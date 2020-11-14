自由限時批》習大大看刀！

李全無

川普現對連任的成敗已無懸念，正磨刀霍霍，在明年一月前，要讓習大大傷筋斷骨，以創造震撼國際的更大驚奇。由此亦不難看出，川普痛恨中共至極（特別是介入大選）。外媒報導十分詳盡。例如前紐西蘭行動黨副主席特雷弗‧勞登（Trevor Loudon）近日就在美國華府「應對中共當前危險委員會」研討會上指出，在美國的親共團體，已建立了龐大的選民登記網絡，以拉攏數萬、數十萬選民投票給拜登，企圖翻轉各州投票結果，左右美國大選。

他表示，中領館和「華人進步會」勢力，明顯涉入美國大選。勞登也是研究馬克思主義激進活動和恐怖組織的專家，所言當亦是有所本的。如果看莫斯科普丁好整以暇，作壁上觀，川普近來復頻調整鷹派重要人事，包括五角大廈和國安等部門，又祭出「國家緊急狀態」法，以便利行事，不難看出，做好法理輿論戰的準備，揮刀北京，則更是師出有名，名正言順。

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川普政府於12日突發佈題為〈給眾議院議長和參議院主席的信〉，信中提及：宣佈國家進入「緊急狀態」，以應對中共利用資本對美國的各種威脅和滲透，並談到中共大規模殺傷性武器對美國的危害。內容係完全按照美國法律規定授權給總統的權力頒佈的行政命令；文中直言中共威脅美國安全，中共猶利用美國開發危險武器，開展惡意網路行動，軍民融合專案等，並用資產證券化，籌措資金發展中共國軍事實力。

川普已授權財政部部長與國務卿，國防部長，國家情報局局長以及其他適當的行政部門和機構負責人共同協商；而制裁的實體清單由美國國防部和財政部列出；該命令為「緊急狀態」下的行政命令，被制裁實體無法通過法律訴訟予以申訴，該行政命令將直接越過國會等部門直接生效。

川普近來調整鷹派重要人事，包括五角大廈和國安等部門，又祭出「國家緊急狀態」法，以便利行事，不難看出，做好法理輿論戰的準備，揮刀北京，則更是師出有名，名正言順。（AP）

果不其然，就已連揮數刀，刀刀入骨。例如美國國務院就香港特區政府，引用中國全國人民代表大會常務委員會的決定，以「國家安全」之名DQ（拔除）立法會泛民主派四名議員席位，並引發民主派議員14人總辭後，9日便宣布，制裁涉及港區國安法，包括北京駐港國安公署副署長李江舟、中國港澳辦副主任鄧中華、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙與高級警司李桂華等人。

美國國務卿龐皮歐又隨即發聲明表示，依據美國總統川普先前頒布的行政命令，制裁李江舟、鄧中華、劉賜蕙與李桂華等4名中港官員。上述官員涉及港區國安法施行，威脅香港和平、安全與自治。此為繼美國財政部今年8月的制裁後，又一波的懲罰措施。當時制裁就已包括香港特首林鄭月娥及「習家軍」的港澳辦主任夏寶龍，還有律政司長鄭若驊、保安局長李家超、政制及內地事務局長曾國衛、警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、香港國安委員會秘書長陳國基，以及中國港澳辦主任副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐港國安公署署長鄭雁雄等。今連英國政府也將跟進。

據《衛報》報導， 英國外交部長拉布（Dominic Raab）12日就直斥北京此舉再度違反《中英聯合聲明》，再次違背諾言，破壞香港高度自治，明顯違反具有法律約束力的《中英聯合聲明》，將謹慎考慮對中國和香港的官員實施制裁。

香港末代總督彭定康13日在和壹傳媒創辦人黎智英視訊對談時，便直言這次事件已充分證明世界不能再相信中共，各國必須明確提出反制，合作對抗中國。

彭定康表示，香港做為一個開放社會，囊括了所有讓中共懼怕的元素，從憲制發展、公民社會、法治、記載歷史方式、言論自由、新聞自由等等，所有在香港原有的東西，都被視為對他們掌權的「生存威脅」，因此才會極力打壓。

彭定康更說，在香港發生的事。只是北京威脅的冰山一角，他直言，中共是對所有民主和開放社會的威脅。如果想要阻止中國改變西方民主國家價值觀，其中一種作法，便是大力支持那些仍在香港勇敢抗爭的人們。

彭定康並痛斥習近平「不自量力」，挑釁美國、印度、日本、澳洲、加拿大等國家，還鼓勵各地的中國大使採取戰狼外交，致使國際反中情緒高漲。他呼籲各國要抵制中國的惡劣表現，須合作對抗中國，挺身支持所有遭中國杯葛的國家或地方。

而美國國務院首席中國政策顧問余茂春近日亦表示，中共在香港實施國安法，已使美國意識到香港的一國兩制是「名存實亡」。美國對台政策「當然有重新考慮」的必要。他在接受「自由亞洲電台」專訪表示，香港不單純是美中兩國的角力點，香港問題反映的是「中國和整個世界的對立」。余茂春也提到，現在台灣是民主的榜樣、是華人社區的光輝典範，所以保護台灣已經獲得的自由、民主，實際與美國的立國立場與既定外交方針吻合。余茂春認為，川普政府對華政策的貢獻，是革命性的，不是以「打中國牌」作為爭取其他的戰略目標，而是針對中共制定對中國的政策，將中共當成頭號戰略競爭者。

川普更在今天發布「緊急狀態」下的行政命令，禁止美國企業及個人投資受中國解放軍擁有或控制的中企，包括美國國防部六月和八月公布的31家中共軍方所屬企業，包括中國移動、中國電信、華為、海康威視、浪潮、中國中化、中國核工業、中國航空工業、中國航天科工、中國鐵道建築等。且指中國領導人習近平透過「軍民融合」戰略擴大軍工混合體，「中國正越來越利用美國資本，為其軍事、情報和其他安全機構發展及現代化，提供資源和能力」，這對美國本土和海外部隊構成直接威脅。明年1月11日生效，已投資者須明年11月11日前撤資。

白宮貿易顧問納瓦洛就表示，美國企業資本不應被用來資助製造中共武器，這些武器的目的就是要殺死美國人，並將美軍趕出亞洲，川普就是要制止華爾街這種瘋狂行為。白宮國安顧問歐布萊恩更表示，川普行政命令旨在保護美國投資者，避免無意間為增強中國解放軍和情報機關的能力提供資金；這些中國部門不斷通過網路作戰瞄準美國公民和企業，威脅美國及盟友關鍵基礎設施、經濟與軍事。

川普及鷹派團隊對中共下重手，不只是為符合美國利益和維護國際自由人權法則，更為未來東山再起舖路，讓即便由拜登執政亦難折回的抗中基本格局。像拜登近日與日韓通話強調同盟合作，南韓媒體便指有意「聯日韓抗中」，堪為例子。日本產經新聞台北支局長矢板明夫近日亦說，川普四年以來，不管如何，戳穿了很多中共帝國的邪惡，包括這些政治正確，華爾街的沼澤等等，已經給歷史上留下一個重大的、一個非常重要的足跡了；一定會對今後的世界，有很多很多的正面影響。

談到拜登當選的對台政策，矢板明夫認為美國有兩條路線，一條是川普路線，對應尼克森路線的一個中國，拜登可能會回到尼克森路線，「川普時代攻擊習近平的高壓政策，會逐漸緩和 」，但拜登仍會堅持人權問題，包括香港、新疆，對於台灣，美國仍會堅持守護民主台灣。 至於拜登上台後，一般多認為沒有蜜月期，其防疫能力直接受到考驗。而拜登就任前，美方估計最多增1300萬確診病例、15萬人死亡。由於他先前不斷批評川普的防疫政策，若無法立即做出成績，恐亦會引來批判。

再者，川普2016年就深受「通俄門」事件影響，差點遭受國會彈劾，而拜登家族選前爆發的「通中門」事件，共和黨國會議員肯定會啟動調查，比照「通俄門」辦理，自亦牽制拜登和中共間的關係。

復次，川普對選票的質疑，也會讓共和黨國會議員展開調查，拜登勢必陷入共和黨參議院過半（掌握內閣人事權）的漩渦之中，並避免被扣親中帽子，也與中國保持距離。況川普也拿了7100萬票，象徵「反中牌」仍有相當市場，「拜登不可能忽視」。

顯然，習大大將會先受川普的傷筋斷骨，後仍難避拜登之劫，只有看自己的造化了。

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