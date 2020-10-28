全面真軍》聽證會上承認經營失當的中天還有明天嗎？

前一次換照，中天新聞台在NCC的輕放下，以「附加附款」的方式續命。而顯然未落實當時附款，甚至後來表現荒腔走板、成為人民口中「紅媒」的中天新聞台，於本次換照時自然備受檢驗，但除了國民黨諸如羅智強等人打預防針說中天必然會被撤照外，沒有任何人有此把握。而公聽會後情勢逆轉，只要認真看完聽證會的人都知道，中天新聞台大概真的完蛋了，而且完蛋的原因是蔡衍明、林柏川與梁天俠等人自爆出的真相。

全面真軍

2020年10月26日NCC舉辦了中天新聞台換照聽證會，邀請中天新聞台及關係企業、證人、7名鑑定人到場對中天新聞台換照一事陳述意見，給予評價，其中最受矚目的是蔡衍明親自出席。我們曾經質疑過蔡衍明不敢出席，我們在此鄭重更正。

蔡衍明先生是個好漢，直接站出來輸贏，我們佩服。佩服歸佩服，好漢歸好漢，但在策略面上來說，這無疑給了中天重重一擊，造成中天電視新聞部總監梁天俠自爆自己在蔡衍明與新聞主管的微信群組中，更讓中天董事林柏川不得不說出中天曾被旺中集團「邱佳瑜」直接介入的真相。

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換照與否考量什麼？

這個議題我們不斷的重複在說，這次也不例外，要搞懂這是一個「換照審查」而不是「撤照審查」，依據相關辦法，評分之審查基準包括就中天新聞台前次取得執照後第4年到第5.5年（2018年底至2020年初）的各項表現占40%，對於中天新聞台未來六年的營運計畫書占60%。

中天新聞台換照聽證會，邀請中天新聞台及關係企業、證人、7名鑑定人到場對中天新聞台換照一事陳述意見，給予評價，其中最受矚目的是蔡衍明親自出席。（本報資料照）

因此，本次聽證會很大的觀戰重點就是NCC如何調查2018年底至2020年初中天新聞台的營運是否出了問題，也同時評估這些問題到底有沒有被中天電視台加以檢討以及改善，如果中天新聞台問題不斷又毫無改善之作為，那麼中天新聞台就難以通過換照審查。因此本次聽證會的詢答，議題幾乎都集中在中天新聞台的自律內控機制、編審機制、獨立審查人機制、涉己新聞處理以及報導是否合於自身提出製播準則等。

當然還有一點最重要的，2018年底至2020年間，中天新聞台有沒有被不當介入？是否有人左右了中天新聞台的新聞製播，這樣的事情還會不會隨時發生？

蔡衍明有沒有介入中天？

或許有人會覺得蔡衍明出錢為什麼不能介入中天新聞台？這裡最核心的問題是，NCC對新聞頻道的監理，非常重視股東不能介入新聞製播。從來不會有一個新聞台老闆、大股東可以對新聞部所製播的新聞內容，與新聞主管們進行討論與聯繫，否則就是高度干預了新聞自由。

在聽證會中，NCC委員詢問蔡衍明有沒有指揮新聞製播，蔡衍明起初用一年只有兩次拜拜會到中天新聞台帶過。但NCC委員馬上以蔡衍明自己在Youtube節目中提及每個月會跟所有新聞主管開會一次追問，蔡衍明馬上澄清說那不是開會而是「溝通」，但也承認溝通中有討論到新聞製播的內容，甚至以蔡英文請廚師的新聞舉例，說明自己有時會對新聞內容跟主管「說一下」，這是蔡衍明自爆的開始。

NCC委員接著問，蔡衍明平時那麼忙，是如何跟主管溝通，是不是透過微信群組。吃了誠實豆沙包的蔡衍明直接承認有微信群組的存在，會透過微信群組與新聞主管討論新聞方向。此時在一旁的中天新聞部總監梁天俠見情況不對，跳出來切割說「蔡衍明先生說的是他與中時的溝通方式，不是中天」，但委員接著詢問梁天俠是否也在群組內，亂了方寸的梁天俠沉默三秒後緩緩道出「我也在群組裡」，到這邊已經完全去了了。

蔡衍明不但自爆承認與新聞主管間透過微信群組「溝通」，連想要切割的中天新聞部總監都不小心脫口自己也在群組中，這還不夠罪證確鑿？還是其實那只是中天內部的團購群組？

蔡衍明不但自爆承認與新聞主管間透過微信群組「溝通」，連想要切割的中天新聞部總監都不小心脫口自己也在群組中，這還不夠罪證確鑿？還是其實那只是中天內部的團購群組？（本報資料照）

中天被高度介入積重難返

聽證會中，NCC委員進一步詢問蔡衍明有沒有指派中天新聞台以外的人督導中天新聞台？蔡衍明並沒有正面回答。 但中天新聞台林柏川董事則是直接承認，旺旺中時媒體集團的副總裁邱佳瑜有督導中天新聞台，這裡是最致命的錯誤。雖然全世界都懷疑蔡衍明一直接指揮管理中天新聞台，但沒有人有證據，但卻在中天新聞台董事口中直接被證實。這樣的一輪問答之下，證實了旺中集團的邱佳瑜就是造成韓天新聞台的重要推手。

NCC委員又詢問，依照中天的自律內控機制，即使是中天新聞台的總經理跟董事長都不能參與中天新聞的製播，為何不是中天新聞台員工的邱佳瑜卻可以參與新聞製播，中天新聞台僅回應，因為旺中集團媒體副總裁很大啊。 這一句出來後，對中天新聞台的打擊相當驚人，簡直是直接承認中天新聞台前幾年的荒腔走板來自於外部力量，而這個外部力量是旺中集團副總裁邱佳瑜。邱佳瑜完全凌駕了中天新聞台的編審制度、獨立審查人制度。

2018至2020的失序

聽證會上，中天對於編審制度、獨立審查人都難以有效說明，特別是對於2018年至2019年單一人物報導比例過高的事情，更是無法自圓其說。舉例來說，NCC的委員提問：「過去曾經有接近9成的新聞都是韓國瑜的新聞，這個比例是否符合中天新聞台自己定的新聞製播規範以及製播準則？」，NCC委員並沒有認定中天新聞台是否比例過高，而是希望中天新聞台自我評價如此比例是否符合其內部準則。中天新聞台對此竟然不敢明確回答是或否，而是顧左右言他。

NCC委員繼續追問，為何中天新聞台的自律、內控機制在過去那段時間沒有作用，此時中天新聞台竟然放棄治療回應說：「所以過去的團隊已經全部撤換掉了」，這裡是很大的一個戰略失誤，因為中天新聞台等同於承認過去一段時間內自律、內控機制完全沒有運作，這樣的回答可以說直接放棄了四十分。

各界不看好中天新聞台換照

前一次換照，中天新聞台在NCC的輕放下，以「附加附款」的方式續命。而顯然未落實當時附款，甚至後來表現荒腔走板、成為人民口中「紅媒」的中天新聞台，於本次換照時自然備受檢驗，但除了國民黨諸如羅智強等人打預防針說中天必然會被撤照外，沒有任何人有此把握。而公聽會後情勢逆轉，只要認真看完聽證會的人都知道，中天新聞台大概真的完蛋了，而且完蛋的原因是蔡衍明、林柏川與梁天俠等人自爆出的真相。

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