神楽坂週記》寫給所有人的紅白機軟體簡史（四）

近年的迷你主機復刻風潮，再度讓許多一度遠離電玩世界的人們有機會以更簡便、現代的方式重溫這些童年經典，也讓這些古老的軟體資產重獲商業價值。紅白機時代，其實還遠遠沒有結束。

神楽坂雯麗

續上篇

雖然從1983年發售以來，紅白機的王者地位已經確立不搖，但更新、更強大的對手已經在地平線彼端出現了；大家開始會聽聞某同學或朋友已經出社會工作的表哥，或是早有經濟能力的舅舅，擁有聽起來強大，卻也無比陌生的PC-Engine或Mega Drive主機，只有在節日時，或許運氣好，能驚訝地欣賞到由CD-ROM2播放的華麗動畫與CD音樂。但在這偶然的一瞥之外，紅白機依然是屬於我們這些小學生的日常，大家口耳相傳《魂斗羅》的30人經典密技，其傳播速率絲毫不遜於網路時代；紅白機似乎現在是，將來也會是完全玩不膩的。

NEC的PC-Engine主機，嘗試將多媒體與個人電腦的Know-How應用在家用遊戲機上，推出的版本之多令人咋舌。（網路）

SEGA的Mega-Drive，將日系家用主機再次帶入16位元時代，也是SEGA最成功的一台電玩主機。（網路）

1990年11月20日，在不斷的延期之後，超級任天堂終於面市，較其實質上的同級競爭對手PC-Engine與Mega Drive晚了近兩三年。但其實在超任時代前期，它最強大的競爭者其實是已經存在於市面上的千百萬台紅白機，在競爭玩家的時間與注意力時，主機功能強大只是加分，卻未必是全方位的優勢。

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紅白機的「正統繼承者」超級任天堂。（網路）

而在這段期間，紅白機上的「熱門軟體」與「爛遊戲」之間的界線，已經再清楚不過了。與紅白機一起成長至今的玩家們，對於遊戲好壞的鑑別力，隨著年齡、經驗增長，還有遊戲刊物、媒體的發達成熟，被鍛鍊得越來越精準。雖然在紅白機上依然有著像《勇者鬥惡龍Ⅳ》或《太空戰士Ⅲ》這樣的話題大作，而尚有體力的第三方廠商，例如BANDAI，也還在紅白機上摸索可能的嶄新玩法——結合條碼與卡片戰鬥RPG，以《七龍珠Z》、《鋼彈》等知名角色作品為後盾的「DATACH」讀卡機，就是一個絕佳的例子。

然而此時，為紅白機提供遊戲的第三方軟體商也已經超過了一百家。十年來任天堂曾經苦心設計的各種軟體品質控管機制，至此已經幾乎破產。已經到了需要對這些第三方軟體商重新洗牌，重整將要成為超級任天堂後盾的軟體供應者的時候了。

然而正如前述，王者是不會輕易讓出寶座的，即使是面對同一家公司的後繼產品也是如此。到超級任天堂發售後的1994年，紅白機才推出了最後一款（官方正式授權發行的）遊戲《高橋名人冒險島Ⅳ》，而這之前的三、四年間，始終處於超級任天堂、PC-Engine與Mega Drive新世代三強夾攻陰影下的紅白機，雖然不再如八〇年代後半般一年推出多達近一百六十款遊戲，但也細水長流，斷斷續續地有新作推出。

紅白機最後的正式授權發行軟體《高橋名人冒險島Ⅳ》，當時並不太受市場重視，今日卻因為其紀念意義及發行量而成為高價收藏對象之一。（網路）

諸如將磁碟片版遊戲ROM卡帶化的《薩爾達傳說1》、《烏帕王子》以及《惡魔城》等等末期卡帶遊戲，由於當時市場注目度不高，出貨、流通量也小，在經過多年後的今日，反而物以稀為貴，成了收藏家爭相高價蒐購的稀有珍品。

由磁碟機遊戲改版而來的《薩爾達傳說1》在紅白機末期卡匣中算是能見度較高的。（網路）

即使不再推出新遊戲了，任天堂還是繼續生產紅白機。1993年改版，具備AV端子輸出能力並簡化機構的「NEW FAMICOM」，在整個PS、SS與N64世代的九〇年代後期，依然繼續販售（但在台灣，因為相容機多如牛毛，這台「新版」紅白機能見度非常有限）；直到十年後的2003年，任天堂以零件調度困難為由，才終止了這條前後兩個版本，長達二十年的生產線與保固維修服務。當時已經是PS2、XBox與Game Cube蔚為主流的時代，任天堂紅白機與其後繼機種（還有脆弱且不幸的磁碟系統），終於正式退出了歷史舞台。

具備AV端子輸出能力並簡化機構的「NEW FAMICOM」。在台灣，因為相容機多如牛毛，加上玩家目光轉向PS、SS等次世代主機，這台「新版」紅白機能見度非常有限。（網路）

但是，這「退休」只是從當時任天堂的觀點而言。除了上千萬台的正廠主機外，全世界還有不計其數的新、舊FC相容機流通著。三十年前所誕生的紅白機軟體資源，現在也依然以大量中古卡帶、知名系列大作的續作、新世代主機的虛擬平台遊戲⋯⋯等各種形式，發揮著價值。甚至於在任天堂目光所不及的地方，依然有人設計、製造著「新的（非授權）紅白機遊戲」。而近年的迷你主機復刻風潮，更再度讓許多一度遠離電玩世界的人們有機會以更簡便、現代的方式重溫這些童年經典，也讓這些古老的軟體資產重獲商業價值。

2010年代後期，迷你紅白機（右）的出現掀起了一股「迷你復刻」潮，再次印證了老主機的魅力並未隨時光消退。（作者提供）

筆者因此相信，即使到了22世紀的百年後，依然會有人玩著這些來自1980年代的數位遺產，並且就跟三十年來的我們一樣樂在其中。

紅白機時代，其實還遠遠沒有結束。

（完）

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