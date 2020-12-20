自由開講》台灣的「侮辱」罪

蕭嘉弘

媒體報導「靠北」大逆轉，二審改判無罪，一審判五千元罰金，因為二審認隨文化演進，故判無罪。律師則受訪表示，要看當時的「語境」。

媒體報導「靠北」大逆轉，二審改判無罪，一審判五千元罰金，因為二審認隨文化演進，故判無罪。律師則受訪表示，要看當時的「語境」。圖為情境圖。（網路）

這樣的解釋和事後合理化解讀是否太抽象、虛幻了呢？法官的責任是來解讀文字「語境」嗎？模糊不清，一如此案法官的腦袋解讀都不同，甚至和當事者雙方也不同，英美法系國家大都無言論的侮辱罪，以充分保障言論自由，台灣侮辱罪司法訴訟淪為「碰碰樂」，更顯不合時宜，撇開審理法官人數不同，若先碰到二審想法法官，再碰到持一審認「粗鄙侮辱」想法的法官，無罪瞬變罰5000定讞了；那牽扯其中的老百姓不就陷於司法處罰的高度不確定中，雙方都該燒香保佑能「如願」。

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司法官被用來處理街頭，市場等處的人民吵架，不是太浪費寶貴，案量負荷已龐大而不足的司法資源？不同審級審判，本是司法設計用來救濟的制度，改判可以，但完全依據「事實」和「證據」而生，而非個人想法、意見或評論，司法體系才可穩定，並博得人民信任，產生安定感。

讚美或爭吵，罵人都是生活常態，更是民主國家中言論自由的基石，現在要學謹慎的罵人，甚至拐彎抹角的不帶髒字罵人，讓不同法官都覺有道理，實在是很可悲。對罵人字眼的情境感受不同，有罪無罪，就跟月亮「初一十五不一樣」，讓司法斯文掃地，實在踐踏威嚴和資源。司法資源該用在近如「北市府涉包庇占地」，真正攸關公共利益和社會秩序的案件，將私人爭吵糾紛，改由民事處理，更能解決問題，避免不良影響擴大，值得各界群策群力推動。

（台北市民）

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