自由開講》美國擁抱中國 反而被中國改變

吳應麟

全球多國共150名議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」，近日取得一份195萬名中共黨員的名單，指出中共黨員竟已滲透英國駐上海領事館、各大銀行、製藥公司輝瑞和航空巨頭波音等。這項調查證明，中共大規模滲透，已經潛入世界上最重要的政府機關、國際組織、跨國公司與學術機構工作。

曾任英國外交官的中國問題專家韓德森（Matthew Henderson）警告，這份名單再次證明英國正在與中國這頭「狂狼」共舞，中國企圖離間英國與美國，藉此擊倒西方的民主體制。許多有中共黨員身分的學者也在英國多間大學任職，可能接觸敏感的研究領域，包括航太及化學。

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同時，12月9日，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）於喬治亞理工學院發表演說，指出許多美國大專院校被中國收買，自2013年以來，至少收受13億美元（約新台幣374億元），大專院校因為害怕冒犯中國，而讓校園時常出現噤聲與言論審查現象。他認為，美國人應該警覺，不應該讓暴虐政權竊取美國財產、洗腦美國人民，也不能讓中共損壞美國學術自由，對中共的滲透行為應該採取嚴厲的行動來反制，學術界也應該拒絕中共的金錢誘惑。

中國人民大學國際關係學院副院長翟東昇於11月28日的一場公開演講中，毫不掩飾地提到中國政府通過滲透華爾街去左右美國，這段影片在社交媒體上瘋狂轉傳，引起熱烈討論。川普跟負責調查美國大選舞弊的律師鮑威爾也在推特上轉發這段影片，暗示拜登及家人從中國獲取政治獻金。

透由金錢買通是中共一把萬能的鑰匙，他們覺得可以藉此打開任何一道門，這更證實川普過去提到華爾街跟中國權貴和中共政權的腐敗。過去四年，川普政府官員，絕大多數人都是中國用錢買不動的，這就是為何什麼這屆政府那麼有力量在對抗中國，包含貿易戰、科技和軍事競爭等，這也是川普做得最好的一件事情。

過去大家都在說美國「擁抱熊貓」的路線失敗，美國正在反省。但是，擎著抗中反省大旗的川普，遇到很多的挑戰跟反撲。這種狀況，就是我說的：如果用中共的話來說，美帝一直有「和平演變」的野心企圖，如果「擁抱熊貓」路線失敗，就是「和平演變」中國失敗。

過去大家都在說美國「擁抱熊貓」的路線失敗，美國正在反省。但是，擎著抗中反省大旗的川普（左），遇到很多的挑戰跟反撲。右邊為中國國家主席習近平。（路透社）

失敗也將表示美國沒有成功和平演變中國，而是美國被中國給「和平演變」到今天這幅德行啊。天使擁抱魔鬼，以為魔鬼可以被軟化改變；最後，魔鬼沒有改變，而是天使被魔鬼給改變了。用這樣的方式理解，才知道為何美國全面抗中路線，可是有一群人想扭轉回去的啊！天使說，讓我們擁抱擁抱魔鬼，感化它吧！

多年以後，感化魔鬼失敗。但那時候的天使，卻一點一滴地被魔鬼給改變了。清除「中國滲透」，就只是天使嘗試找回原初自身的秉性罷了。但此時，早已被魔鬼口水感染的部分，一定會用力扯後腿。這就是美國反省「擁抱熊貓」失敗後的狀態，不是嗎？！

（高雄市民，台灣基進政經私塾學員）

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