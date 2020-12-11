自由限時批》美民主黨為中共的「藍金黃」所困

李全無

美國主流媒體近來大幅或獨家報導，中共對美「藍金黃」（即指網路控制言論及洗腦、金錢、美色）的全方位滲透，鉅細靡遺，並對民主黨政要及拜登團隊，也加大監督、守望力道，因為美國最大的敵人，不是川普，而是中共。

例如不久前《CNN》就獨家揭露武漢病毒的隱匿延宕長達117頁報告（時至今日全球有6千8百88萬確診，近2百萬人死亡，而美受害慘重居首），直指中共為禍首；而《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》及主流電視，均加强陸續報導，中共滲透美國政壇惡行，霸凌澳洲及殘暴對待新彊和香港等罪行，皆予大加撻伐。

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顯然，美主流媒體已加入跨黨派的「華府（抗中）」共識，和7成反中的主流民意滙合。特別是，在美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）於《華爾街日報》發表署名文章後，震驚美國社會。他就直指中共是當今對美國的最大威脅，「抵制北京重塑和主導世界，是美國這一代人的挑戰」。拉特克里夫說，一切情報資訊非常明確，中共在今年內進行大規模（含大選）的有影響力活動，亦針對數十名美國國會議員和其助手下乎。美國必須採取行動。他且暗示民主黨政要和拜登團隊已遭中共間諜滲透。

美國國家情報總監拉特克里夫於《華爾街日報》發表署名文章，直指中共是當今對美國的最大威脅。（美聯社資料照）

而美國國家反間諜和安全中心主任威廉·埃瓦尼納（William Evanina）亦表示，北京的情報人員已經盯上了當選總統拜登的身邊人，包括他未來政府的要員以及他們的圈子。果不其然，美國政治新聞網站《Axios》日前就踢爆，有疑似中國間諜背景的華人方芳（Christine Fang），混入加州政界鎖定民主黨政客，並揭露她如何一步步打入政治圈，同時還和一些政治人物有性關係的桃色細節。而被列為方芳最重要目標的民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell），便是其中之一。

從方芳在臉書上的照片顯示，她2013年也曾協助民主黨籍的夏威夷聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）籌款，後來她在FBI的反間諜調查中逃離了美國。《自由燈塔》（Free Beacon）的新一篇報導還透露，喬治亞民主黨參議員候選人之一的喬恩‧奧索夫（Jon Ossoff）的父親、百萬富翁理查德‧奧索夫（Richard Ossoff）也和中共政要關係密切。 又如美媒紛報導，中國人民大學教授翟東升，據稱為中國國家主席習近平智囊，日前在公開演說中更指稱，北京透過「老朋友」滲透美國權力核心圈，而拜登即將上台，就是中國的機會。

翟東昇還自爆中共過去幾十年如何利用華爾街「搞定」美國的內幕，且認為，拜登未來的「傳統菁英、政治菁英、建制派，他們跟華爾街的關係是非常密切的」，並暗示，拜登的兒子杭特（Hunter Biden）的生意獲中國資金協助，「誰幫他建的基金公司，明白嗎？這個都有買賣。所以這個時候我們以恰當的方式進行一定的善意表達，肯定能緩解中美的緊張關係」。

另有《國家脈動》（National Pulse） 亦報導，拜登籌組的團隊中，至少有3名來自ASG（ALBRIGHT →STONEBRIDGE GROUP）集團，而這個集團被爆與中共關係十分密切。ASG集團的目的，在幫助想進入中國市場的美國公司，符合中共的商業指令，並且遵守中共規則，不僅與中共合作，還協助把美國工作外包給中國。 這一次拜登挑選的美國駐聯合國大使，格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield），也是ASG的高級副總裁。另如ASG副總裁古哈（Sumona Guha），以及高級資深顧問雅各布森（Roberta S. Jacobson）還都是拜登審查團隊的成員，備受各方質疑。

在美國總統大選開始的前幾週，《紐約郵報》爆料拜登兒子杭特與中國進行可疑商業交易，消息卻完全被美國主流媒體封鎖，甚至遭推特、臉書封殺。近日在杭特自己發表聲明，表示稅務遭調查後，終於有主流媒體開始報導此事。

《福斯新聞》的報導就寫道，「媒體避免掉選前爭議後，終於報導了拜登的故事」。報導指出，就在幾天前，《CNN》被爆出會議被錄音事件，CNN總裁祖克（Jeff Zucker）被爆要求員工避免在選舉期間談到《紐約郵報》所報導的杭特拜登事件。根據《國家脈動》（National Pulse） 報導，杭特在錄音檔案中指出，他與半中國企業「華信能源」（CEFC）董事長葉簡明一同創立了一間公司，這名合夥人的身家高達3230億美元，但卻突然消失了。葉才剛簽下40億美元的交易，要建造世界上最大的液化天然氣港口後，就莫名其妙不見了。杭特還透露，有一名《紐約時報》的記者打電話找他，向他打聽合作夥伴葉簡明的助理何志平的近況，且還同時飆罵，「那個該死的中國間諜頭子！」

杭特的錄音檔案亦徹底推翻拜登在美國總統大選最後一場辯論會上的說詞，他當時宣稱自己不了解杭特的海外生意，也強調沒有從中國賺取金錢。前紐約市長、川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）確診武漢肺炎住院治療出院後，今天透過推特，語出驚人質疑民主黨的大咖，到底有多少共諜貼上拜登？他發文說：「民主黨參議員黛安．范士丹、眾議員埃瑞克．史瓦維爾和喬．拜登，還有多少呢？」

一份由參議院財政委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）和國土安全及政府事務委員會主席強生（Ron Johnson）聯合所發表的報告，是今年9月有關拜登家族醜聞報告的補充。包括：拜登兒子韓特‧拜登前生意夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）最新提供的手機短信等內容。即指拜登家族與中共和俄羅斯之間的曖昧關係，已造成了對美高層政治人物，進行間諜滲透和敲詐的威脅。

事實上，《Newsweek》今年耗時四月餘調查及訪問，在大選前就刊出調查報導，直指中國共產黨長年資助成立網軍團，虛構不同背景身份的「網友」在不同社群媒體上張貼相同的「批判美國政治與社會」的時事評論，這些外界戲稱「五毛軍團」（Newsweek則未用這個辭彙）的「網友」會刻意操作中國武漢肺炎（新冠）疫情、種族對抗及矛盾、經濟的議題、川普私人與政治的醜聞，一切目的只為塑造美國「很亂」、川普政府「很糟糕」的印象。

《Newsweek》在訪問政府官員、美中政治專家後得出一些結論指，中共不斷透過各種管道，上至聯邦政府層級下至地方鄉鎮，從公部門到私部門，橫跨商界、學校、智庫、社會文化團體、中國在美同鄉會組織、中文媒體及WeChat、中國社群媒體平台及即時通等，拚命宣揚對北京有利的政治意識型態與經濟利益。《Newsweek》並綜合各項資訊，明確可斷定有約六百家這樣的組織團體在美國橫行，定期與中國共產黨接觸與合作。美國FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）今夏在華盛頓的哈德遜研究所演講時就指明，中國在美國境內進行各式各樣滲透顛覆活動，頻率之高，FBI幾乎平均每10小時就要立一案調查，追蹤美國境內近五千起反制間諜活動，其中近半與中共有關。

簡言之，一旦美情治單位未來不能替拜登「清君側」，或他本人無心「抗共」（CCP），不僅是美國領導全球地位，使人擔心，亦是民主世界為捍衛自由人權，感到憂心。

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