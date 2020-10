神楽坂週記》《八位元時代》:一段我們並不熟悉,但十分精彩的故事

Steve Jobs帶領下的蘋果堅持精緻、好品味、優秀的工業設計,很早就決定往高階應用與商務市場發展。然而Jack Tramiel卻認定Commodore的使命是「為公眾,而不為階級」(Computing for the masses, Not the classes.)推出平價、有親和力,有如大眾汽車一般人人可用的電腦,並且確實付諸實行。