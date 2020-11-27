自由開講》孤味，並不是你以為的那樣

王拉拉

原以為會因為劇情跟自身的經歷相似，進了戲院會有很多的共鳴產生，卻不如預期。

《孤味》片中的媽媽以及三位姊妹十幾年來互相扶持著長大，有著各自的性格與際遇。卻遇到了自己父親的過世，而凝聚了家庭。然而，現實生活中，真的會因為這樣，家人間就會有更多的和解嗎？

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《孤味》電影海報。（威視提供）

我們家也是三位姊妹，還有一位大哥，我是么女。從小我對爸爸很陌生，沒有多少回憶。據媽媽的說法，爸爸都去外面「找女人」，以致家庭不回，妻小不顧。這樣到了我十三歲，爸爸在家自縊了。

那天，我剛從國中下課，媽媽開車載我回家，提著剛買好的便當回到家了。記得我先進家門，隱約知道爸爸坐在一樓到二樓的樓梯，當時的我並不跟爸爸說話，因此轉頭走進廚房。接著，媽媽進家門，走上二樓叫爸爸吃飯。此時，聽到一聲尖叫，媽媽慌張地叫我打電話叫救護車，才發現爸爸用童軍繩，在二樓到三樓之間的樓梯，將自己的生命，掛在了家中。

後來到了醫院，他直接進了停屍間。因為爸爸身體都已經僵硬許久。警察來問我，家裡有沒有什麼打鬥狀況或是痕跡，我說沒有。到了晚上我先到大伯母那裏吃晚餐，那時的大姊從台大趕回家，二姊從台南女中下課。我記得大姊帶我回去時，我還一度不願意進去。之後就是一連串的喪事事宜。

你說當時的我，有沒有什麼感觸？有沒有痛哭？你說呢？對於一個少有回憶，很少接觸的爸爸，面對他的死亡，真的會有像《孤味》當中的老么那麼難過嗎？

在我看來，角色們的情緒穩定得讓我起疑，他們的思路清晰得讓我感到荒謬。我不相信他們對於父親的死亡，會有這麼大的情緒起伏。對於一位拋下自己二十年音訊全無的爸爸，老么還可以對爸爸的小三那麼百依百順？這三位姊妹，對於婚姻難道沒有其他的想法？不恨外面的小三嗎？不會覺得整件事情很莫名其妙嗎？

陳淑芳在《孤味》飾演母親一角。（威視提供）

所以，看完《孤味》，我還是沒有獲得任何解脫或是共鳴，只替這電影感到惋惜。它有太多人物安排，三個女兒之外還有一個過繼給別人的女兒，加上父親的喪事，戲中二十幾年，牽涉這麼多人的情感，在兩個小時當中要能一一剖析，或是對於有相似經歷的觀眾來說產生共鳴，我認為導演太過貪心。整部電影只有陳淑芳阿姨撐起整部片子，她讓我相信她有經歷過這些。其他演員，都只是符合角色的定位，而「硬演」出來的。

我只能說，這部片還是很理想化；把人生的和解，美好化了。

（家庭主婦）

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