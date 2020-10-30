法操》中天換照危機是因為遭受政治力介入？

中天電視不論在馬政府時期還是如今蔡政府時期，都同樣地遭受專家學者的強烈批評，雖然在上次換照時勉強獲得「留校察看」的機會，但既然察看了6年都沒看到它有什麼改進的地方，那到底還有什麼讓這種媒體存續的理由呢？

法操司想傳媒

近日不斷有中天電視台可能遭NCC（國家通訊傳播委員會）「撤照」的風聲傳出，讓前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等人都呼籲蔡政府不可打壓言論自由，NCC並於本（10）月26日召開中天「換照」聽證會。究竟換照與撤照有什麼不同？中天換照危機的產生是政治造成的嗎？一起來看看吧！

（圖擷取自中天新聞臉書）

撤照跟換照不一樣嗎？

根據我國衛星廣播電視法的規定，要經營衛星廣播電視事業公司，需要向主管機關申請、經過審查許可後取得「衛星廣播電視執照」之後才能開始營運。不過這個執照可不能終生使用，它有6年的有效期限。

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衛星廣播電視法

第 11 條

衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司之執照有效期間為六年。

境外衛星廣播電視事業代理商之執照，其有效期間以代理契約書所載代理權期間為準，最長不得逾六年。

在6年期限屆滿的半年前，則要備妥相關資料向主管機關「換照」（衛星廣播電視法第18條），這也正是中天電視現在的處境，因為中天的執照即將在今（2020）年12月10日到期，所以中天現在並不是被撤照，而是處於執照交替的時間點。

至於「撤照」指的則是在持有執照屆滿三年時，如果在主管機關所辦理的評鑑結果為不合格，主管機關將令其限期改正，如果業者遲遲不改正就會被註銷執照。（衛星廣播電視法第19條）

年代電視台就曾在2010年時因為「節目廣告化」問題嚴重，違反衛星廣播電視法「節目與廣告無法區分」之規定且遲未改善，NCC便於當年底撤銷年代的許可執照。

中天上次就差點換不了照

既然換照是電視業者經營的必要流程之一，為什麼這次中天換照時NCC要特別開聽證會呢？因為中天電視過去就已經遭受多次警告，甚至在2014年時差點無法換照。

當時中天電視就因為節目廣告化嚴重，且有違反《兒少法》等問題而遭到NCC警告，當時NCC在換照的初審過程便有超過半數的委員認為中天「內控失靈」而給予不及格的評分，但由於人數並未超過委員的三分之二，最終以附款為有條件給予換照。當時NCC要求中天必須完成四項附款為：

1.定期辦理員工教育訓練

2.倫理委員會外部委員涵納性別平權、婦女權益、兒少保護、新聞自由、費者保護等公民團體與專家學者

3.盡速補實一名專職專責編審人員

4.落實獨立審查人制度

但是此次聽證會7位鑑定人中有6位認為中天過去並未積極履行四項附款，且光近兩年中天遭裁罰件數是其他台的3倍以上，顯示自律倫理委員會並未有效運作、「內控失靈」的問題仍持續發生，因此也給予不予換照的意見。

中天電視不論在馬政府時期還是如今蔡政府時期，都同樣地遭受專家學者的強烈批評，雖然在上次換照時勉強獲得「留校察看」的機會，但既然察看了6年都沒看到它有什麼改進的地方，那到底還有什麼讓這種媒體存續的理由呢？而且明顯是電視台營運的方向出現問題，若要扯到政治打壓言論自由更是顯得穿鑿附會。

這次聽證會後並沒有做出任何決議，主要是讓專家提供意見讓NCC委員於會後繼續討論，最後究竟換照與否？NCC將會於中天執照到期前做出決議，就讓我們靜待結果出爐吧！

本文經授權轉載自法操 中天換照危機是因為遭受政治力介入？

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