬格利特的自畫像,但是擋住臉龐的綠色蘋果不僅比其本人更加顯眼,也讓觀者心中浮現許多疑惑——究竟蘋果後方的馬格利特是什麼表情?蘋果和馬格利特是什麼關係?蘋果與人臉之間是否還存在著其他東西?

未完全擋住臉龐的蘋果,使隱約露出的雙眼更加激起觀眾的好奇心,這顆「不適當」的蘋果刺激著人們視覺上的平衡;雖然有學者將此作與宗教連結——人子代表基督,蘋果代表原罪禁果,(6)但無法否認我們仍舊存在窺視男人面孔的慾望,或許這顆被視為一切罪惡起源的「禁果」,暗含社會認為的人類醜陋行為——偷窺慾的意涵?

【圖 2】René Magritte, The Son of Man, 1964. Oil on canvas, 116 x 89 cm. Private Collection.(圖版來源:維基共享)

「眼睛看見的,不一定是真實」

我們往往對現實中眼睛看到的事物確信不已,但是馬格利特深知眼睛看到的不一定是真實。在《禁止複製》(La Reproduction interdite)【圖3】中,他畫出現實中最能反映真實的鏡子,卻剝奪了它具有的功能,並以一模一樣的男人背影與相互對置的書本產生的矛盾,增加畫面弔詭的氣氛,加劇我們對「眼睛的功能」產生的困惑。我們不只是想窺視男人背對我們的面孔,而是懷疑起鏡子的功能,害怕男人轉過身的面容並非我們認為的「正常」,進而質疑起鏡子的真實性:既然眼前看到的鏡子不是鏡子,那它是什麼?

【圖 3】René Magritte, La Reproduction interdite, 1937. Oil on canvas, 81.3 × 65 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.圖版來源:Museum Boijmans Van Beuningen:https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/4232/la-reproduction-interdite

其實這與馬格利特為《圖像的叛逆》(The Treachery of Images)【圖4】所做的說明相似:「著名的煙斗,人們為此責備我!然而你可以在我的煙斗裡填滿菸草嗎?不行!它就只是一個圖像,不是嗎?因此如果我在作品上寫下『這是一個煙斗』,我就是在說謊!」(7)我們總是輕易將眼睛看到的圖像與它在現實中代表的事物畫上等號,然而事實上它不是「煙斗」、它不是「鏡子」,它就只是「圖像」。馬格利特將《圖像的叛逆》中對「圖像能否再現真實」的辯證,運用到《禁止複製》,不僅傳達了現實中事物的表象會說謊,也道出了寫實或不寫實的圖畫都無法再現真實。有鑑於此,馬格利特總是不描繪出人臉,因為繪畫上的臉龐並不能代表真實的人物,它們不過就是圖像而已。

【圖 4】Réne Magritte, The Treachery of Images, 1929. Oil on canvas. 60.33 × 81.12 cm. Los Angeles County Museum of Art.圖版來源:Los Angeles County Museum of Art:https://collections.lacma.org/node/239578

對現實的反問

超現實主義藝術家的創作泉源多來自夢境、幻覺、潛意識,作品本身多帶有明顯的「情慾」,然而我們很難將馬格利特多數的作品和「情慾」兩字直接連結,這些內斂節制的作品並非直接從夢境孕育出,而是經過馬格利特漫長的思考得到的哲學結果,既充滿著對現實的反問,卻又不直接提供解答。他曾說:「確實,當人們看到某件我的畫作時,會問自己一個簡單的問題:『這是什麼意思?』但它其實不代表什麼,因為神秘的事物也不意味著什麼,它是不可知的。」(8)

馬格利特在不少本人的照片中露出了臉龐,卻閉上了雙眼【圖5】,而眼睛是五官中最能讓人直達內心的通道,這意味著當他沉浸於自身思維時,即使我們看見了他的面容也無法進入其內心世界,直到他將思考的結果轉換成符號融入繪畫中。無論我們多麼想窺視馬格利特的內心,照片終究只是一張「圖像」,如此看來人臉的看見與否已不再是最重要的問題。

【圖 5】René Magritte photograph, 45.2 × 33.2 cm, about 1947. Private collection.圖版來源:臺北市立美術館,《揭相:馬格利特影像展│導覽手冊》,2018。

馬格利特曾說:「我的繪畫是什麼都不隱藏的可見圖像,然而卻勾起人們對謎樣事物的興趣。」這句話看似與他畫作中「隱藏的臉龐」相互矛盾,但其實畫中「看不見的臉龐」與「可見的遮蓋物」,不僅呼應他曾說過的「看見正是處於『看不見』與『看見』之間」,而且無論是白布蒙臉的戀人、被蘋果遮住臉龐的男人,或是面對鏡子卻映照出背影的男子,它們終究是「圖像」,縱使「隱藏的臉龐」確實勾起人們偷窺的慾望,但圖像始終不能再現真實,無法真正去隱藏什麼,它確實只是「什麼都不隱藏的可見圖像」。

「為何馬格利特愛畫看不見的人臉」這個大哉問,雖然我們無法肯定年幼時母親投河自盡的深刻印象,對馬格利特的影響究竟有多大,但是其哲學思想確實為我們提供了線索。「被遮蓋的臉龐」不僅暗示人們潛藏內心的偷窺慾望,更傳達了馬格利特對眼睛所見與圖像再現之真實性的辯證。

