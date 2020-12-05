自由限時批》中國成了「貪腐情色」極樂園

李全無

上有好者，下必甚焉。中共打著反貪腐大旗，却貪腐不堪聞問，不論黨政軍高層（如政治局常委海外有情婦和鉅額資產），軍委會副主委和高級將領亦幾多貪腐好色下台，現連官媒高層亦然。等而下者，更是色貪一團，光是這些年，中高層查獲貪腐，就達高數十萬之多，可謂是「貪腐情色」極樂園。真讓「說一套，做一套」的習大大顔面無光！

近來更有中共官媒的高層醜聞連環爆，先前是五中全會發表的《人民日報》社長庹震，立即就有海外媒體爆出，他在北京期間擁有多名情婦和鉅額財產。而《人民日報》旗下的《環球日報》總編輯胡錫進亦不遑多讓，由副總編輯具名舉報有兩名情婦、兩個私生子，及財產不少。

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像庹震就被爆出在北京5年期間，擁有6位情婦，這些情婦更遍及各重要黨媒，一在新華社、一在經濟日報社，並找來大量親戚在北京任職，專門替他在各界鑽營人際關係。除情色醜聞外，他的優渥經濟狀況也被爆料。名下有兩套房產外，他的直系親屬名下則有8套昂貴的房產，總存款在4千5百萬人民幣（約1.89億新台幣）左右。

《亞洲自由電台》猶報導，庹震曾擔任廣東省宣傳部長，2013年被指控將《南方周末》新年獻辭「中國夢，憲政夢」，強迫刪改為「我們比任何時候都更接近夢想」出現多處錯誤，遭到50多名記者、編輯連署抗議，成為中國公民爭取新聞自由的代表運動受到國際關注。然而，運動過後多名媒體工作者、領導階層被撤換，但庹震仕途卻平步青雲一路升至《人民日報》總編輯，更被擢升為社長。

而被視為中共鷹派喉舌《環球時報》總編輯胡錫進，則是遭副總編輯段靜濤實名舉報，指控他與2名女下屬不倫戀還各產下1名私生子，雖然胡緊急對此在微博澄清，但仍被中國網友起底他的2名「情婦」照片，呼籲當局一定要徹查。

親中共的華文網媒《多維新聞》2日還報導，胡錫進與該報社職員高穎及前職員張楠伊長期保持不正當關係，胡錫進與2人分別產下1名私生子。媒體更指出，張楠伊過去曾是該報英文版執行副主編。

據《希望之聲》報導，事件女主角之一的張楠伊是北大畢業，也曾留學過加拿大多倫多大學，在離開《環球時報》後，張楠伊搖身成為家庭教育學者，在微信開有公眾帳號「父母ing」，提供家有0歲至6歲幼兒的家長育兒課程，同時也是北京師範大學家庭教育課題組的特邀研究員。 今年5月胡曾遭指偷送兒子移民加拿大，他回應澄清只有一個女兒在北京上班。現在看來可是傳聞中的私生子。

被視為中共鷹派喉舌《環球時報》總編輯胡錫進，遭副總編輯段靜濤實名舉報，指控他與2名女下屬不倫戀還各產下1名私生子，雖然胡緊急對此在微博澄清，但仍被中國網友起底他的2名「情婦」照片，呼籲當局一定要徹查。（彭博檔案照）

曾與胡錫進同樣是黨內媒體人的鳳凰網前時事記者張真瑜就說：「他肯定不會承認的，肯定會說是污衊，比如（重慶前市委書記）薄熙來當初被曝兒子（薄瓜瓜）在美國用他貪污的錢花天酒地，薄熙來也是不承認的。」 海外中文媒體《看中國》訪問張真瑜，在講述認識的「老胡」時稱，保守估計，胡錫進一年的收入多達1千2百萬元人民幣（約1千369萬港元），他怕財產被公開，家庭、孩子在海外上學及移民的情況被曝光，也怕別人揭他的黑歷史。 胡錫進尚有多筆收入來源，光是《環時》總編輯，也是《人民網》的董事，一年約有50萬元人民幣（約57萬港元）收入。其次，在抖音、今日頭條等自媒體平台，就為他帶來可觀的收入，保守估計一年有1千200萬元（約1千369萬港元）。

據張真瑜說，胡錫進曾炫耀說他「緊跟著黨的步伐」，就實現了「財務自由」。據悉，胡錫進在北京買下一幢豪宅，價值2千5百萬人民幣（約2千853萬港元）。這個說法，中國媒體人白岩松、朱軍等亦曾經透露過。

張真瑜說，胡錫進一直否認他的孩子在國外，但許多媒體人，也常說那個老胡的兒子在加拿大挺好的。還「揶揄（胡錫進）認為共產黨這麼好，突然把孩子放到國外，對大家來說都是一個笑談，一種笑話。張真瑜又說，胡錫進在中共體制中迷失了，人性變得扭曲，「他做為一個黨媒的記者，一直是為黨洗地，而且這種洗地有的時候是要打臉的，因為共產黨的整個政策是前後不一致的，它的變化性很大，你想今天說這一套話，明天又得反著說，做為一個正常的媒體人來說，它的難度肯定是比較大的。」

張真瑜指出，很多人認為中共官員的孩子跑到美國，是因為認可西方的民主自由人權價值，其實根本不是那麼回事。他們只是覺得在西方的這種文明世界裡，他們的錢是安全的，限制不多，也更容易去享受。而「把孩子送出國，是認為他的孩子和錢到了國外，會更安全。」

張真瑜認為，胡錫進並不關心調查貪官貪了多少錢，不關心中國百姓的疾苦，只是為政黨服務，從而保持他的既得利益，包括保住他的財產和官位，保證他家人在海外能夠有充足的資金生活，正是他主要努力的方向。張真瑜並指胡錫進說話的兩面性太大。亦說「他的醜聞也很多，比如前段時間爆出的他的團隊旅遊費超標（註：2015年9月，人民日報編委會發布文件，決定給予公款旅遊責任人胡錫進警告處分），還包括對他的學歷的質疑，論文的質疑等等，做為一個人來講，他還是有很多污點的」。

中國網友們近日還在微博起底2名女主角的照片，有網友認為，胡錫進知道消息後，第一時間做出的反應，竟是打給2位女性關心，若確實遭到誣陷，應是通報上級機關或是報警處理，胡錫進的舉動顯然有違經驗法則；也有網友提到「老胡艷福不淺」、「這兩家子，肯定也消停不了了。老公還能睡著覺嗎？」

《環球時報》隸屬《人民日報》旗下，目前《人民日報》旗下媒體皆規定不准談論此事。

據《自由亞洲》報導，一名《人民日報》的陳姓記者透露，胡錫進早在幾年前就曾傳出緋聞，但不清楚女主角是誰，而剛好身為《環球時報》英文版的執行副主編張楠伊突然辭職，讓許多人相當不解，結果現在卻與胡錫進扯上關係。 目前《人民日報》體系的記者皆被「封口」，應屬中共官媒高層人士的內鬥。

在2019年8月15日的香港《明報》，便引述消息人士報導，胡錫進的宣傳方式（胡搞瞎搞），得到中共中央總書記習近平肯定，要求中共文宣系統加以效仿。致使胡在網路上被批評為「叼飛盤的狗」、「接飛盤的小丑」。 其實，中共高官的貪瀆或情色問題，很多都是暗潮洶湧，不是新聞，多被當作政治的把柄作政治鬥爭工具使用。過去習大大以這種手法對付政敵，打貪整肅黨內異己，現在只是被人以其人之道還治其人之身罷了。

而中國官媒肩負宣傳「習思想」的重責大任，若習調查換人或可暫時止血，但面子是十分難堪，若不換人，則又有失正當性。

今天習大大的統治係建立在打貪反腐整肅異己的基礎上，如他提拔的人選，有貪腐情色問題，勢將衝擊其領導威信和統治正當性，值得吾人持續觀察。

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