自由限時批》川普制壓奏效！

杭東

不論川普能否續任，但只要他在任一天，就會動腦整治中共，設下未來都難以跨越的經貿、軍事障礙，讓北京疲於奔命，耗盡國力，成效不惡！難怪拜登都說，「在明年1月20日前，美國只有一位總統」，「樂」觀其成！

顯然，美國抗中共大格局已成。只要看美國人失業或領疫情補助金，痛恨「武漢病毒」，溢於言表！據今天最新統計，全球約5千5百多萬人確診，死亡133萬人。美國仍是疫情最嚴重國家，累計24萬7229人病故、1120萬6054例確診，約424萬4811人已康復。對中共究責聲浪仍有增未減！

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偏偏北京誤判情勢，掀DQ香港議員問題，測試美方壓力，讓華府使出懲罰中港官員及31軍工科技公司，現又換任力挺川普的國際貿易律師史都華（Corey Stewart）出任商務部高階，持續制壓，損失將更加慘重，對內外困窘負債累累的中國經濟，更是雪上加霜！

復因美國務卿龐皮歐向國際放大「台灣不是中國一部分」聲量，比台灣奔走數十年呼籲還更有效，讓國際社會如應斯響，使中共跳脚不已。反遷怒台灣，頻軍機擾台洩恨，猶要大搞軍演。

詎料，此舉正中美方下懷，反派各類威懾轟炸機或偵察機，不斷低飛掠過東海、台灣西南上空領域、南海等，形成固定的「國際自由航行識別區」，不僅讓中共無法越雷池一步，且劍指北京、上海、廣東沿海等政經大都會，及軍事基地，成為美軍可控可制的範圍。

「馬拉巴爾 2020」海上聯合演習進入第二階段，4國海軍在北阿拉伯海演練，印、美雙航艦編隊演習畫面震撼曝光。（美聯社）

事實上，美方除軍售外，軍事挺台亦不遺餘力。像近日美軍無人機部隊在進行演習時，部隊人員佩戴的臂章上出現了紅色中國地圖剪影，上面有著MQ-9死神的機身和拿着鐮刀的骷髏死神，視中共為假想敵的意味濃厚。而美軍也早在1996台海危機協防台灣後，海軍亦有1款繡「Taiwan R.O.C」的臂章。

同時，美方現又破天荒大修珍珠港基地，並針對中共近日軍演，更延續甫結束的「利劍」軍演。

由印度、美、澳及日本的海上部隊今起在北阿拉伯海，進行第二階段馬拉巴爾海上聯合演習。印度國防部指出，2020年馬拉巴爾演習（Malabar 2020）「突顯這4個活躍民主國家在海事議題的觀點更趨一致」。而美日印澳組成稱為「四方安全對話」（Quad）的非正式團體，這是4國第二度參與此等規模的聯合軍演。第一階段馬拉巴爾演習已於11月3日至6日期間在孟加拉灣舉行。第二階段則由印度海軍維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）航空母艦戰鬥群，以及美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航艦打擊群為中心的任務行動。澳洲海軍巡防艦巴拉瑞特號（HMAS Ballarat）、日本「村雨號」（JS Murasame）護衛艦、多艘潛艦及飛機也參加這次演習。

據美軍獨立報紙《星條旗報》報導，二戰結束以來，美軍將首度在珍珠港大興土木，並將新建一座用於新型潛艦維護的乾船塢，以及一座大型生產廠房。其矛頭對準北京，意義自是頗不尋常。

而今中共的政經情況也類似當年解體的蘇聯，地方政府以及國營企業的債，是逐步累積到上層，已十分嚴重，又要「槍桿子」窮兵黷武，「錢袋子」又空，光搶奪馬雲等電商、企業大亨的資產，仍不足以彌補財政和金融的空虛！而現金外匯存底又將見底，經濟靠債務支撐，國庫形同中空，對外的「虛張聲勢」，亦將後繼無力，加上川普的軍經科技持續制壓，崩解是遲早的事！

例如中共大舉補貼半導體產業，却導致眾多爛尾項目出現，其中包括被稱為「千億晶片大騙局」的武漢弘芯。目前已被武漢地方政府接管，前景仍不明朗。

中媒《電子工程專輯》16日就報導，號稱投資1280億元人民幣的武漢弘芯，在今年8月爆出資金缺口後，被揭發該項目實為騙取政府補助的詐騙計畫，武漢市東西湖區人民政府也曾發布報告指出，武漢弘芯存在「較大資金缺口，隨時面臨資金鍊斷裂導致項目停滯的風險」。

由此可見，中共經濟的敗象顯著，還對外到處拐騙，連美國和澳洲的研究都指，中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），其直接經濟利益無法抵銷美中貿易戰對中國經濟的衝擊。可見一斑。

而中方部分專家却誤導大衆，認RCEP將成為中國重要的貿易戰略儲備，全方位提升中國國內生產毛額（GDP）、進出口、投資等，其中紡織服裝、輕工業最受惠。

然則，華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）研究人員發現，若美中緊張持續，2030年RCEP僅增加中國實質GDP0.4％，貿易戰卻將折損其GDP1.1％；澳洲昆士蘭大學與印尼財政部2019年共同進行的研究則估計，2030年RCEP將提振中國GDP0.08％，貿易戰將削減其GDP0.32％。

概括來說，RCEP根夲無法抵銷貿易戰的傷害，以及對手協議「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）引發的貿易轉移，尤其是輕工業與先進製造業。由於美國和印度均未加入CPTPP和RCEP，但若拜登明年一月入主白宮，將可能重啟川普宣布退出的CPTPP，這也同樣將會約束RCEP的實施效果，亦即美中關係仍是關鍵變數。

是以，中共在軍經危機四伏，左支右絀的困境下，加上川普的連續性重擊，到最後的「大驚奇」，習大大能否承擔是一大嚴峻考驗！况且川普有7千2百萬選民支持，和拜登平分秋色，共和黨控制的參議院握有外交和重要人事審核權，即便「川規」拜登未必照單全收，然「制中」政策朝野一致，已不可逆轉！川普今「扎根」的「制中」作為，屆時自必開花結果！

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