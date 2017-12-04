保庇NOW》艋舺人精神地標－青山宮

青山宮肇建於清咸豐6年（1856年）為直轄市定古蹟，除了歷史意義，在宗教上也是艋舺民眾的信仰中心，在青山祭之前讓我們來了解一下青山王的源流及他的職能與部屬。

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青山宮座落於台北市萬華區貴陽街，主祀靈安尊王，百餘年來向來是艋舺人的信仰中心之一，與龍山寺、祖師廟兩間古廟共同鎮守艋舺。

青山宮。圖片來源：台灣寺廟網



艋舺人多稱呼靈安尊王為「青山王」、「青山王公」，是當年清代福建惠安移民從家鄉帶來的信仰。據說當年艋舺爆發瘟疫，惠安人請來靈安尊王，希望藉由神威弭平瘟疫。神轎遶境時，經過現今西園街一帶，神轎突然加重，無法抬舉，信眾便燒香擲筊請示神意，青山王指示神轎駐紮於此，信眾就暫立小廟奉祀。當時許多染病者紛紛聞風而至，請求青山王保佑身體健康。之後疫情逐漸緩和，青山王神威顯赫而信眾日增，就另選土地建廟，就是青山宮現址。



青山宮內殿。圖片來源：青山宮臉書專頁

根據廟方碑文記載，靈安尊王是三國時代吳國的將軍，名諱張梱，奉命治理福建一帶，因任內頗有政績，過世後居民感念其德，奉其為守護神，稱「青山王」。而祂的封號「靈安尊王」的由來有兩種說法：一是當年宋理宗出逃至福建時遇到大風浪，青山王顯靈救駕，因此被封「靈安王」；二是朱元璋北伐蒙古之時，青山王顯靈帶天兵助陣，因而被封為「靈安尊王」。

其實不論哪一個才是「靈安尊王」真正的由來，可以確定的是，青山王的神格特質帶有濃厚的武將氣息，與慈悲為懷的觀音佛祖、落鼻祖師不同，青山王鐵面無私，賞善罰惡。

第一次到青山宮的遊客很容易被宮內的氣氛嚇到，在前往青山王拜埕上香之前，會先經過兩尊泥塑的將軍像，分別是紅面的枷將軍、青面的鎖將軍。這兩位將軍是青山王的先鋒大將，專門替青山王捉拿惡鬼，兩位將軍長長的眉毛垂下，猙獰生動的表情令人發毛。如今這兩尊塑像已列為歷史文物。以枷鎖將軍為基礎，青山宮衍生出專屬自己的陣頭「八將團」，並在台北廣為流傳（關於八將團將會另文撰寫）。

枷將軍。圖片來源：艋舺青山宮八將團臉書專頁





鎖將軍。圖片來源：艋舺八將團臉書專頁

青山王高坐神位之上，看著他的子民與信眾，也守護著艋舺。

青山王金身。圖片來源：青山宮臉書專頁



在青山王兩側的是祂的幕僚與部將，首先看到的是范謝將軍的大型神將，民間習慣稱呼為「七爺八爺」，職責一樣是抓拿惡鬼，但多了賞善罰惡的司職。青山宮內有多尊范謝將軍的大型神將。

青山宮謝將軍（七爺）。圖片來源：trainr150

青山宮范將軍（八爺）。圖片來源：trainr150

之後是八尊泥塑神像，統稱「八司爺」，屬於文官系統，分別是：陰陽司、獎善司、長壽司、監察司、速報司、增祿司、罰惡司、福德司。其中陰陽司是青山王的第一輔臣。

青山宮八司爺。圖片來源：a0933904496 （冠德）部落格





青山宮八司爺。圖片來源：a0933904496（冠德）部落格



青山王同時擁有王爺系統代天巡狩的身分，同時也屬於掌管司法系統的神明。「司爺」通常配置於城隍信仰之中，要替屬於司法系統的城隍爺處理另一個世界的司法案件，而青山王也有八名司爺為其幕僚，同時又是艋舺地區神明遶境的主角，每年農曆十月二十二日的「暗訪」就是青山王的生日。因此青山王是「代天巡狩」的王爺，同時也有城隍爺的司法職權。青山王肩上責任重大，卻也換來信眾的堅定不移。

青山王暗訪。圖片來源：台灣宗教文化資產網站

兩旁司爺之下還有替青山王管理坐騎的馬將軍與虎爺。這裡的虎爺是全家福，有虎爸爸、虎媽媽、還有小老虎。

青山宮虎爺全家福。圖片來源：艋舺青山宮臉書專頁



後殿則是青山王爺的夫人，據說青山王顯靈救駕之時，兩位夫人一並封為顯慶妃、慶安妃。

二位夫人金身。圖片來源：青山宮臉書專頁



二、三樓結構與一樓大致相同，採取台灣民間信仰常見的「所有業務辦到好」的形式，負責各種業務的神明都有，只要拜一間廟就可以求完全部的事。

比較罕見的是，三樓有供奉齊天大聖，就是大家熟悉的孫悟空。

齊天大聖。圖片來源：a0933904496（冠德）部落格



但另一位也是猿猴外型的南天大聖爺就真的不知其來歷為何？

不知其來歷的南天大聖。圖片來源：a0933904496（冠德）部落格



２００３年台北和平醫院爆發ＳＡＲＳ疫情，因為青山王有過驅逐瘟疫的歷史紀錄，當年青山宮便破例在不是青山王聖誕的日子舉行祈福遶境，除了安定人心，疫情也的確在青山王遶境後逐漸緩和。

前幾年青山宮曾遭遇嚴重的火災，許多有百年歷史的神像與歷史文物遭到嚴重破壞，但並沒有擊垮艋舺人的堅定信仰。艋舺人都認為青山王幫台灣人抵擋更嚴重的天災，大家心痛之餘，反而激起更多的熱情，努力守護這得來不易的文化資產。

文化資產分有形與無形兩種，艋舺青山宮則是集兩種資產於一體。青山宮建築本體與「艋舺青山宮暗訪暨遶境」都是在台北市登記有案的文化資產。在今日宮廟與廟會文化常背上「環境汙染」、「低俗」等負面形象時，我們更應該思考它們能成為文化資產以及在地人記憶而不可抹滅的歷史意義。

本文經授權轉載自保庇NOW 艋舺人精神地標－青山宮