自由限時批》美大選的「中共」因素

辛文

美大選通訊投票在過去並非是大問題，但今年卻紛擾多，多個搖擺州即是，特別引人關注。若深入觀察，仍難脫「中共」因素作祟，而這隻看不見的幕後黑手，根本看不出狠毒模樣，像「斯文」的「大騙子」，殺人不見血，且用「溫水煮青蛙」伎倆烹煮美國，等知道時已噬腹莫及矣。

事實上，美中建交，中共就已滲透全美40多年，無孔不入，亦有如水銀瀉地，腐蝕任何角落，十分恐怖，可說是「全方位」的不擇手段，亦是「全方位」的不斷侵蝕。能說不會介入美大選？諸如蠱惑、利誘，協助作票，及鑽法律漏洞的舞弊等，當是無「惡」不作，這才是CCP的本色。

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據美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）前不久報告，今年上半年僅在芝加哥海關，就查出近2萬個來自中國大陸和香港的假駕照。這些假駕照給中共偽造選票、改變選舉結果提供了方便。中共並通過微信、抖音、駭客等蒐集很多個人信息。有利了解11月3日大選日當天情形，而延遲郵寄選票又給了投放選票的機會，為翻盤創造了條件，此和近日來關鍵搖擺州的情况類似，致遭質疑和訴訟。

《紐約郵報》（New york post）今引述《水牛城新聞》（The Buffalo News）報導，1名水牛城郵務士週二駕駛個人汽車越過美加邊境，被美國海關及邊境保衛局（CBP）發現他的車輛上，有多達800封郵件，當中還有來自伊利郡選舉委員會發出的郵寄選票，這些郵件都是沒有完成寄送的。

承辦此案的檢察官小肯尼迪（James Kennedy Jr.）表示，被告從事的犯罪行為，侵害個人自由與選舉公正，目前已被控延誤、銷毀郵件，一旦定罪將面臨5年有期徒刑與25萬美元罰款。

又如賓州也傳舞弊，郵局員工爆主管下令，讓過期選票起死回生。 據俄羅斯官媒《RT電視台》引述美國非營利媒體《Project Veritas》報導，美國賓州郵局員工霍普金斯（Richard Hopkins）表示，郵政局長威森巴哈命令員工揀出11月3日之後到局的郵寄選票，並將這些選票和其他郵件分開，且蓋上3日到局的郵戳，以便計入有效票。

據賓州法律，郵寄選票的郵戳時間必須是選舉日（11月3日）晚間8點之前，才能計入2020年總統大選。不難想見箇中問題多多。 十月底出刊的《新聞週刊》（Newsweek）就以「習近平密謀顛覆美國，600個擔心中國的理由」做封面標題，說明中共野心不只是影響大選的結果。

美大選通訊投票在過去並非是大問題，但今年卻紛擾多。（AFP）

而美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）更表示，中國活動目的似乎是「形塑美國政策環境、施壓觀點不符中國利益的政治人物、（幫中國）對抗批評和轉移焦點」。

《新聞週刊》指出，這些跟大選假帳號活動，不過是中國活動的冰山一角。中共及其他政府相關實體早已在美國聯邦、各州和地方層級開闢多重管道，培養有利北京政經利益和野心的條件和人際聯繫。加諾表示，這些管道分布在商界、大學、智庫、社會和文化團體、華人組織、中文媒體與WeChat上。

據新聞週刊統計，全美有600個與中共「統一戰線」有關的組織，包括至少83個同鄉會、10個「中國援助中心」、32個商會、13個華語媒體品牌、38個宣揚「和平統一」台灣的組織、5個「友好協會」，以及其他129個教育文化團體。

美國境內70個中國專業人士協會中，大約一半也跟「統一戰線」有關。此外，美國還有265個中國學生學者聯合會，它們經常透過中國領事館教育事務官員與中共政治掛勾。 這些組織涉及的層面極廣，包括社交或商業聚會、建立有利北京的政經關係等。近期還有報導指民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之子杭特（Hunter Biden），與亟欲和拜登搭上線的中國能源公司做商業交易，以及川普有中國秘密帳戶等，都只是讓觀察家憂心的最新案例。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）今夏曾在智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）表示，FBI每10小時就開啟一項與中國有關的調查；全美現有近5千起反間諜活動案件中，幾乎一半跟中國有關。 《新聞週刊》也指出，雖說中國對美國大選的活動聚焦於過程而非結果，但美國情報官員仍認為，北京其實還是偏好拜登。箇中緣由可能是拜登比川普容易預測掌控。

復次，拜登陣營納入前總統歐巴馬政府許多官員，而當年中國在世界舞台上大展身手沒遭遇太大阻力，北京可能較偏好與民主黨人打交道。只要看《新華網》近日的報導，明明說對美大選不表態，現卻由外交部副部長樂玉成說話（另調整14國大使，還要搞「一帶一路）， 「希望美國新一屆政府同中國相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作的原則，管控分歧，推動兩國關係沿著正確軌道發展。」箇中端倪，已是不言而喻了。

再者，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）亦點名中共透過智庫與專家惡意影響美國外交政策。多家媒體轉述《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）報導，美國智庫「彼得森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics），在2010年至2018年之間，曾經接受中國華為公司約40萬美元資助，促其為華為以及中共當局宣傳，並且協助中共發表反對美國政策之言論。對此，美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）曾於今年5月底表示，在過去20年來，中共已經整合經濟和安全戰略，系統性地武裝全球經濟機構和作業程序，美國對此卻反應遲鈍。霍利當時批評，彼得森研究所積極幫助中共吸收接受北京觀點的美國精英，包括華府的智庫研究員以及大企業董事，並強調：「中共是對所有自由人民的威脅，它追求的就是統治，它想得到的就是全世界的權力。」

據印度《WION》新聞網站報導，隨著中國共產黨CCP滲透力度不斷加大，並不惜一切代價要在美國科研領域取得長足進展，川普政府對中共在美國教育和科研機構方面的間諜活動變得越來越警惕。

哈佛就因未披露外國資金而受到調查。一個大陪審團起訴哈佛大學教授查爾斯·理伯（Charles Lieber），指控理由為他在武漢CCP病毒上與中共有聯繫，並對美國政府官員撒了謊。理伯在擔任哈佛大學化學系系主任期間，曾與武漢理工大學建立了合作關係，中共一直利用他與哈佛大學的聯繫來研究CCP病毒。據說中共已經為一個來自中國和哈佛的科學家共同參與的項目捐贈了1.15億美元。

據美國保守派新聞刊物《國家脈搏》（The National Pulse）的報導，哈佛中國論壇因積極倡導美中建立緊密聯繫，與許多中共公司合作，包括TikTok的母公司字節跳動、騰訊、被美國國防部認定的與中共軍方有關的華為及中國電信等。

另據美國學者協會（National Association of Scholars，NAS）近日發佈的一個最新報告指出，美國大學理事會（The College Board）與中共緊密合作十多年，使得北京能夠深度滲透美國從學前班到12年級（K-12）課堂的漢語和文化教學。 NAS的報告發現，大學理事會與中共合作設計了美國高中的漢語和中國文化AP課程，幫助中共控制了美國的漢語教學培訓，並大力推廣北京資助的孔子學院和孔子課堂。現美國國務院今年8月決定，將總部設在華盛頓特區的孔子學院美國中心，指定爲外國政府代理人。是中共「全球影響力和宣傳機構」的一部分。美國國務卿龐皮歐最近更表示，所有孔子學院都將在今年年底前關閉。

如今光是中共網軍、駭客、假訊息等滲透破壞，就早已是「全天候」了，事證皆在。

據華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）一項研究指出，「出征」台灣和美國等西方社交媒體的中國網軍，隸屬於中共新成立的「戰略支援部隊」，獨立於其它軍種，負責「網絡戰爭」。該部隊當屬中共「超限戰」的具體實踐。

大西洋理事會旗下數位鑑別研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）的訪問學者方愛樂，最近發表了一項題為《中國（中共）話語權（Chinese Discourse Power）》的研究報告。該報告指，中共在2015年軍改後成立了一支「戰略支援部隊」，負責在網路上「打仗」。這批專業網軍來自南京政治學院，該學院於2017年併入中國國防大學政治學院。 中共為強化話語權，在軍內設置了至少5個部門負責參與國內外宣傳和輿論管控，包括中央軍委政治工作部下屬的宣傳局、網絡輿論局、群眾工作局、新聞傳播中心，以及軍隊直屬的戰略支援部隊，其旗下還有網絡系統部。

而中共介入美總統大選，早已不是新聞。企圖脅持控制每屆新選或連任的美國領導人，得以操縱世局，任由中共擺佈。中共的能力、資源與意圖，足以遂行對美國總統選舉的干涉；過去，美國誤認中共重經濟發展，因而忽略中共對國家安全的危害，但川普政府如今已認清，並畫下紅線。

然則，中共之不計代價（藍金黃）滲透、統戰、顛覆美國，就是要「稱霸」世界，遂其「天下一統」春秋大夢。 美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）最近在一家英國智庫發表演講，便指中共的「法寶」，就是統戰工作，中共取得國共內戰的勝利，並非完全得力於軍事戰鬥力，而是藉助其在思想意識以及實際行動上對敵人的滲透和操弄。博明以深圳振華數據信息技術公司為例，稱該公司匯編的人事檔案幾乎囊括了地球上每個國家。

王室、議會、 法官、文職人員、科技專家、新興企業家，海軍上將、軍艦水手、教授、智囊團成員、中央和地方官員，不一而足。 他並引述紐西蘭學者布雷迪（Anne-Marie Brady）說，統戰「腐蝕和侵蝕我們的政治制度，削弱我們的力量，製造我們的分裂，窒息我們媒體的批評聲音，並且用鈔票堵住我們精英的嘴巴，使他們成為中共的維護者」。但他認為，中共的騙術終究會被真相戳穿，如今中共搞「抗美援朝」，又介入美大選，司馬昭之心，已是路人皆知，現正嚴峻考驗拜登和民主黨的智慧和能力了！

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