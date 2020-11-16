自由廣場》超級台的《孤味》

◎ 高志仁

今年台灣電影市場很熱鬧，票房排行榜台片前仆後繼，沒有破億也都數千萬起跳，《孤味》也共同造就這波台影大潮，上映一週全台賣座迅速累積四千萬，很可能是繼《返校》之後破億的台片。

此波台片都是非常優異的作品，其中《孤味》正如其名，是唯一的台語主調之作，愛唱卡拉ＯＫ的阿嬤，電影一開始就歡唱主題曲，情感積累層疊一整個故事的厚度後，再來安可曲，再會啦心愛的無緣的人更加入合唱，片尾再加一曲二姊憶先父的款款情深，一部台灣傳統家庭倫理悲喜劇，卻隱約投射史詩傳奇的格局，儼然大片風範。

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箇中奧妙，在於本片嫡傳台灣電影史台語片影歌傳統，且主題曲並非插曲形式，而是由主角自行唱出，自況心境，已具備台語音樂片的樣態，這是我認為極有潛力的本土劇種，充分展示台語文化，洋溢台式風情，十足情緒張力。魏德聖導演的創新本土音樂片《52赫茲我愛你》，如果加入幾首主打台語歌曲，票房大概增加至少一個億！

另外，本片家族三代故事，第一代講台語，第二代則和第一代講台語，彼此之間講華語，和第三代也講華語，如實彰顯台灣社會實況，是語言寫實主義，也是在地語言復興的警示標記。

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）

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