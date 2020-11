自由開講》提升台灣華語留學的績效

余伯泉

舉凡世界各國的留學,都需先學該國語言,然後就讀大學。例如留學日本需有N2(大約華測4到5級)日語程度,因此常須先到日本語學校或私立大學別科,通過日語檢定N2後才就讀大學。又如,留學美國需先通過英語測驗,然後就讀大學;若無英語測驗時可採「條件入學」,但條件入學後必須先到校園英語中心密集學習,通過英語測驗後才真正就讀。亦即「先修語言」,「後就讀學位」,先後有別,這是正常留學。華語是全球第2大強勢語言,先修華語,再讀學位,本是正軌。

一、台灣現狀與問題

台灣目前華語留學的現狀是沒有華語程度或華語程度不足,也可「就讀學位」,反正先招進來再說,再來後補華語。條件入學制度也不明朗。「先就讀學位」,「後補華語」,英文成語說put the cart before the horse順序顛倒。

有的大學盡責提供完整的分級華語學分課提升學位生的華語程度;有的大學提供繳費華語課讓學位生自己決定要不要繳費學華語。有的大學施展十八般武藝讓學位生八仙過海學華語,至於教育部產學專班則盡責補助經費,要求第1學期每週密集補華語至少15小時,但大四畢業時也僅要求通過華測2級(日本是入學時就等同要通過華測4到5級)。即便是所謂盡責的大學,大一主要時間在過渡與適應華語,必然降低專業學習的時間,遑論八仙過海。

二、開放「華語生」分散入境,可疏解「學位生」集中入境的壓力

教育部於2020年7月先開放部份國家的外籍學位生入境,8月24日起全面開放所有國家的外籍學位生入境。由於開學在即,沒有華語程度照樣以「學位生」入境,尤其是教育部的產學專班,為了達成招生名額,被迫只能囫圇吞棗搶學生。由於入境時間集中在9月開學至10月,導致全國防疫旅館「一床難求」,防疫住宿費應聲大漲,連個鄉間移工簡易(檢疫)隔間,都要快2000元,不算正常。

這個問題剛好可採「正常留學模式」解決。在正常留學模式,華語留學生可365天分散入境,學華語通過華測後,再申請就讀學位生。亦即學位生一年最多2次入學通常集中於9月,華語留學生是天天分散入境。因此【自由開講】10月14日專文〈疫情期間,CDC如何開放華語留學生入境〉,從八個角度提醒教育部與CDC於11月可開放華語生入境。

但是教育部8月24日全面開放學位生入境後,本應於11月起開放華語生分散入境,持續在台灣累積「學位先修生」,疏解學位生集中入境的壓力。教育部卻遲遲未開放,仍禁止「華語生」入境。

三、儘速開放低風險國家越南與泰國的華語留學生入境

教育部的主要考量是歐美疫情再起,不敢開放。歐美疫情再起,當然不要開放歐美生入境,即便有政府的學華語獎學金仍暫緩入境為宜。

來台華語留學生前5名國家分別是日本、越南、印尼、韓國、泰國。以11月12日的統計,日本的14天平均新增確診數高達999人,印尼更高為3445人,韓國雖只有111人,仍宜暫緩開放入境。

但是越南11月1日起,14天的平均新增確診數僅3.21人至5.64人,泰國11月1日起14天的平均新增確診數僅5.5人至7.93人。中央指揮中心公布的低感染風險國家共14國包括:紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。越南與泰國是低風險國家,且越南與泰國的華語生幾乎就是繼續就讀的學位生,因此呼籲教育部儘速開放越南與泰國華語生入境。開放華語留學生入境是台灣發展正常留學的第一步。

(本文由朝陽科技大學華語中心主任余伯泉主撰。大台中華語聯盟聯署:台中教育大學語教系主任蔡喬育、台中教育大學華語中心主任歐秀慧、靜宜大學華語中心主任黃嘉祿、弘光科技大學推廣中心主任蔣芳如)

