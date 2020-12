自由限時批》多防疫 少政治！

杭東

病毒變種已漸蔓延全球,這才是驚天動地攸關性命安全的大事!台灣更須群策群力防治,才是正辦!少政治、多防疫才是正道!

正如賓州大學傳染病專家奧菲特博士(Paul Offit)所說,就算是美國CDC的新檢測,效果有限,就像「搭起鐵絲網防蚊子」,不能消除所有風險,只有結合自我管理、戴口罩和保持社交距離等措施,更加安全。

而昨驚險自英返國的人都説「回家真好、到了全世界最安全的地方!」國人自應倍加珍惜已有的防疫成果,更上層樓,以彌補「253天後出現破口」之損失!

如今全球疫情,如火如荼,不以人廢言,像世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞都提嚴峻警告,「武漢肺炎不會是最後一次疫情大流行」!呼籲各國正視並積極應對流行病問題。

據最新統計,全球已經超過8千萬人確診,累計死亡人數也超過175.6萬人。

他指出,全球疫情已凸顯出人類、動物與地球健康之間的「緊密聯繫」。譚德塞强調,若不解決人和動物之間關係,任何試圖改善人類健康所付出的努力都將毀於一旦,同時氣候變遷的威脅正在使地球變得不適合居住。

自近日英國爆出的變種病毒後,全球大拉警報!英國發現來自南非兩種變種病毒,就引發各國高度關注,雖陸續祭出交通封鎖措施,但目前包含歐洲、美洲、亞洲、非洲都遭變種病毒入侵,傳播力更強,包含英國、愛爾蘭、法國、冰島、義大利、荷蘭、丹麥、比利時、德國、瑞士、澳洲、以色列、加拿大、日本、新加坡、香港、黎巴嫩、南非、奈及利亞等國都有發現,其中日本更為此拉高入境管制,自明日起到明年1月底,暫停所有國家及地區的新入境申請。

連美國貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)傳染病專家霍特茲博士(Peter Hotez)都指出,即便在飛行前72小時內才進行測試,亦易漏掉很多潛在確診者,且變種病毒3個月前,就已在英國出現,過去可能早就傳播到美國境內。

而英國變種病毒株現蹤日本後,日本專家更多表達憂慮,警告今後存在著變種病毒感染增加的可能性,呼籲落實基本防疫對策。

今天不只是變種病毒可怕,就連現在的「武漢病毒」,亦復在中國二次爆發,蔓延北京、遼寧、大連、四川、廣東、浙江、上海等地。據中國《中新社》報導,北京市朝陽區疾控中心還發現有遭筆電傳染的病例,許多中國網友對此紛紛留言嘲諷「病毒『傳染』給電腦,這才是電腦病毒」、「太可怕了,電腦都中病毒了,不會透過網路傳播吧」等。

現南韓的科學家也發現,病毒或可透過公寓大樓的中央空調進行傳播。相關研究報告發表在全球科學研究出版的最大線上資料庫《Science Direct》網站上。世衛組織還在7月間改口稱,確實有證據顯示武肺病毒可透過空氣傳播。顯見原有的病毒已是「無孔不入」,變種的則更須加倍防範!

自近日英國爆出武漢肺炎變種病毒後,全球大拉警報。(彭博)

台灣的國民黨政客藉美豬,已打了數個月的「政治戰」,却不做食安法的修改,以嚴格把關,現又搞地方零檢出的自治條例,還要求釋憲,形同「各自為政」,擺明「削弱」中央防疫團隊的權能,擾亂人心和浪費社會資源,使民眾無所適從,而此亦涉及已開放八年的美牛,形成牛猪在縣市過境「運送」問題,徒增困擾(按:國民黨高幹也吃美牛,有人目睹在疫情期間,曾多人赴「遠企」吃下午茶的美牛排,取餐時還不戴口罩,後由飯店提供)簡言之,美猪只是食安其中的一環,老K政客以權鬥枝節伎倆在國會鬧埸,徒增社會負面觀感,民調反低落。正本清源之道,應是修食安法及嚴格執法,否則免談!

今天萬般莫若防疫急,若連國人性命安全都不在意,遑言政治!而中央防疫團隊,夙興夜寐,任勞任怨,頗受國人及國際肯定和讚譽。若政客再玩政治伎倆,則有如病毒,必成全民公敵!倘若是別具用心者,則更應依國安法嚴懲,以維護國人的健康和安全!

事實上,面對變種病毒威脅,中央流行疫情指揮中心早已備戰防疫,只要有英國旅遊史者一律入境採檢、入住集中檢疫所,並在檢疫完成後二次採檢,加強採檢和集中檢疫,來防堵疫情,值得全民配合支持,保護自己,也保護家人!

其實,從今年7月國際知名《BMJ》(The British Medical Journal),刊登的一篇「What we can learn from Taiwan’s response to the covid-19 epidemic (我們可以從台灣面對新冠肺炎(Covid-19)的防疫經驗中學到什麼?)」便推崇台灣防疫成就。而繼美國《彭博》新聞10月30日率先讚揚台灣「200天零確診讓全球羨慕」,《CNN》也大力稱讚台灣的防疫成果,值得學習。專家團隊的超前部署,和民眾齊心配合,得以取得目前的防疫成就。《華盛頓郵報》則指出,台灣已達成其他國家無法達到的里程碑。

在12月間,台灣防疫成果又再躍登國際!國際醫院聯盟(International Hospital Federation, IHF)(註:WHO夥伴組織中規模最大也最受全球重視的非營利組織之一),指台灣將健保資料結合旅遊史警示,讓第一線醫護即時分流、診斷病人,成防疫關鍵,並遴選為全球5個卓越學習案例之一。

甚至《彭博》科技新聞專欄評論者高燦鳴,在24日更撰文讚嘆:「來台灣生活正常得離譜!」

諸此, 紛至沓來的國際讚譽,國人自應倍加珍惜!是以,當前要務,多防疫、少政治!

