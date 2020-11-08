藍色電影夢》孤味：大珠小珠落心盤

「人生若無悔，那該多無趣啊。」《一代宗師》中看盡人世滄桑的宮二小姐，在香港重逢老情人葉問時，分享了這句心底話，《孤味》中的陳淑芳拿著麥克風唱著自己的愛歌時，心頭是悔還是不悔？是恨還是不恨？

陳淑芳在《孤味》裡的百人宴開口唱歌，自嘲歌藝不好怕嚇跑觀眾。（威視提供）

藍祖蔚

《孤味》是一部探討「放手」的電影。

放手的反意詞包括了牽手及經手。

沒有牽手，就不煩放手，一旦牽手，就得與子偕老？還是可以一走了之？還是就算百般不甘，終究由不得你不放？

經手大致相同，人生事業熟就生巧，終成一霸時，誰又捨得放手？放或不放之間，不起風雨，就生幽怨。

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《孤味》劇照。（威視提供）

不想放手的是陳淑芳飾演的林秀英，一位從路邊蝦捲賣成南台名店的大掌櫃，即使交棒給了小女兒佳佳（孫可芳飾），遇上自己的70古稀壽宴，還是早早就上了市場，辦妥一切食材，後知後覺的佳佳因此險些就和母親翻臉。

這場開場戲說明了三件事：首先，林秀英的生命劇本，不勞別人費心費神，一切都要親手掌舵，因為她的成功來自堅持；其次，隨著劇情看下去，才知道她的頑固，來自她受過太多委屈，尤其是那位負心男人，因為即使到了古稀宴，也不讓妳好過，也要來攪局；最後，強勢如她，卻未能讓女兒都站在她身旁，守著同條陣線，可以同行，卻不同步；既不同聲，又不同心。

《孤味》其實就是當代女性的混聲合唱：這位女人，她的四個女兒和一位孫女，她的情敵，還有那些叫不出名字的姐妹淘，眾聲喧譁地唱亮了那場男性崩毀的告別式。

陳淑芳在《孤味》飾演母親一角。（威視提供）

愛情、婚姻與權力同時存在。娶了望族世家的女兒，卻一事無成，自卑男人因此出走（或者放逐）另尋安慰，棄婦始終不願簽字離婚，甚至一度短暫留住男人時還又懷孕生了老四。

是的，不肯放手，是癡，也是倔，一直熬到了最末的攤牌時刻，她始終還是被傳統與面子綑住的困獸。

不放手，天下不會有贏家，她就算退居天涯一隅，也未必是輸家，險敗也好，或者慘勝，終究都不致輸到脫褲。這份人生輸贏計較，就是《孤味》的論述核心，而且與其他女角的「放手」變奏曲，共同激盪出振幅不一的同心圓。

謝盈萱（中）和徐若瑄在《孤味》演姊妹。（威視提供）

《孤味》的英文片名叫做《Little Big Women》，導演許承傑對於人生輕重的拿捏註記都極纖細，不管是小女人的小或者大女性的大都有不落俗套的描述，過不去的坎，參不透的結，都極易引發共鳴。大女兒阿青（謝盈萱）一如她的父親追逐自由，不想安定落錨（生命中的男人與癌症都會不時復發）；二女兒阿瑜（徐若瑄）一如她的母親，外表爭強好勝，內心卻有千千結（對婚姻沒把握，對女兒沒掌握）；小女兒佳佳（孫可芳）則被家族陰影困住，只有她努力搭橋，牽繫父親，然而過去的事像迷霧，未來的事也看不到天晴。表面上，這三位女孩都在複刻父母親的性格與悲劇（那是刻在DNA中的本命），事實上，也各自走著自己的路，想要耍脫宿命的陰影糾纏，有三分先人影子，有七分自身選擇，萬般跌宕，幾千迴轉，才能唱出音域有高有低的混聲合唱。

張鈞甯表示一踏進《孤味》片場便感受到濃濃家的溫度，走戲時已鼻酸。（威視提供）

在這個父親缺席，卻又若隱若現，只能以母親做同心圓的家庭中，另外有兩個異聲：早早就過繼別人家的阿眉（張鈞甯），換了姓，也換了屋簷，血緣依舊，情份早淡，只能靈前一拜，走過昔日貧窮時光的女性悲歌，讓家與家人的意義得著更多發酵空間；冷眼旁觀大女人鬥嘴鬧心又鬥法的小澄（陳姸霏），面對著阿姨與姨丈用陳昇「風箏」的歌詞「貪玩又自由的風箏」與「如果有一天迷失風中 ／帶我回到你的懷中」的嘴上較勁時，輕輕用一句「誰是陳昇啊？」，大大揶揄了世代落差的鴻溝。全片不時浮現著這類靈光閃動，都倍添觀賞趣味。

更吊詭的則在於情敵的同心圓世界。人生相爭，必有得失，計算得失，必有計較。你會在意情敵的容貌？財富？青春？還是那種群體相挺的義氣？那種讓情人安心歡暢的相伴指數？大珠小珠落心盤，那種一任階前、點滴到天明的滴滴落落，就是人生愁苦的淵藪。

陳淑芳的情感縱深在「情敵」丁寧現身之後，有了明白標靶，從眼神到卡位，從歎息到不甘，才下眉頭又上心頭的千迴百轉，無疑就是失去戰場的敗戰將軍最難忘情的揪心折磨，從恩情到絕情，一路吃了敗仗的她，不想輸掉最後戰役，卻又在丁寧的隱忍退讓中，頓悟緊繃的得不到真心，放鬆的才能讓人放心，得著了放手才能自由飛的最後覺悟。陳淑芳的緊，丁寧的放，不僅是個性，也是探戈得能成舞的關鍵。

《孤味》丁寧。（威視提供）

坦白說，這款戲劇轉折，雖然委婉曲折，起伏不斷，卻不脫通俗劇的陳腔，然而，導演許承傑卻也總能即時在窠臼崖邊勒馬，《孤味》最精彩的戲分既在於陳淑芳一定要逐一翻過舊日情書和照片，再炸一回蝦捲，重新檢視了糾纏自家一生的幸福與虛幻，才願意簽名；也在於謝盈萱明知吸菸有害，狂戀癡愛終必稀淡質變，卻從不放棄做那隻撲火飛蛾的任性。

是的，人生唯有任性，才能成就孤味。蝦捲如此，愛情亦然。

本文經授權轉載自藍色電影夢 孤味：大珠小珠落心盤

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