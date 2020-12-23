自由開講》國際疫情嚴峻應考慮暫停大型活動

陳啟濃

隨著英國爆發傳染力更強的變種武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒，英國倫敦緊急封城，歐洲各國也關閉跟英國往來的通路，全世界也開始有更多國家，關閉海關，暫停跟英國的國際往來。

與此同時，台灣也在歷經253天沒有本土確診的病例後，發生第一件本土確診案例。據悉是受到外籍機師的傳染，是一名科技公司員工。

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這兩件事情顯現幾個意義。台灣在中央疫情指揮中心控制得宜下，武漢肺炎沒有像歐美一些跟中國密切往來的國家爆發開來；台灣能做的就是阻絕病毒於境外，所以將近8個月沒有境內的本土案例發生。然而由於台灣是國際化的國家，需要旅遊與貿易往來，才能維持經濟的成長。只是這樣辛苦的圍堵與防疫，卻無法有效約束來自國外鬆懈大意的境外感染個案。

台灣人過著自由自在的生活，台灣又不可能關上國際往來的大門，卻又會因為這些境外個案的漫不經心，甚至成為病毒傳播者，有可能造成台灣防疫的破口。

染疫紐西蘭籍男機師與一女性接觸者確診，台灣在時隔253天再度出現本土武漢肺炎個案。圖為確診案例曾前往消費的SOGO百貨在消息公布後，提早封館進行消毒作業。（資料照）

再加上，聖誕節和跨年節慶接連而來，動輒上萬人的聚集，特別是大家興致高昂的演唱會活動箭在弦上。雖然許多都會的首長，提出會要求「量體溫、戴口罩」，更有縣市長提出要實施「實名登記制」，然而只要稍微想想，在這樣幾萬人的聚集場所，真有可能人人量體溫，全程戴口罩，甚至實名登記嗎？這些說法當然都是自欺欺人，說來讓大家安心，更是用來推卸責任。

既然國際的疫情嚴峻，台灣又發生一起本土案例，代表病毒與疫情隨時有可能在台灣爆發開來。在這樣充滿危機的當口，防疫更要加碼要求。

如果我們再放任上萬人的聚集，甚至還有大家忘情的演唱會，在明顯不可能全程戴口罩，無法人人量體溫，更做不到實名登記制的情況下，為何不考慮今年底估計將有數萬群眾聚集的活動，就先暫停。畢竟安全跟健康，才是民眾最大的福利，台灣更沒有放任疫情惡化的本錢。

（教育人員）

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