健康醫療網》國中生打球吃蘿蔔乾 針灸撥筋三天後速回球場

針灸治療原理相同，楊龍駿醫師說，「以針灸深入筋結點，比徒手按壓更深入，撥開之後恢復更快，不只一般擦挫傷，連術後的疤痕、肩頸僵硬等都可以處理，療效會優於傳統治療。」

（健康醫療網提供）

一名國二男生，右手食指因打籃球造成手指挫傷「吃蘿蔔乾」，手指關節腫痛，爸爸帶他去照X光，確定骨骼沒問題，醫師叮囑「需要固定關節，休養至少三個月」，但兩周後他要參加球賽，身為主力前鋒不能缺席，非常著急。所幸求助中西醫整合針灸特別門診的楊龍駿醫師，醫師以針灸針在傷處近端與遠端撥筋，幾分鐘內關節便消腫可彎曲、止痛，三天後病患就可以開始練球準備比賽了。

手指挫傷 西醫：冰敷後固定休養一個月

一般針對手指挫傷的急性症狀，西醫會建議冰敷消腫、照X光確定骨頭、關節有無損傷，再固定休養，依嚴重程度需休息一至三個月。不過楊龍駿醫師表示，長時間固定患處，會使血液循環變差，反而復原較慢。他強調，當筋膜受傷造成血腫，若能以針灸深入筋結點撥開、放鬆筋膜，當下就可以消腫、止痛，尚未走出診間前就會感到效果。

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筋膜包覆全身 傳遞速度為神經3倍

筋膜是西醫解剖學的名詞，代表廣泛分布在全身的骨骼、肌肉、皮膚與內臟的精密組織，構成包覆全身的筋膜網絡系統，能夠維持身體運動及內臟功能的平衡，像保鮮膜一般包覆在肌肉組織上。

楊龍駿醫師說明，筋膜張力的傳遞速度很快，是神經系統的3倍，因此肌肉筋膜的理論（myofacia）應用在臨床治療上通常都能夠獲得極快速且明顯的療效。

楊龍駿醫師（健康醫療網提供）

筋膜局部受傷 循環暫停造成組織腫脹

受到外力撞擊，筋膜局部受傷時，淋巴、血液循環會暫停，造成組織發炎腫脹，若長久固定不移動時，發炎物質無法快速代謝，範圍甚至會擴大。楊龍駿醫師解釋，一般人扭到腳、擦挫傷、撞傷，或運動傷害，會尋找專業復健科醫師，或物理治療師施以徒手治療，將筋膜鬆解開，讓循環變好以便代謝發炎組織，再搭配消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑，來回幾次便會痊癒。

針灸深入筋膜放鬆 較徒手放鬆快又有效

針灸治療原理相同，楊龍駿醫師說，「以針灸深入筋結點，比徒手按壓更深入，撥開之後恢復更快，不只一般擦挫傷，連術後的疤痕、肩頸僵硬等都可以處理，療效會優於傳統治療。」且在急性期的當下處理效果最好，若是長期慢性疼痛，只要找出原因癥結點，仍然能獲得快速地療效。

楊醫師進一步解釋，由於筋膜遍佈全身，因此身體特定區域因外力造成筋膜受損，有可能會傳遞到遠處產生疼痛。在治療傷科時，往往痛點不一定是問題點，因此長期慢性疼痛治療時程較長。他舉例，「頭痛有可能是足底的問題牽引，頭痛醫頭通常是徒勞無功的，應該針對足底治療才可能根治。」

雖然針灸肌膜療效極優，他也提醒，當患處有傷口時、發炎時不宜進行。

圖為情境照，人物與本文無關！（資料照）

推拿完不應僵硬疼痛 小心傷更重

楊龍駿醫師也提到，坊間許多推拿師傅、國術館也號稱撥筋療傷，但本體上有很大的差異，「撥筋並不是以巨大的外力拉扯傷處，應該是輕柔的處理，當下不應有劇烈的痛感。」若民眾推拿完反而更痛、更僵硬，那就不是好現象。

另外，近期筋膜按摩槍相當流行，楊龍駿醫師呼籲，民眾不要針對單點大力使用，在不瞭解筋膜構造的情況下，擅用可能受傷，不得不慎。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 國中生打球吃蘿蔔乾 針灸撥筋三天後速回球場

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