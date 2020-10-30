自由開講》為私利而舔共，圖荷包之復興

洪昱睿

昨日早晨，一架空軍F5-E戰鬥機從台東志航基地起飛後不久，驚傳墜海起火，駕駛飛機的飛官朱冠甍為避免事故波及當地居民，將飛機開到海上才跳傘逃生，可惜被救起搶救後仍宣告不治，英勇殉職。

F-5E戰機事故機飛官為102年班朱冠甍上尉（資料照）

這個令人震驚的消息一傳出，大多數國人同感悲痛與遺憾，國家痛失英才，理應沒有人能高興得起來。偏偏向來就喜歡發表妄論，東扯西咬，以踐踏台灣人民心靈為樂的滯中舔共台籍過氣藝人黃安，針對此事隨即在其微博上連續PO文表示「台空軍弟兄們，你們得省著開呀，這都還沒開打，這種摔法不好呀！」、「武大郎吃砒霜，吃也死，不吃也死；跳傘也死，不跳也死，真是的。」等輕浮至極的嘲諷語句，著實令人既傻眼又怒火中燒！

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要選擇捧中舔共，那都是你個人的自由意志，但是時不時就要回頭採踏孕育、生養你的土地母親一腳，那叫做無恥！既不願直接加入中國國籍，也還要使用台灣健保資源，又整天對著台灣「梟叫狼嚎」，行徑囂張惡劣，這次還在別人傷口上直接撒鹽、落井下石，筆者相信有良知的人都會看不下去的！

一直以來，筆者針對對黃安的種種荒唐言行，向來不願在公開文章提出任何評論或見解，因為光是提到此人的姓名都覺得髒！所以這次極有可能是我首次也是最後一次評論他了。早在2016年周子瑜事件發生後，有YouTuber訪問外國人對該事件的看法，一位受訪的外國網友即表示「黃安是誰？他的意見重要嗎？」是的，這個人什麼也不是，他講的話一點也不重要！

藝人黃安。（資料照）

因此筆者想要在此呼籲，日後所有的傳播媒體和個人網路使用者，都盡量不要做這個人的新聞或轉載這個人的消息，他有他的言論自由，那就讓他在微博上和他的粉紅小夥伴同溫層自己去相互取暖就好。在台灣的我們有不討論他的自由，也有全面抵制他的自由！不要再讓這種「瘋螂內宣」影響我們的情緒了。

（外語工作者）

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