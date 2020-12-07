自由開講》青山祭落幕，傳統信仰 到底民怨還是民願？

吳柏瑋

「恭請王爺退堂！」在這喊班聲中，為期三天的青山王繞境在靈安尊王的神轎入廟後結束了，但筆者再從第一日暗訪到昨日正日遶境的過程中，看見的往年既已存在的地方認同矛盾再次被加速撕裂且擴大，青山祭真的圓滿嗎？

青山祭並不只是單存的信仰行為，在百餘年的過程中，青山王公的暗訪遶境已經成為台北艋舺地區的傳統文化行動，在2010已被認列為文化資產，有別於其餘大眾所熟知的繞境，其不同之處在於前二日的「暗訪」繞境，是以夜時出巡鎮煞驅邪、平瘟安境為目的，所以在過往的傳統上，暗訪時繞境的隊伍會在夜晚中以八將（四對枷鎖將軍，與大家所說的八家將不同）、義音社、義安設、鳳音社三大軒社等陣頭陪伴王爺，與如今規模相差甚遠，尤其與今年之熱鬧盛況完全不同。

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艋舺青山王祭是台北傳統三大廟會慶典之一，今年適逢艋舺青山宮建廟165週年，以及青山靈安王爺公誕辰。（資料照）

但如果要這樣說青山祭已經不傳統卻也不完全正確，「文化行為」在不同的時代、政治體制、地方需求等狀況下都會開始變動與修正，而筆者也不諱言，如今青山祭的熱鬧現況與艋舺當地的角頭文化有這密不可分的關連，這次各種紅壇盛況必然有著拚比的意味，而艋舺地區的角頭文化又以當地的百餘年來的經濟產業發展脈絡與結構有關，但因太過繁複筆者之後再談。

回到如今青山祭是否圓滿的疑問，我們直至今早依然能夠在萬華相關地方網路社團上看見對於本次遶境的眾多怨言，不外乎關於放炮、電音與時間過晚等問題，雖然廟方在事前就已經要求紅壇與參香者盡量減少炮量，但筆者觀察這次這種「爆量」的炮，大多是外圍因為看見這次陣頭與參香神明眾多（尤其有虎爺）而準備的，而因為高達32個紅壇也使得青山王轎前進的速度極慢，綜合其原因不外乎這次的陣頭與邀請參香的神明陣容可以說是百年來罕見的陣仗，這次的陣頭與紅壇數量不敢說後無來者，但確實是前無古人了！

但也因為這樣的狀況，有別於以往傳統的暗訪形式，配上艋舺當地人口結構的改變，在新移入的居民對於該項文化行動的認識與認同度不高的現況下，地方的信仰文化與其必然不具任何情感，也必然不存在精神寄託或信仰上的需求，在這樣眾多居民與文化失去關係後，剩下的就是因為不了解、不諒解所交織而出的怨憤。

這樣的文化困境，正發生在全台各地的傳統信仰活動上，而解決這項問題的「責任」筆者認為是廟方與新移入居民都該共同承擔的，這些新移入的居民在進來這個地方之前，難道不清楚該地的傳統信仰文化與祭儀嗎？都說「入境隨俗」當你不融入這個地方，你永遠都只是一個住在這裡的外地人罷了，而「廟方」的責任更高，身為地方大廟，對於傳統信仰的維護與傳承有其義務，而對於周遭居民的文化教育與取得認同更是責任，不能每一次都拿「尊重文化」來當擋箭牌，否則不用十年，這樣的文化將因下一代的厭惡而不復存在！

（暗坑文化工作室執行長）

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