漫遊藝術史》藝術是一場性別角力賽嗎？

在這龐大的藝術學科中，一開始焦點幾乎以男性為中心，男性藝術家被視為天賦異秉的天才。女性藝術家和其作品卻很少被正視，甚至認為無法與男性的作品相比較。之所以如此，主因是社會瀰漫著陽剛創造力與陰柔劣根性的迷思。

◎冷

2017年由美國好萊塢女星Alyssa Milano發起反性侵、反性騷擾的#me too運動，延燒至許多國家，讓被塵封的過往傷痛一一浮現，目的是喚醒社會的注意，呼籲受害者停止沈默，勇於為自身權利發聲。例如，日本攝影家荒木經惟（Araki Nobuyoshi, 1940-）的繆思KaoRi，最近公開指出荒木經惟對她的剝削和壓迫，以及她因為被有色眼光看待，在生活上受到許多批評。若先撇除兩者主僱之間的利害關係，關注在攝影者、被攝者與作品，我們便會發現觀看的行為，攸關性別意識和性別權力關係。藉此，我們來回顧一下性別研究在藝術史的發展。

KaoRi, Love, 2007, Acrylic paint over two black and white prints, 22 × 36 in; 55.9 × 91.4 cm.

藝術史的任務是分析及詮釋藝術作品，也探討藝術的生成條件和後續影響，運用許多不同理論與方法闡述。在這龐大的藝術學科中，一開始焦點幾乎以男性為中心，男性藝術家被視為天賦異秉的天才。女性藝術家和其作品卻很少被正視，甚至認為無法與男性的作品相比較。之所以如此，主因是社會瀰漫著陽剛創造力與陰柔劣根性的迷思。

在1960年代末期婦女運動興起之後，女性意識抬頭，女性主義也開始介入藝術史的研究。1971年時琳達‧諾克林（Linda Nochlin,1931-2017）便提出一個問題：「為什麼沒有偉大的女性藝術家？」她發現，這歸因於社會價值觀，女性並未得到平等的教育機會，女性的藝術才華並未得到支持和肯定。然而，許多男性藝術家的作品之中，女性卻不斷的出現，作為畫面的一部分。女性成為景觀，沒有觀看的主動權，如同英國作家約翰伯格（John Berger, 1926-2017）在《觀看的方式》中提出：「男人注視女人，女人看自己被男人注視，成為一種視覺的景觀，觀看成為一種權力關係。」

在藝術作品中，裸女時常在繪畫圖像中呈現為被觀賞的客體，以提香（Titian, 1506-1576）的《烏爾比諾的維納斯》為例，典型斜躺的女人代表了維納斯，彎曲的手臂向前倚在枕頭上支撐著上半身，躺在白色的絲綢上，貴夫人般斜臥床上的姿態、具延展性的裸女身軀，象徵著開放態度，而遮掩私處的手恰巧處於布幕的延伸處，似乎想掩蓋著什麼。整體展現豐腴完美的身軀，容貌端莊大方，作為他人觀賞的裸體。維納斯具備了完美的「女性特質」，成為被審視的對象、被憐愛的女人，甚至有誘惑的意味。

提香（Titian）,《烏爾比諾的維納斯》（Venus of Urbino）, 1538, oil on canvas, 119x165cm, Uffizi Gallery, Florence.

女性在父權社會中扮演著男性視覺消費與性幻想的角色，然而也有畫家提出質疑，如馬內（Édouard Manet,1832-1883）的《奧林匹亞》，這幅畫一開始發表時，各種批評席捲而來，引發高漲怒火，馬內甚至曾考慮毀掉這幅畫，種種的評論其實是因為畫中的女性。她的身體有唐突的輪廓線與明暗跳躍的色調表現，雖為交際花，卻無低賤之感，馬內讓她有同樣斜躺的姿態，雙眼卻大膽堅定凝視著，高傲卻不矯揉造作，肆無忌憚卻漠然的眼神，沒有溫順的女性特質，不嬌羞的惹人憐愛，而她的手也扎實地遮住她的陰毛與私處，她已不是物品而是真實的裸女，否定觀者擁有她的機會，讓人知道她是無法被駕馭的，不需要迎合別人，擁有自己的掌控權，顛覆了一般布爾喬亞階級男性觀看女性的習慣，拒絕成為男性視覺快感的來源。

馬內（Manet）, 《奧林匹亞》（Olympia）, 1863, oil on canvas,130x190cm, Musee d’Orsay ,Paris.

其實，女性本身也可以決定自己的形象，扭轉被別人觀看的情勢，如猶太攝影家克勞德．卡恩（Claude Cahun, 1894-1954）的自拍像，男性化的光頭、貴族樣式的西裝，像是知識份子的表情和眼神，卡恩以中性的形象、多樣的扮裝，挑戰性別的固定性。卡恩作為一位女同性戀的邊緣身份，曾使得她在以異性戀男性為主體的傳統藝術史中被壓抑與忽略，直到1990年之後才成為關注的焦點，藝術史家也認為卡恩解構了外界既定的異性戀男女二分的性別範疇。

Claude Cahun, Self portrait （reflected in mirror）, 1928, 18 x 24 cm, Jersey Heritage Trust.



西蒙波娃（Simone de Beauvoir, 1908-1986）曾說：「女人不是生成的，而是形成的。」歷史也非天生而就，是從文化既定的符號與意識型態建構而成，在社會的價值與規範下，充滿著假定、沈默與偏見，對於在父權社會底下被壓迫的群體，包括女性與同性戀者，都是一種傷害。社會不該以單一價值觀來看待，我們必須先看清性別之間的權力關係，認識性差異在這社會結構與文化中所扮演的角色，才能顛覆傳統父權觀看的霸權，建構出自身的主體性。當今的藝術史，發展出更多的性別研究與議題，性別角力的過程不是對抗，而是希冀多元和同理心的視角，主動的觀看權力，因而我們必須批判與改變，期許藝術與藝術史更具全面與豐富的發展。

參考書目

1.Griselda Pollock著，陳香君譯，《視線與差異：陰柔氣質、女性主義與藝術歷史》，台北：遠流，2000。

2.John Berger著，吳莉君譯，《觀看的方式》，台北：麥田，2010。

3.Simone de Beauvoir著，邱瑞鑾譯，《第二性》，台北：貓頭鷹，2013。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 藝術是一場性別角力賽嗎？