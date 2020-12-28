自由限時批》多防疫 少政治！

杭東

病毒變種已漸蔓延全球，這才是驚天動地攸關性命安全的大事！台灣更須群策群力防治，才是正辦！少政治、多防疫才是正道！

正如賓州大學傳染病專家奧菲特博士（Paul Offit）所說，就算是美國CDC的新檢測，效果有限，就像「搭起鐵絲網防蚊子」，不能消除所有風險，只有結合自我管理、戴口罩和保持社交距離等措施，更加安全。

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而昨驚險自英返國的人都説「回家真好、到了全世界最安全的地方！」國人自應倍加珍惜已有的防疫成果，更上層樓，以彌補「253天後出現破口」之損失！

如今全球疫情，如火如荼，不以人廢言，像世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞都提嚴峻警告，「武漢肺炎不會是最後一次疫情大流行」！呼籲各國正視並積極應對流行病問題。

據最新統計，全球已經超過8千萬人確診，累計死亡人數也超過175.6萬人。

他指出，全球疫情已凸顯出人類、動物與地球健康之間的「緊密聯繫」。譚德塞强調，若不解決人和動物之間關係，任何試圖改善人類健康所付出的努力都將毀於一旦，同時氣候變遷的威脅正在使地球變得不適合居住。

自近日英國爆出的變種病毒後，全球大拉警報！英國發現來自南非兩種變種病毒，就引發各國高度關注，雖陸續祭出交通封鎖措施，但目前包含歐洲、美洲、亞洲、非洲都遭變種病毒入侵，傳播力更強，包含英國、愛爾蘭、法國、冰島、義大利、荷蘭、丹麥、比利時、德國、瑞士、澳洲、以色列、加拿大、日本、新加坡、香港、黎巴嫩、南非、奈及利亞等國都有發現，其中日本更為此拉高入境管制，自明日起到明年1月底，暫停所有國家及地區的新入境申請。

連美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）傳染病專家霍特茲博士（Peter Hotez）都指出，即便在飛行前72小時內才進行測試，亦易漏掉很多潛在確診者，且變種病毒3個月前，就已在英國出現，過去可能早就傳播到美國境內。

而英國變種病毒株現蹤日本後，日本專家更多表達憂慮，警告今後存在著變種病毒感染增加的可能性，呼籲落實基本防疫對策。

今天不只是變種病毒可怕，就連現在的「武漢病毒」，亦復在中國二次爆發，蔓延北京、遼寧、大連、四川、廣東、浙江、上海等地。據中國《中新社》報導，北京市朝陽區疾控中心還發現有遭筆電傳染的病例，許多中國網友對此紛紛留言嘲諷「病毒『傳染』給電腦，這才是電腦病毒」、「太可怕了，電腦都中病毒了，不會透過網路傳播吧」等。

現南韓的科學家也發現，病毒或可透過公寓大樓的中央空調進行傳播。相關研究報告發表在全球科學研究出版的最大線上資料庫《Science Direct》網站上。世衛組織還在7月間改口稱，確實有證據顯示武肺病毒可透過空氣傳播。顯見原有的病毒已是「無孔不入」，變種的則更須加倍防範！

自近日英國爆出武漢肺炎變種病毒後，全球大拉警報。（彭博）

台灣的國民黨政客藉美豬，已打了數個月的「政治戰」，却不做食安法的修改，以嚴格把關，現又搞地方零檢出的自治條例，還要求釋憲，形同「各自為政」，擺明「削弱」中央防疫團隊的權能，擾亂人心和浪費社會資源，使民眾無所適從，而此亦涉及已開放八年的美牛，形成牛猪在縣市過境「運送」問題，徒增困擾（按：國民黨高幹也吃美牛，有人目睹在疫情期間，曾多人赴「遠企」吃下午茶的美牛排，取餐時還不戴口罩，後由飯店提供）簡言之，美猪只是食安其中的一環，老K政客以權鬥枝節伎倆在國會鬧埸，徒增社會負面觀感，民調反低落。正本清源之道，應是修食安法及嚴格執法，否則免談！

今天萬般莫若防疫急，若連國人性命安全都不在意，遑言政治！而中央防疫團隊，夙興夜寐，任勞任怨，頗受國人及國際肯定和讚譽。若政客再玩政治伎倆，則有如病毒，必成全民公敵！倘若是別具用心者，則更應依國安法嚴懲，以維護國人的健康和安全！

事實上，面對變種病毒威脅，中央流行疫情指揮中心早已備戰防疫，只要有英國旅遊史者一律入境採檢、入住集中檢疫所，並在檢疫完成後二次採檢，加強採檢和集中檢疫，來防堵疫情，值得全民配合支持，保護自己，也保護家人！

其實，從今年7月國際知名《BMJ》（The British Medical Journal），刊登的一篇「What we can learn from Taiwan’s response to the covid-19 epidemic （我們可以從台灣面對新冠肺炎（Covid-19）的防疫經驗中學到什麼？）」便推崇台灣防疫成就。而繼美國《彭博》新聞10月30日率先讚揚台灣「200天零確診讓全球羨慕」，《CNN》也大力稱讚台灣的防疫成果，值得學習。專家團隊的超前部署，和民眾齊心配合，得以取得目前的防疫成就。《華盛頓郵報》則指出，台灣已達成其他國家無法達到的里程碑。

在12月間，台灣防疫成果又再躍登國際！國際醫院聯盟（International Hospital Federation, IHF）（註：WHO夥伴組織中規模最大也最受全球重視的非營利組織之一），指台灣將健保資料結合旅遊史警示，讓第一線醫護即時分流、診斷病人，成防疫關鍵，並遴選為全球5個卓越學習案例之一。

甚至《彭博》科技新聞專欄評論者高燦鳴，在24日更撰文讚嘆：「來台灣生活正常得離譜！」

諸此， 紛至沓來的國際讚譽，國人自應倍加珍惜！是以，當前要務，多防疫、少政治！

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