照護線上》心跳漏拍、跳太慢－心臟節律器

老化、心肌炎、心肌梗塞、電解質不平衡、甲狀腺功能低下、睡眠呼吸中止症等原因都可能導致心跳過慢。發現心跳過慢時，醫師會嘗試找出病因並評估是否能藉由調整藥物來改善。若藥物無法改善心跳過慢，便須考慮植入心臟節律器。

◎照護線上編輯部

我們的心臟每分鐘大約跳動70下，當每分鐘心跳小於60下時稱為「心跳過慢」，有些人天生心跳較慢，沒有任何不適，不需要特別治療。

但是若出現頭暈、頭痛、昏厥、無力、胸悶、胸痛、呼吸困難、神智恍惚等症狀，代表心臟輸出的血量無法滿足生理運作的需求，務必趕緊就醫。

請繼續往下閱讀...

老化、心肌炎、心肌梗塞、電解質不平衡、甲狀腺功能低下、睡眠呼吸中止症等原因都可能導致心跳過慢。

發現心跳過慢時，醫師會嘗試找出病因並評估是否能藉由調整藥物來改善。若藥物無法改善心跳過慢，便須考慮植入心臟節律器。

植入式心臟節律器能夠持續監測心跳，並在心跳過慢時利用電極來刺激心臟收縮，維持穩定的心跳。



傳統心臟節律器會將電極導線放入心臟，然後透過手術把節律器放入在鎖骨下方的皮下部位。

無導線心臟節律器則是將電極、節律器結合成一個膠囊狀的裝置。醫師會從靜脈放入導管，一路延伸到心臟，在X光的輔助下，進入右心房、右心室。找到合適的位置，便能將無導線心臟節律器固定在心肌上。完成功能測試後，即可移除導管。因為沒有導線，患者的手部活動不受影響，且不會衍生傳統節律器可能有的囊袋、導線相關併發症。

患者可以和醫師討論，選擇適合自己的心臟節律器。

裝有心臟節律器的患者記得遠離強磁場，就醫時請主動告知醫護人員，一般家用電器並不會影響心臟節律器的運作。

即使沒有不適，也要定期回診檢查，確保心臟節律器能正常運作喔！

本文經授權轉載自照護線上 心跳漏拍、跳太慢－心臟節律器

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法