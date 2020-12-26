薇拉夫人的國際關係料理藝術》復仇是國家建設根本：亞美尼亞與亞塞拜然的軍事衝突（二）

觀察亞美尼亞與亞塞拜然的軍事衝突，可以說是這是一場「技術上」的不對稱戰爭，但亞塞拜然何以能取得致勝關鍵點？這場現代戰爭模式值得探索。

黃惠華

續上篇

2020年11月9日亞塞拜然與亞美尼亞簽署停戰協議，宣告戰爭結束。根據停戰聲明協議條款，亞塞拜然可取回被佔領的領土，亞美尼亞軍隊將撤出納卡佔領區，留下俄羅斯維和部隊以及保留納卡到亞美尼亞之間的一條通道。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）強調這決定「對我個人與對國人來說都是無法形容的痛苦」。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）則表示，「一切都在對亞塞拜然最有利的條件下結束，實際上這就是亞美尼亞的軍事投降」。觀察兩國軍事衝突，可以說是這是一場「技術上」的不對稱戰爭（Asymmetric warfare），亞塞拜然何以能取得致勝關鍵點？這場現代戰爭模式值得探索。

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根據亞塞拜然與亞美尼亞的停戰聲明協議條款，亞塞拜然可取回被佔領的領土，亞美尼亞軍隊將撤出納卡佔領區，留下俄羅斯維和部隊以及保留納卡到亞美尼亞之間的一條通道。（AP）

亞塞拜然軍事學說強調亞美尼亞是侵略者

亞塞拜然「軍事學說」強調局部地區戰爭與武裝衝突的威脅是穩定與和平的主要威脅；現階段外部勢力對亞塞拜然軍事侵略可能性很小，除了亞美尼亞之外。亞塞拜然國家安全威脅主要來源仍然是亞美尼亞占領亞塞拜然一部分領土。與亞塞拜然相鄰的亞美尼亞部分領土及納卡地區，曾經是亞塞拜然人的居住地，是亞塞拜然歷史與文化遺產不可分割的一部分。亞美尼亞占領領土不受亞塞拜然當局所控制，不僅對國家安全，對區域安全都有不利影響。由於國際社會無力解決此一問題，導致情況進一步惡化。

由於亞美尼亞有意恢復武裝侵略行動，武裝衝突不斷發生，局部衝突不斷增加，並轉化為大規模敵對行動。部隊將繼續努力加強防止各地區分離主義行動。亞塞拜然使用軍事力量係根據國際法律規範與原則，維持國家領土完整，在軍事戰略評估基礎上，發展軍事能力以確保國家軍事安全、捍衛領土、保護國家邊界以及重要的基礎與通訊設施；在戰術層面保持高度的戰備狀態，部隊要能快速反應，保持高度的戰備狀態，預防恐怖攻擊行動；確保軍隊與其他武裝部隊法律制度、指揮與控制系統之靈活性。

部隊的主要任務是：加強對亞美尼亞戰略壓力，以解決與侵略者之間的衝突，將軍事潛力提高到所需水準，以便在最短的時間內使用軍事力量解決衝突，減少損失；在第一線進行戰鬥行動，必須讓軍事集團處於隨時準備抵制侵略的狀態；全面或部分戰略部署武裝部隊與其他武裝部隊；進行戰略與作戰行動，能夠摧毀侵略者軍事集團及其行動資源等。提高部隊作戰、動員與戰鬥訓練的質量，武器水平，軍事裝備及有效使用的方法，改進對部隊的指揮與控制、作戰與戰鬥能力；加強武裝部隊獲取特殊情報的能力；開發統一管理自動化控制系統；進行組織與結構改革，提高國防領域的公共行政效率，包括戰爭期間部隊與部隊之間的互動；在資訊戰中發展適當的防禦與對抗資訊戰之能力等。

2020年亞塞拜然採購以色列哈羅普戰鬥無人機（Harop）與斯派克反坦克飛彈（Spike）、土耳其攻擊無人機（Bayraktar TB2），此款攻擊無人機號稱能夠擊中敵方防空系統與其他目標，過去也運用在敘利亞、利比亞戰場上。當初亞塞拜然為了速度與戰術考量，採購特定「達娜」（Dana）自走砲。自走砲號稱殺傷力可達到80％至90％，機動性高利於操作，適用於平原地形作戰上，成為致勝關鍵武器之一。

亞塞拜然部隊的主要任務是加強對亞美尼亞戰略壓力，以解決與侵略者之間的衝突，將軍事潛力提高到所需水準，以便在最短的時間內使用軍事力量解決衝突，減少損失。（EPA）

亞美尼亞推新的軍事戰略，防範亞塞拜然攻擊

而亞美尼亞軍事學說則是特別強調，亞美尼亞確保「納戈爾諾-卡拉巴赫共和國」人民的安全以及其發展道路，基於以下幾點原則：亞美尼亞人在亞塞拜然領土上遭到種族清洗之事實（1980至1990年間在蘇姆蓋特、巴庫等地區）；1988至1994年亞塞拜然以軍事力量打擊納卡共和國人民以合法、和平的方式實現自決而爆發戰爭；由於亞塞拜然不放棄以武力解決納卡共和國，因此亞美尼亞有必要確保避免外力破壞納卡共和國居民之安全；亞美尼亞與納卡共和國人口、歷史、領土、精神、宗教、種族與文化；納卡共和國人民自決是無可爭辯的政治與法律之事實；納卡共和國作為民主、社會、法治國家具有不容改變之現實；確保亞美尼亞與納卡共和國國家安全任務與相互聯繫等。

亞美尼亞軍事學說是防禦性質的，目的是保護亞美尼亞國家安全的基本價值，透過擴大亞美尼亞軍事安全系統能力與互用性以確保國家軍事安全，加強地區和平與穩定。本學說是亞美尼亞共和國憲法以及國際條約與國際法為法律基礎。但是，如果軍事政治局勢、軍事威脅與挑戰性質出現變化，軍事安全系統建設、發展與使用條件，在確保軍事安全所必需之其他因素及在總統談話中提出具體說明與解釋，則可以更改本準則之規定。

為確保亞美尼亞獨立、主權、領土完整，邊界不受侵犯及亞美尼亞與納卡共和國居民人身安全必需之防禦軍事目標。2020年6月亞美尼亞國防部推出修定版的新軍事戰略：

1.部隊指揮與控制引入自動化資訊控制系統；2.重新裝備武裝部隊，建立遏制敵人的復仇野心，防止敵軍引誘進行大規模軍事行動及能夠快速遏制敵人發動戰爭之能力。3.強化軍事與政治同盟夥伴關係，亞美尼亞加深與盟國和夥伴的合作，為建立具有戰略利益區域，扮演區域和平與維持穩定的貢獻者。4.採購先進武器，任何以防禦為基礎的軍隊都注定要失敗。因此在軍備領域，亞美尼亞需要現代化多元技術，能夠使敵人屈服的技術，未來軍隊將面對潛在的敵人時能夠變得更具戰鬥力。

亞美尼亞軍事學說是防禦性質的，目的是保護亞美尼亞國家安全的基本價值，透過擴大亞美尼亞軍事安全系統能力與互用性以確保國家軍事安全，加強地區和平與穩定。（AP）

根據2020年3月斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指出，2015至2019年兩國武裝衝突之中以進口武器，包括能夠攻擊對方領土目標的飛彈，其中60％是從以色列進口，31％是從俄羅斯進口，3.2％是從土耳其進口。2019年亞美尼亞國防預算約為6.3億美元，亞美尼約佔其國內生產總值（GDP）4.9％，約為世界排名第6。2016年2月，俄羅斯提供亞美尼亞2億美元的貸款購買武器，亞美尼亞採購清單包括帶有彈藥9K58 Smerch多發火箭系統（MLRS），便攜式防空飛彈系統（Igla-S），無源無線電技術偵察綜合體（Avtobaza-M），重型噴射噴火器系統裝甲車（TOS-1A Solntsepek），反坦克飛彈系統（Konkurs-M），反坦克榴彈發射器（RPG-26），及其他小型武器、工程運輸等設備。此外，有鑑於2016年四日戰爭戰敗的經驗，亞美尼亞改變軍隊軍事訓練與技術裝備，2020年戰爭中亞美尼亞也採用自主生產的無人機、電子作戰與防空系統等。

現代化軍備與新戰術與成為致勝關鍵

2016年四日戰爭之後，亞塞拜然採購先進軍備，進行軍備現代化建設措施，2020年戰役以無人飛機取代了常規空軍作戰模式，俄羅斯軍事專家穆拉霍夫斯基（Viktor Murakhovsky）指出「一開始亞塞拜然採取大規模偵察戰發現亞美尼亞弱點，改變戰術，以偵察、長程攻擊武器、無人駕駛飛機，突破亞美尼亞防禦弱點。此戰法相當有土耳其風格，2018年土耳其軍隊在敘利亞城市戰中也使用了相同的戰術。」亞塞拜然以無人機取得了制空權，亞美尼亞因為防空系統老舊與失能，無力抵抗無人飛攻擊而陷入苦戰之中，其軍隊的裝備與戰術仍處於蘇聯時期的水準，根據Oryxspioenkop網站記錄，亞塞拜然總共摧毀了26座防空與12部雷達系統，就連S-300遠程防空飛彈系統及Tor-M2KM飛彈系統、彈藥庫都遭到攻擊，加上無人機與多火箭發射器聯合攻擊之下，亞美尼亞損失慘重。11月初亞塞拜然步兵穿越了山區前進舒沙與漢肯迪戰略要地，代表亞美尼亞在此戰役上敗北，亞美尼亞人被迫離開卡拉巴赫地區。11月10日亞美尼亞與俄羅斯、亞塞拜然簽署聯合聲明，同時也記下一筆亞美尼亞戰敗紀錄。

依照不對稱戰爭的理論來看，亞美尼亞科技武器與偵查能力明顯落後於亞塞拜然，影響到戰術戰法的運用；相較於亞塞拜然致力於現代化軍隊，加上新戰術運用，兩軍出現不對稱的現象下，由亞塞拜然取得了致勝關鍵點。

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