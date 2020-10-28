自由開講》「黃澎孝」現象

陳啟濃

「黃澎孝」這名字近來很熱門，常出現在本土色彩明顯媒體的談話性節目，而且成為旺旺出版系統之紅色雜誌主編、社論討伐的首要「戰犯」。正因為他的政戰人員背景，又是外省人，談起話來，更具殺傷力與說服力。

黃澎孝的外省人覺醒，讓本土人非常感動，比起有些在台灣都已經第二代、第三代的外省人對中國還心存幻想，甚至有些自動成為中共的馬前卒，時時處處在助長中國統一台灣的聲勢，還抬出民主社會的保護牆，掩飾自己對土地不願認同的事實。

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前政戰人員黃澎孝近年常出現在本土媒體談話性節目，並因此成為旺旺系統之紅色雜誌主編、社論討伐的首要「戰犯」。（圖取自三立新聞台）

這些外省人，除了不想成為堂堂正正的台灣人，而且憎恨追求國家獨立地位的台獨勢力，卻對武力威脅台灣的中共專制政權示好。這樣毀滅台灣的行徑，比照黃澎孝的深明大義，更顯示出後者的與時俱進，認同台灣熱愛國家的大仁大義。

黃澎孝的外省人與政戰人員的身分，說話更有份量，因為外省人向來以統治者自居，鄙視台灣人，早期坐享特權與國家資源。而政戰人員更是國民黨在軍中的「錦衣衛」與「紅衛兵」，專門對付民主人士與台獨意識的軍人。黃澎孝願意挺身而出，對國民黨早期把持政府與軍隊之事，更有條件說出具體的醜惡歷史，與受迫害者的斑斑血跡。國民黨人從當年的反共復國，淪為現在的親共投共，黃澎孝的感受勢必更深刻，發言更鏗鏘，能夠刀刀見血。

黃澎孝淪為「中國媒體」的首要戰犯，更告訴我們幾個事實：外省人的「台灣意識覺醒」對中共的殺傷力更大。因為無分省籍，只要認同台灣，就不甘成為一國兩制下的中國人。另外就是中共的打壓不分族群，只要捍衛台灣價值、維護民主自由的人士，僅止單單的言論主張，都會淪為中共攻擊侵害的設定對象。

「黃澎孝現象」該讓我們覺醒，台灣人應不分族群的先到後到，大家團結一條心，共同捍衛民主自由，守護土地家園，成為全民國防最大的力量，這才是中共最不願看到的事實。

（政戰預官退伍）

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