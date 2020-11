自由限時批》川麻辣vs拜鴛鴦

杭東

有人形容川普抗中是端麻辣鍋,讓北京疲於奔命;而拜登將採取的鴛鴦鍋,軍事麻辣,經貿外交溫吞水,紅蘿蔔和棒子交叉運用,逼中共就範國際規則,看來算是高招,但對反覆無常的習「帝」未必管用。

所謂道高一尺,魔高一丈。拜登新團隊多為華府「建制派」菁英,也多為過去歐巴馬團隊要員,有對應中共的經驗,行事縝密穩重,比較「書生」,但遇上善變心惡又狠毒的中共「大騙子」,花招百出,反易上當中計。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)資深亞洲事務顧問葛來儀(Bonnie Glaser)近日就直言,拜登團隊應提防自身因為與中國之間的「正式對話」(話術),而陷入困境,「過程說得頭頭是道,卻未拿出成果,中國人在這方面可是高手(The Chinese are masters at emphasizing process over outcomes)。」

此反不及川普的不按牌理,隨時出狠招,常讓中共招架不住,還得隨時提心吊膽,防猝不及防,却成了「紅色剋星」!即使川普不到二個月就要下台,但仍讓北京寢食難安,更怕有「極樂」的「大驚奇」!

若不以人廢言,拜登團隊何妨借鏡川普對應中共强悍可取之處,加上自己團隊的歷練有為,相互揉融,可相得益彰。(歐新社,本報合成)

現光是制裁貿易清單,由31家累計89家,就搞得暈頭轉向,損失慘重。《路透》就報導,川普政府即將宣布89家與軍方有關的中國企業清單,限制其購買美國商品和技術,當中包括中國商用飛機有限公司(簡稱「中國商飛」),便重創中國發展自主民航客機的計畫。還有突派印太軍事情報高階人士神祕來台,便搞得中共緊張兮兮,頻崩潰發言,不難想見。

而據《路透》報導,拜登24日召開記者會,介紹他的外交和國安團隊,包括接任國務卿的布林肯(Antony Blinken)、出任白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、將擔任首位女性國家情報首長(DNI)海恩斯(Avril Haines)、出任首位拉丁裔國土安全部部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)、將出任總統氣候變遷特使的凱瑞(John Kerry)等,並表示將會揚棄現任總統川普奉行的「美國優先」(America First)單邊主義,強化與盟友間的關係,讓美國重新扮演全球領導角色。

拜登說,「這支團隊反映了一個事實,美國回來了,準備領導世界,而非退縮;準備與我們的敵人對抗,而非排斥我們的盟友,準備好為了價值挺身而出。」

不過,一向討厭川普的《紐約時報》,今天却潑了拜登冷水。刊出該報北京分社社長Steven Lee Myers,和上海分社社長Keith Bradsher的分析文章,直指習近平積極推動的「中國特色」全球化,就是讓世界遵守「中國規則」!此和拜登的想法,大相逕庭。

他們舉例,像澳洲今年春天敢於呼籲對武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)病毒的來源進行調查後,北京開始一個個地悄悄禁止從澳洲進口商品:煤炭、葡萄酒、大麥、棉花,均有違自由貿易準則。

然後在本(11)月,在沒有任何明確解釋的情況下,中國將價值300萬美元的澳洲大龍蝦,耽擱在上海海關直到龍蝦死亡。

儘管如此,澳洲還是和14個亞洲國家一起剛剛簽署了一份由中國牽頭的RCEP區域新自由貿易協議。這份協議覆蓋了全球近三分之一的人口和產出,鞏固了中國作為亞洲經濟和外交大國的主導地位。

這就是「中國特色的全球化」!即北京一邊推動中國對世界開放,一邊採取越來越咄咄逼人,有時甚至是懲罰性的政策,迫使他國按「中國規則」行事。

所謂「中國特色」,其實來自「中國特色的社會主義(Socialism with Chinese Characteristics)源頭。就是中國共產黨和中華人民共和國在改革開放後所提倡的一種意識形態,包含政治、經濟、思想文化、社會建設與生態保護等內容。

中國共產黨認為,中國特色社會主義是在捍衛其一黨專政地位和馬克思列寧主義、毛澤東思想的指導思想下,引入了西方資本主義的部分市場經濟概念,最本質的特徵為中國共產黨領導的官方指導思想。

澳洲國立大學(Australian National University)編輯《中國的故事》(China Story)部落格的研究員姜雲說:「在有利於自身利益時,中國想遵守國際規則和準則,但也會為滿足自身的需要無視這些規則和準則。」

像習政權在利用川普總統大選失敗後的政治混亂,大力反擊川普及其政府,恢復北京在全球舞台上的信心,即為例子,而此亦加劇了即將上任的拜登政府面臨的中共挑戰。

在過去一週的一系列講話中,習近平便闡述了他想看到的世界新秩序,同時明確地為全球關係運作設定的條件。例如在重要的區域論壇亞太經濟合作組織(APEC)年度峰會上重申,中國不想單幹,不想讓本國經濟與世界「脫鉤」。中國堅持開放政策,將「積極地推動建立更加公平合理的國際經濟治理體系」。他更在出席G20領導人峰會時,為他提高中國經濟自給自足度的新戰略進行了辯護,稱這有利於全球經濟。

自美國大選日以來,川普政府已禁止美國人投資有軍方背景的中國企業,對在打壓香港方面的中國官員施加了更多的制裁,並與北京宣稱擁有主權的民主台灣進行了更多的接觸。

美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)最近就說,各國現在面臨著「一邊是野蠻,一邊是自由」的選擇。「我們已讓各國意識到了來自這個馬列主義怪物的威脅」。川普讓美國單幹的做法,給了中國一個把自己塑造為全球化捍衛者的機會,不僅利用美國的政治混亂,也在修復新冠疫情給中國形象造成的損害,尤其是在歐洲。

中國商務部最近猶指「美國還處於選舉的混亂中,中國正在形成全球最大規模的貿易協定。」官媒也呼應了這種說法,將中國標榜為全球秩序的捍衛者。中國環球電視網英語頻道的一篇評論文章,還直言不諱地警告說,那些與中國切斷關係的人「很可能最終被擋在世界經濟重心之外」。

更批評由澳洲與美國、英國、紐西蘭和加拿大組成的「五眼聯盟」(Five Eyes nations)所發表的聯合聲明,呼籲北京改變最近取消香港民主派議員資格的做法。

接著,北京就開始禁止從澳洲進口煤炭等產品。還將各式各樣的澳洲出口商品作為打擊目標,而不給任何正式解釋。足見中共的鴨霸!

據《美國之音》報導,美國國務院政策規劃辦公室發表一份針對中共的研究報告,十分中肯。並分成中國構成的挑戰、中國的行為、中國行為的思想根源、中國的脆弱性以及確保自由等5部分,且列出10大抗中任務。 其一就是須保持世界上最強大的軍事力量。加強以規則為基礎的國際秩序。與中國合作,須適當時約束北京,更須讓美國人了解,中國共產黨的挑戰。可說是鞭辟入裏,繼「肯楠文件」後,又一警世著述,值得拜登團隊借鏡。

該報告也指出,儘管中國共產黨對中國公民實行專制統治,並且對世界各地的自由構成威脅,但在中共的領導下,中國仍然存在各種脆弱性,須對症下藥。

而《紐約時報》在24日報導亦反映拜登的上任,所引發台灣人的焦慮。

《紐時》報導表示,現任總統川普近年對中國態度強悍,直到最近任期尾聲仍祭出不少反中政策,還大幅增加對台軍售、接連派高官訪台、舉辦經濟會談等強化與台灣關係,藉此削弱、對抗北京。《紐時》直言,川普的大膽作為在台灣吸引大批忠實支持者,而現在眼看拜登即將上任,自引發了台灣人的焦慮。

儘管拜登1979年擔任參議員時支持《台灣關係法》,也曾投書媒體聲稱「美國沒義務協防台灣」,又曾協助中國加入世界貿易組織(WTO)等國際組織,擴大了北京的經濟實力與全球影響力,過去拜登被認為親中立場較鮮明,上任後的對中政策是否將延續川普政府的強硬?亦或是改變為溫和態度?都格外引人關注。

復次,《紐時》報導中提及,拜登這次競選時鮮少提及對台議題,只說過美國應該要對中國強硬,還形容中國國家主席習近平是「暴徒」,23日宣布重要內閣人事中,內定國務卿布林肯(Antony Blinken)也已與台灣駐美代表蕭美琴通過電話,準國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)過去曾率團訪台並晉見蔡英文總統,即使一切似乎是要表現出強化對台關係的決心,但拜登在台灣人眼中仍不被看好。

《紐時》指出,中國在國際舞台上各種咄咄逼人行為早已引起不少國家強烈不滿,拜登將面臨「加強對台關係」、「對抗中國」的跨黨派壓力,其過渡政府團隊的一名官員特別發布聲明強調拜登認同美國必須跨黨派、有原則地大力支持台灣。

就連英國《經濟學人》雜誌也報導,儘管北京近來祭出多項利多,吸引台灣企業赴中投資,但台灣與中國建立的商業關係已一去不復返,主要原因有三:美中貿易戰等地緣政治因素;中國對自家企業的保護,使台企難以競爭;台籍幹部赴中國管理工廠的意願出現世代改變。

報導說,近6年台灣西進金額降逾5成,而北京許多惠台誘因迄今,仍成效不彰。從2015年以來,台企不願前往中國投資,每十個在中國有工廠的台企老闆中就有4人表示,已經或將會把產能轉至其他地方,主要是東南亞。

再者,中共專制政權所特有的劣勢,還包括中國特有的脆弱性;例如經濟不穩定、人口結構失衡、環境惡化、持續的腐敗、對少數民族和宗教群體的壓迫,對中國14億人進行監督、審查和洗腦的巨大開支;把黨控制的軍隊與人民分開,以及國際社會對中國共產黨藐視人類生命、漠視他國福祉、無視國際規範和義務的憤怒日益高漲,特別是在武漢爆發的新冠病毒大流行病給全世界帶來了疾病、死亡和社會與經濟破壞之後,討厭中共,已成一股世潮!

旅居英國的中國流亡作家馬建就批評,中共大外宣的本質是文化鬥爭,西方媒體應為防線,一旦失守,世界將看不到真正的新疆、西藏、香港等問題,「習近平的『紅色帝國夢』正在向我們走來」!

若不以人廢言,拜登團隊何妨借鏡川普對應中共强悍可取之處,加上自己團隊的歷練有為,相互揉融,可相得益彰,將有助美國重新領導世界和平繁榮!

